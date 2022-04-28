Bra By Adwoa: stylizování sportovní podprsenky

Bra By Adwoa
Adwoa Aboahová: O tom, co ke sportovní podprsence
Bra By Adwoa je nejnovějším dílem série Bra By… Tentokrát se nás ujala ikonická módní návrhářka, modelka, herečka a aktivistka Adwoa Aboahová. Prostřednictvím svojí platformy a podcastu Gurls Talk vystupuje před svojí komunitou jako zarytá zastánkyně sebelásky, která nás čeká i v díle O tom, co ke sportovní podprsence. Připoj se k Adwoe, která nám vysvětlí jak, proč, kde a co miluje na stylu sportovních podprsenek.
Londýnský ležérní styl s podprsenkou Nike Swoosh v bílé barvě
„Londýn je město, kde se cítím nejlépe, je to moje komunita. Tenhle styl mi připomíná moje rodné město – je trochu chladný, ale má šmrnc. Miluju klasickou podprsenku Swoosh. Ne náhodou se stala legendou a vždycky obstojí ve zkoušce časem. Má v sobě nostalgii 90. let, kterou miluju z dob svého mládí. Nápaditost zelené bundy s elektrickou modří mikiny s kapucí pod ní mě doslova zaplňuje emocemi.“
Nenápadné uvolnění v černé podprsence Nike Air Dri-FIT Indy
„Tohle je můj tip na odpočinek a relax. Je to měkký, příjemný a pohodlný kousek (moje věčná mantra), ideální pro odpočinkové lekce jógy, kdy se chceš jen protáhnout a dýchat, nebo jen tak ležet na podlaze. Díky téhle podprsence stále cítím oporu, ale zároveň dostatečně v klidu, abych se mohla pořádně uvolnit, odpočinout si a regenerovat se.“
Barevný prvek v podobě červené podprsenky Nike Swoosh Bra
„Tenhle styl miluju. Líbí se mi, že je všechno hodně tmavé a pak z toho zazáří jasný červený záblesk. Červená je barva síly, energie a tělesnosti – mám pocit, že v tomhle outfitu bych někomu mohla nakopat zadek. Je perfektní na náročné aktivity, třeba na zápas v ringu, kde se chceš pořádně zapotit, cítit se silná a jít až na hranici svých možností.“
Líbí se ti Adwoin decentní styl? Pořiď si ho tady.