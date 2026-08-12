  1. Yoga
    2. /
  2. Bekleidung
    3. /
  3. Hosen & Tights
    4. /
  4. Tights & Leggings

Hoher Bund Yoga Tights & Leggings

(2)
Nike Zenvy
Nike Zenvy 7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
Nike Zenvy
7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
CHF 115
Nike One
Nike One Stirrup-Leggings in voller Länge mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike One
Stirrup-Leggings in voller Länge mit hohem Bund (Damen)
CHF 64.95