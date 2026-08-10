Jak praktikovat vděčnost a laskavost, podle Tunde Oyeneyinové

Podcast Trained: Zaměř se na vděčnost s Tunde Oyeneyinovou
Coaching
Tunde Oyeneyinová věří, že nic není nemožné. Dnes nám tahle sportovkyně Nike, instruktorka jízdy na rotopedu, bývalá maskérka a spisovatelka řekne proč.
Trained je podcast objevující nejmodernější holistické přístupy k fitness.
Tunde Oyeneyinová na své reputaci fitness ikony pracuje už 36 let. Podle vlastních slov téhle osobní trenérky a instruktorky jízdy na rotopedu by její úspěchy nebyly možné bez neúspěchů. V dnešní epizodě nám Tunde řekne o nejlepších a nejhorších okamžicích svého života a kariéry. Uslyšíme, jak jí smrt maminky pomohla stát se nejlepší verzí sebe sama, proč jsou pochyby o sobě katalyzátorem změny a jak vás můžou nevyužité příležitosti nasměrovat správným směrem. Příběh Tunde je příběhem elegance, vděčnosti a uskutečnění svých snů.
„Když si dokážu připustit, že nemůžu vědět, co bude dál, to je ten moment, kdy přijde další pokrok.“
Tunde Oyeneyinová
Sportovkyně Nike a instruktorka jízdy na rotopedu
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