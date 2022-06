Co dělat, když tě ostatní nepřijímají, podle trenérky Courtney Banghartové

„Když jste součástí týmu,“ říkám jim, „čekají se od vás dvě věci. Musíte s rozvahou mluvit i naslouchat.“ Takže jsme si v kruhu navzájem řekli, co si myslíme a jak se cítíme. Každý mluvil v první osobě – „myslím si, stalo se mi“ – a každý dostal slovo. Všichni jsme si o všem vzájemně promluvili.



Před dalším zápasem téměř polovina týmu poklekla. A jsme u toho: cítili jsme se navzájem propojení, i když jsme měli na věci jiný názor. Všichni jsme byli součástí té těžké konverzace. Byli jsme vzájemně zranitelní. Dozvěděli jsme se, co si kdo myslí a proč, a nenechali jsme se rozdělit vzájemnými odlišnostmi. Těžká konverzace může tým spíše stmelit než rozdělit. Vidím to každý den. Chtěla bych vyprávět i jiné příběhy, ale prostě platí, že šatna je posvátné místo.



Ale zpět k tvé situaci. Tady je zřejmé, že je také potřeba upřímně si promluvit. Ale nechci po tobě, abys něco takového sám začínal. Chtít po sedmnáctiletém, aby se do toho pustil po svém není fér. Chtít po někom, kdo se cítí vyloučený kvůli rase, aby problém sám napravil, je všechno, jen ne fér.



Chci tě požádat, abys do toho zapojil i své trenéry. Jejich rolí je poskytovat podporu, zejména v situacích, jako je ta tvoje. Musíš se osmělit a udělat první krok – říct jim o tom, co se děje a jak se cítíš. Pokud stojí trenéři opravdu za to, začnou okamžitě jednat. Kdyby se někdo v mém týmu vyvyšoval nad ostatní, řešila bych to okamžitě.



Samozřejmě se může stát, že trenéři ti nijak nepomůžou. Pokud to bude i tvůj případ, nezapomínej, že jsou i týmy, které rozdílnost podporují. Jsou i týmy, kde se členové vzájemně respektují a důvěřují si. A věřím, že jednou i ty budeš součástí takového týmu, protože si to zasloužíš.



Trenérka Banghartová