ACG pro jaro 2021: Kráterové jezero, Oregon

Jaro 2021: Kráterové jezero, Oregon

Tahle sezóna je o objevování něčeho magického. Stačí se podívat na Kráterové jezero v Oregonu a hned víš, o čem je řeč. Nejhlubší jezero v Severní Americe skrývá pod hladinou mnoho tajemství, ale hned na první pohled tě upoutá jeho nádherný modravý odstín. Při vytváření první kolekce nového roku jsme se spolehli na svoje instinkty a zůstali věrní našemu osvědčenému systému vrstvení. Bunda GORE-TEX Misery Ridge, mikina Polartec Wolf Tree a vesta PrimaLoft Rope de Dope se oblékly do svěžích barev a bota Mountain Fly se dočkala nižšího provedení. A už teď se můžeš těšit na další přírůstky do řady ACG, jako je mikina s kapucí Wizard Island. Neříkali jsme, že to bude magické?