Behind the Design: Be True 2023
Tohle je Zoe Schlacter – umělec*umělkyně a designér*designérka kolekce Be True 2023. Nový pohled Zoe, známý pro jejich výrazné geometrické vzory i odvážné a pestrobarevné grafické motivy, oslavuje komunity LGBTQIA+ a jejich odkazy.
Designéři značky Nike Raveena Bhalaraová a Mansoor Amjed tě nechají zblízka nahlédnout na boty a umělec*umělkyně Zoe Schlacter tě provede procesem jejich navrhování a inspirací pro kolekci.
Nenech si tuhle novinku ujít. Získej oznámení, až bude kolekce Be True k dispozici.
Be True je součástí závazku Nike vůči komunitě LGBTQIA+, což je úsilí napříč celou společností o vytvoření inkluzivnějšího prostoru ve sportu od roku 2012.
Be True je součástí závazku Nike vůči komunitě LGBTQIA+, což je úsilí napříč celou společností o vytvoření inkluzivnějšího prostoru ve sportu od roku 2012.