Jak všímavost vytváří i mění návyky, podle Dr. Juda Brewera

Podcast Trained: Vyhraj nad nezdravými návyky s Dr. Judem Brewerem
Trénink
Změna chování začíná v hlavě. Zjisti, jak se můžeš zbavit nezdravých návyků s radami ohledně vědomé pozornosti od psychiatra se zaměřením na závislosti.
Trained je podcast objevující nejmodernější holistické přístupy k fitness.
Nezáleží na tom, jestli chceš trávit míň času s telefonem v ruce, nebo přestat jíst tolik sladkého. Všichni víme, jak těžké je zbavit se špatných návyků. Podle Dr. Judsona Brewera, Ph.D., autora bestselleru The Craving Mind (Když hlava po něčem touží), nejde až tak o vůli, ale spíš o vědomou pozornost. V téhle epizodě se ředitel oddělení výzkumu v centru Mindfulness Center na Brown University připojuje k moderátorce Jaclyn Byrerové a vysvětluje, co se děje v mozku, když přestáváme s návyky nebo když si nové návyky vytváříme. Představí nám nástroj pro mapování návyků, akronymy a techniky pro změnu přístupu, které můžou každému pomoct lépe ovládat svoje chování. A to už napořád.
„Není to o tom, co bychom měli dělat, ale je to o tom naslouchat našemu tělu a jeho moudrým radám. A když budeme naslouchat moudrým radám našeho těla, dokážeme se zbavit nezdravého chování.“
Judson Brewer
MD, Ph.D., psychiatr se zaměřením na adiktologii a neurovědu
Zajímá tě něco ohledně nastavení myšlení, pohybu, výživy, regenerace nebo spánku? Máš pro nás návrh, koho si pozvat nebo jaké téma probrat? Pošli Jaclyn e-mail na trained@nike.com a uvidíme, co zmůže.