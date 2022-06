Co je relaxační hudba a jak ti může zlepšit zdraví?

Magnetická rezonance prokázala, že hudební medicína stimuluje určité části mozku, především pak limbický systém. „Tahle oblast, známá jako emocionální centrum mozku, je spojená i s dalšími částmi mozku, které ovlivňují krevní tlak, tepovou a dechovou frekvenci, ale například i emocionální stav,“ vysvětluje Veena Graffová, MD, vědecká asistentka na oddělení anesteziologie a kritické péče na University of Pennsylvania. Jinými slovy, když posloucháš hudební medicínu, mozek vyšle signál tvému tělu, že je čas uvolnit se.



Při všech typech hudby dochází k uvolňování neurotransmiterů, jako jsou dopamin a další endorfiny, které můžou snížit nebo naopak zvýšit hladinu stresových markerů. „Proto v nás některé písničky vyvolávají nostalgii, veselí, smutek nebo zlost, nebo nám pomáhají uklidnit se, případně nás nabudí,“ dodává Graffová. „Když se množství stresových markerů snižuje, může se člověk dostat do stavu hlubokého uvolnění, který známe pod označením změněný stav vědomí. To je to útulné, hřejivé a příjemné místečko, kam se uchyluješ, když usínáš nebo se zrovna probouzíš,“ pokračuje Cooperová. „A nejde jenom o to, že se v tomhle stavu v dané chvíli cítíš tak dobře. Spojuje se s ním celá řada zdravotních benefitů, včetně pozitivní nálady, snížení úzkosti, uvolnění svalů i úleva od bolesti,“ doplňuje.



„Čím víc zvukových vitamínů skladba obsahuje, tím víc snižuje množství stresových i zánětlivých markerů,“ tvrdí Graffová, jejíž výzkum dokázal, že hudební medicína může být při uvolňování předoperační úzkosti stejně efektivní jako meditace. „Nejvíc vitamínů má tempo okolo 60 až 80 úderů za minutu, minimum velkých rytmických změn, žádný zpěv a ne moc zvukových výkyvů,“ vysvětluje. (Nejspíš to neodpovídá tvojí oblíbené rockové skupině, ale klasická hudba a meditační hudba z hodin jógy se do takových parametrů určitě vejde.) Všechny tyhle prvky pomáhají mozku i tělu přepnout z režimu „bojuj nebo uteč“ do režimu „uvolni se a začni trávit“.



Některé zvukové vitamíny, jako je postupné zpomalování rytmu skladby, mohou mít okamžitý efekt na snížení tepu a dokonce i krevního tlaku posluchače, což potvrdil i výzkum Cooperové zaměřený na jednu skladbu. „Testovali jsme ji v zařízení Mindlab na University of Sussex. Ukázalo se, že je to velká relaxační pomůcka. Dokonce tak velká, že když se vysílala v rádiu, moderátoři doporučovali řidičům, aby radši zastavili,“ vzpomíná.



Jsme teprve v počátečních fázích pochopení, jak mocná hudební medicína může být, upozorňují obě odbornice. Díky stále se zlepšujícím technologiím, jaké nabízejí různé fitness trackery, můžou vědci měřit tepovku nebo krevní tlak přímo během hudby a zjišťovat, jaké hudební vitamíny přinášejí ten největší efekt. Potom mohou přemýšlet, jak je využít k navození konkrétního účinku, například spánku, zklidnění nebo regeneraci svalů po tréninku.