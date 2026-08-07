Cvičení během tvojí menstruace. Nevyřčené dotazy

Účinky plavání, jógy a nadměrného cvičení na menstruaci
Vítej v Nevyřčených dotazech, kde odpovídáme na otázky, které tě s ohledem na trénink podle menstruačního cyklu vždycky zajímaly.
Ohledně toho, co během menstruace můžeš a nemůžeš dělat, se točí spousta otázek a další se zabývají tím, jak rodiče můžou pomoct dětem, když se ptají na podobné věci. Odpovědi na ně najdeš dole.
1) Můžu během menstruace cvičit obrácené pozice?
2) Můžu během menstruace chodit plavat?
3) Můžu kvůli cvičení ztratit menstruaci?
1. Jak je to s obrácenými pozicemi během menstruace?
Mířit hlavou k zemi, když máš menstruaci, nebo radši ne? Ve světě jógy je to důležitá otázka. Aby bylo jasno, obrácené pozice jsou pozice, při kterých je děloha zcela obrácená vzhůru. Jde třeba o stoj na hlavě, stoj na ramenou, pozici pluhu a pozici kola. Tak se na to pojďme podívat.
Můžeš/nemůžeš?
Možná jsi slyšela svoji lektorku jógy, jak říká: „Kdo má menstruaci, udělá jenom pozici dítěte.“ Hodně z těch, kdo cvičí jógu, totiž věří, že inverzní pozice při menstruaci obrací přirozený směr. Důvodem je, že menstruace je v józe považovaná za apánu (apána znamená, že tok energie těla směřuje dolů), a je přirozenou detoxikací těla.
Znamená to, že by ses jim měla vyhýbat? Z fyziologického hlediska je provádění inverzních pozic úplně v pořádku. Neexistuje žádný důkaz o tom, že by se jim žena v době menstruace měla vyhýbat. Menstruační krev se uvolňuje děložními kontrakcemi, takže pozice hlavou dolů nepřeruší tok krve ani nezmění jeho směr.
Ale i tak by ses měla šetřit. Jako vždycky dělej to, co tvému tělu dělá dobře. Menstruační cykly se u jednotlivých lidí a dokonce i v jednotlivých měsících liší, takže neexistuje univerzální odpověď na otázku, jestli bys měla nebo neměla inverzní pozice praktikovat. Někteří lidé při tom můžou mít pocit lehké závratě, takže jim pozice hlavou dolů nemusí dělat dobře. Pokud máš pochybnosti, pozici pozměň, nebo ji vynechej a užij si delší čas v pozici dítěte. Pár dní v měsíci to bez obrácených pozic určitě přežiješ.
2. Můžu během menstruace chodit plavat?
Ano. Jo. Potvrzujeme. Jdi do té vody. Podívejme se na to zblízka.
Obavy jsou pochopitelné
Úplně ti rozumíme. Představa, že jdeš během menstruace plavat, je dost děsivá. Pokud hodně krvácíš, tak chápeme tvoje obavy z toho, že někde něco proteče. Ale není potřeba, aby sis přestala užívat plavání v bazénech, jezerech a v moři jenom proto, že máš zrovna menstruaci. Možná tě uklidní vědomí toho, že v tom nejhorším případě, kdy něco proteče do vody, se nemusíš ničeho bát. Krev se ve vodě rychle zředí a v bazénech ji zneutralizuje chemické čištění. Jako by se nic nestalo! Plavání ti sice menstruaci nezastaví, ale ten pocit, jak tě voda nadnáší, a pořádné protažení celého těla ti zklidní menstruační křeče.
Správné hygienické pomůcky
Tampony, menstruační kalíšky, menstruační kalhotky, vložky – ať už používáš cokoliv, určitě se chceš cítit sebevědomě a mít jistotu, že se během plavání máš na co spolehnout. Pokud používáš tampony, je dobré zvolit ty vysokoabsorpční, protože kvůli vodě z bazénu budou mít menší schopnost vstřebávat menstruační krev. A taky si pravděpodobně budeš chtít tampon po plavání vyměnit.
Pokud máš nejradši menstruační kalíšek, nejspíš ho budeš chtít před plaváním omýt a znovu zavést. Kalíšky fungují stejně dobře jako tampony a během plavání by měly zůstat tam, kde mají být. Máme taky dobrou zprávu pro fanynky menstruačního spodního prádla – existuje několik značek, které navrhly menstruační kalhotky, které si můžeš vzít pod plavky. A nakonec pokud máš nejradši vložky, budeš pro plavání muset zvolit jinou hygienickou pomůcku, protože vložky nejsou navržené tak, abys je mohla nosit ve vodě.
3. Je možné, že přestanu menstruovat, když budu moc cvičit?
Asi jsi už slyšela o někom, kdo přestal menstruovat kvůli nadměrnému cvičení. Jak se to stane?
Když menstruace zmizí
Není pravda, že o menstruaci přijdeš jenom proto, že hodně cvičíš. Pokud jíš dost, abys vyrovnala náročnost svého tréninku, pak se ti to nestane. V konečném důsledku jde o nesoulad mezi spotřebovanou a využitou energií.
Četnost a síla menstruace často ukazují na to, co se děje uvnitř tvého těla. Pokud trénuješ opravdu hodně a máš nepravidelný menstruační cyklus nebo přestaneš menstruovat úplně, může to být tím, že tvoje tělo nedostává dostatek energie, kterou potřebuje.
Funguje to tak, že když nejíš dost nebo se nenajíš dostatečně brzo po tréninku, rozhodíš si tím energetickou rovnováhu. To pak má za následek, že tvoje neurony přestanou pracovat a nevysílají signály tělu, aby tvořilo hormony, které řídí správné fungování reprodukčního systému. A to vede k nesprávné funkci menstruačního cyklu nebo amenoree – vynechání tří a víc menstruací po sobě (menší vzpomínka na hodiny biologie).
Doplň energii
Nejlepším zdrojem energie je jíst pravidelně, nikdy nevynechat jídlo a jíst průmyslově nezpracované potraviny. Skvělou svačinkou jsou oříšky, semínka, smoothies (se spoustou bílkovin a dobrých tuků), vločkové tyčinky, banány, humus a zelenina. Taky je dobré zahrnout do večeře celozrnné potraviny, batáty, fazole a čočku. Pokud cvičíš po ránu, zkus si dát před cvičením ovesnou kaši a po cvičení smoothie plné energie. Prostě jakékoliv jídlo, které ti dělá dobře. Jen si zapamatuj, že tvoje tělo po tréninku potřebuje doplnit zásoby energie.