Bra By Adwoa: stylizování sportovní podprsenky

Bra By Adwoa

Bra By Adwoa je nejnovějším dílem série Bra By… Tentokrát se nás ujala ikonická módní návrhářka, modelka, herečka a aktivistka Adwoa Aboahová. Prostřednictvím svojí platformy a podcastu Gurls Talk vystupuje před svojí komunitou jako zarytá zastánkyně sebelásky, která nás čeká i v díle O tom, co ke sportovní podprsence. Připoj se k Adwoe, která nám vysvětlí jak, proč, kde a co miluje na stylu sportovních podprsenek.