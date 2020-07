Co jíst před závodem

Pro dosažení nejvyššího výkonu si musíš jídelníček vyladit stejně jako trénink.

Některé věci v den závodu neovlivníš – třeba náhlou průtrž mračen nebo davy běžců s ostrými lokty. Co ale rozhodně ovlivnit můžeš, je výběr jídla, které ti dodá energii a výživu potřebnou pro běh. Tady je několik návrhů, co si dát.



Vědět, co si dát před závodem k jídlu a pití, to vyžaduje určitou znalost sportovní výživy a spoustu pokusů a omylů. Přestože nějaké dokonalé předzávodní menu neexistuje, tyhle zásady ti můžu pomoct sestavit si co nejvhodnější jídelníček s ohledem na tvoje potřeby. Pojďme na to.