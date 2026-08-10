Podcast Trained: Zaměř se na vděčnost s Tunde Oyeneyinovou

Coaching

Tunde Oyeneyinová věří, že nic není nemožné. Dnes nám tahle sportovkyně Nike, instruktorka jízdy na rotopedu, bývalá maskérka a spisovatelka řekne proč.

Poslední aktualizace: 18. května 2022
Doba čtení 2 min
Jak praktikovat vděčnost a laskavost, podle Tunde Oyeneyinové

Trained je podcast objevující nejmodernější holistické přístupy k fitness.

Tunde Oyeneyinová na své reputaci fitness ikony pracuje už 36 let. Podle vlastních slov téhle osobní trenérky a instruktorky jízdy na rotopedu by její úspěchy nebyly možné bez neúspěchů. V dnešní epizodě nám Tunde řekne o nejlepších a nejhorších okamžicích svého života a kariéry. Uslyšíme, jak jí smrt maminky pomohla stát se nejlepší verzí sebe sama, proč jsou pochyby o sobě katalyzátorem změny a jak vás můžou nevyužité příležitosti nasměrovat správným směrem. Příběh Tunde je příběhem elegance, vděčnosti a uskutečnění svých snů.

„Když si dokážu připustit, že nemůžu vědět, co bude dál, to je ten moment, kdy přijde další pokrok.“

Tunde Oyeneyinová
Sportovkyně Nike a instruktorka jízdy na rotopedu

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Zajímá tě něco ohledně nastavení myšlení, pohybu, výživy, regenerace nebo spánku? Máš pro nás návrh, koho si pozvat nebo jaké téma probrat? Pošli Jaclyn e-mail na trained@nike.com a uvidíme, co zmůže.

Původně zveřejněno: 19. května 2022