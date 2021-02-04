ACG pro jaro 2021: Kráterové jezero, Oregon

Jaro 2021: Kráterové jezero, Oregon
Tahle sezóna je o objevování něčeho magického. Stačí se podívat na Kráterové jezero v Oregonu a hned víš, o čem je řeč. Nejhlubší jezero v Severní Americe skrývá pod hladinou mnoho tajemství, ale hned na první pohled tě upoutá jeho nádherný modravý odstín. Při vytváření první kolekce nového roku jsme se spolehli na svoje instinkty a zůstali věrní našemu osvědčenému systému vrstvení. Bunda GORE-TEX Misery Ridge, mikina Polartec Wolf Tree a vesta PrimaLoft Rope de Dope se oblékly do svěžích barev a bota Mountain Fly se dočkala nižšího provedení. A už teď se můžeš těšit na další přírůstky do řady ACG, jako je mikina s kapucí Wizard Island. Neříkali jsme, že to bude magické?
Čepice – kšiltovka ACG Tailwind; Suchá vnější vrstva – dámská vesta Rope De Dope Mazama; Základní vrstva – dámský top s kulatým výstřihem Wolf Tree Polartec; Kalhoty – dámské cargo kalhoty; Boty – Air Nasu Gore-Tex
Čepice – čelenka ACG; Suchá vnější vrstva – dámská bunda Misery Ridge Gore-Tex; Boty – Nasu Gore-Tex
Suchá vnější vrstva – pánská vesta Rope De Dope; Hřejivá střední vrstva – pánská mikina Wolf Tree; Sukně – dámská jednobarevná oboustranná sukně s výplní Rope De Dope; Pánské outdoorové kalhoty; Boty – Mountain Fly Low Gore-Tex
Suchá vnější vrstva – pánská bunda Misery Ridge Gore-Tex; Hřejivá střední vrstva – pánská mikina Wolf Tree; Kalhoty – cargo kalhoty; Boty – Mountain Fly Low Gore-Tex