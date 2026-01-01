Sporthandschuhe: unterstütze deine Performance
Egal, ob du Gewichte hebst oder heute High-Intensity auf dem Programm steht: Unsere Gym-Handschuhe schützen deine Hände bei jedem Workout. Wir fertigen sie mit unterschiedlichen Polsterungen, damit du das perfekte Paar für deine Bedürfnisse findest. Nutze bei anspruchsvollem Gewichtheben Handschuhe mit hochdichtem Schaumstoff, der deine Handflächen vor hohen Lasten schützt. Oder setze auf Optionen mit niedriger bis mittlerer Dichte, die dir gezielte Unterstützung an stark beanspruchten Stellen bietet. Halte auch Ausschau nach Versionen mit Touchscreen-kompatiblen Fingerspitzen und Daumen. So bleiben deine Hände bequem, während du dein Handy benutzen kannst.
Genieße Kühle, wenn du an deine Grenzen gehst. Bei uns erwarten dich Handschuhe für Krafttraining mit atmungsaktiven Mesh-Einsätzen an der Rückseite der Hände und Perforationen an den Handflächen. Sie lassen die Luft zirkulieren und verringern das Abrutschen, damit du die Kontrolle behältst. Zudem sorgen Silikonmuster an den Handflächen und Fingern für optimalen Grip, wenn du Gewichte stemmst. Sichere Klettverschlüsse und elastische Wickelriemen garantieren einen sicheren Sitz während der gesamten Trainingseinheit. Anschließend musst du einfach nur an der Zuglasche ziehen, um schnell wieder aus ihnen hinauszuschlüpfen.
Leichte Materialien und Stretch-Strick verleihen Nike Fitnesshandschuhen maximale Flexibilität. Du trainierst an einem kalten Morgen? Entdecke Gym-Handschuhe mit weich gebürstetem Fleeceinnenfutter und Therma-FIT-Technologie. Sie reguliert deine natürliche Körpertemperatur, damit du jederzeit angenehm warm bleibst. Währenddessen helfen Daumeneinsätze aus saugfähigem Frottee, den Schweiß abzuwischen. Unsere Kollektion umfasst sowohl klassische Styles als auch fingerlose Designs, die dir ein flexibles Tragegefühl schenken. Oder wie wäre es mit einem verstellbaren Modell, das eine individuelle Passform gewährleistet?
Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Pack mit an – dank Sporthandschuhen mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.