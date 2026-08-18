  1. Tennis
    2. /
  2. Bekleidung
    3. /
  3. Röcke & Kleider

Weiße Tennisröcke & Tenniskleider

(10)
Nike Victory
Nike Victory Dri-FIT Tenniskleid für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Victory
Dri-FIT Tenniskleid für Damen
CHF 85
Nike Victory
Nike Victory Dri-FIT Tennisrock mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Victory
Dri-FIT Tennisrock mit hohem Bund (Damen)
CHF 70
Nike Victory
Nike Victory Dri-FIT gerade geschnittener Tennisrock (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Victory
Dri-FIT gerade geschnittener Tennisrock (Damen)
CHF 64.95
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Dri-FIT Tenniskleid für Damen
Bestseller
NikeCourt Slam
Dri-FIT Tenniskleid für Damen
CHF 150
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Tennisrock mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
Recyclingmaterialien
NikeCourt Slam
Tennisrock mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
CHF 99.95
NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Dri-FIT Tenniskleid (Damen)
Recyclingmaterialien
NikeCourt Advantage
Dri-FIT Tenniskleid (Damen)
CHF 99.95
NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Dri-FIT Tennisrock mit Falten (Damen)
Recyclingmaterialien
NikeCourt Advantage
Dri-FIT Tennisrock mit Falten (Damen)
CHF 85
Nike Victory
Nike Victory Dri-FIT gerüschter Tennisrock (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Victory
Dri-FIT gerüschter Tennisrock (Damen)
CHF 57
NikeCourt Dri-FIT Victory
NikeCourt Dri-FIT Victory Tennisrock für ältere Kinder (Mädchen)
Recyclingmaterialien
NikeCourt Dri-FIT Victory
Tennisrock für ältere Kinder (Mädchen)
CHF 40
NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Dri-FIT Tennisrock mit hohem Bund
Recyclingmaterialien
NikeCourt Advantage
Dri-FIT Tennisrock mit hohem Bund
29 % Rabatt

Weiße Tennisröcke & Tenniskleider: Spiel, Satz, Sieg

In den weißen High-Performance-Tennisröcken von Nike spielst du um den Sieg. Seit Mitte der 1970er-Jahre arbeiten wir beständig an der Verbesserung unserer Materialien. Die Nike Expertise spiegelt sich in den innovativen Designs dieser Kollektion wider.

Dank der leichten Stoffe passen sich unsere Tenniskleider und -röcke jeder noch so kleinen Bewegung an, damit du selbstbewusst über den Platz springen kannst. Entdecke auch unsere patentierte Dri-FIT Technologie, welche Feuchtigkeit im Handumdrehen von der Haut nach außen leitet. In hitzigen Matches behältst du so stets einen kühlen Kopf. Kleider mit Cut-outs am Rücken sorgen für zusätzliche Frische. Bei den Tennisröcken greifst du für warme Partien am besten zu Modellen mit Mesh-Falten.

In eleganten Streifen und abstrakten Prints machst du auf dem Platz eine gute Figur. Du findest aber auch ganz klassische weiße Tennisröcke und -kleider. Wähle zwischen relaxten und enganliegenden Schnitten oder Modellen, die etwas höher auf der Taille sitzen und eine stützende Passform bieten.