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Caps für Herren

(58)
Nike Rise
Nike Rise Strukturierte Dri-FIT ADV SwooshFlex Golf Cap
Recyclingmaterialien
Nike Rise
Strukturierte Dri-FIT ADV SwooshFlex Golf Cap
CHF 35
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Unstrukturierte Metall-Swoosh-Cap
+2
Recyclingmaterialien
Nike Dri-FIT Club
Unstrukturierte Metall-Swoosh-Cap
CHF 32
Nike Dri-FIT ADV Club
Nike Dri-FIT ADV Club Unstrukturierte Tennis-Cap
Recyclingmaterialien
Nike Dri-FIT ADV Club
Unstrukturierte Tennis-Cap
CHF 37
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Unstrukturierte Featherlight Cap
Recyclingmaterialien
Nike Dri-FIT Club
Unstrukturierte Featherlight Cap
CHF 35
NOCTA
NOCTA S.S.C. Cap CS
Recyclingmaterialien
NOCTA
S.S.C. Cap CS
CHF 37
Nike Fly
Nike Fly Dri-FIT ADV unstrukturierte, kühlende Cap
Recyclingmaterialien
Nike Fly
Dri-FIT ADV unstrukturierte, kühlende Cap
CHF 160
Nike Fly
Nike Fly Dri-FIT unstrukturierte Swoosh-Cap
Recyclingmaterialien
Nike Fly
Dri-FIT unstrukturierte Swoosh-Cap
CHF 35
Jordan Jumpman Pro
Jordan Jumpman Pro Verstellbare Cap
+1
Recyclingmaterialien
Jordan Jumpman Pro
Verstellbare Cap
CHF 37
Nike Fly
Nike Fly Unstrukturierte Cap
Nike Fly
Unstrukturierte Cap
CHF 40
Nike Club
Nike Club Unstrukturierte Cap
Recyclingmaterialien
Nike Club
Unstrukturierte Cap
CHF 32
Nike Storm-FIT ADV Club
Nike Storm-FIT ADV Club Strukturierte AeroBill-Cap
Recyclingmaterialien
Nike Storm-FIT ADV Club
Strukturierte AeroBill-Cap
CHF 42
Nike Fly
Nike Fly Dri-FIT ADV Cap mit unstrukturiertem und reflektierendem Design
Recyclingmaterialien
Nike Fly
Dri-FIT ADV Cap mit unstrukturiertem und reflektierendem Design
CHF 37
Nike Dri-FIT ADV Fly
Nike Dri-FIT ADV Fly AeroBill AeroAdapt-Cap ohne Struktur
Recyclingmaterialien
Nike Dri-FIT ADV Fly
AeroBill AeroAdapt-Cap ohne Struktur
CHF 50
NOCTA
NOCTA Club Cap
Recyclingmaterialien
NOCTA
Club Cap
CHF 35
Jordan Rise
Jordan Rise Strukturierte Trucker-Cap
Jordan Rise
Strukturierte Trucker-Cap
CHF 37
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT unstrukturierte Swoosh Lauf-Cap
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT unstrukturierte Swoosh Lauf-Cap
CHF 50
Jordan Flight Club Pro
Jordan Flight Club Pro Unstrukturierte Cap mit flachem Schirm
Jordan Flight Club Pro
Unstrukturierte Cap mit flachem Schirm
CHF 45
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Unstrukturierte ACG Cap
Recyclingmaterialien
Nike Dri-FIT Club
Unstrukturierte ACG Cap
CHF 40
Nike Club
Nike Club Unstrukturierte Swoosh-Cap
Recyclingmaterialien
Nike Club
Unstrukturierte Swoosh-Cap
CHF 30
Nike Club
Nike Club Unstrukturierte Denim-Cap
Nike Club
Unstrukturierte Denim-Cap
CHF 40
Nike Club
Nike Club Unstrukturierte Denim-Patch-Cap
Nike Club
Unstrukturierte Denim-Patch-Cap
CHF 42
Nike ACG Fly
Nike ACG Fly Unstrukturierte Cap
Recyclingmaterialien
Nike ACG Fly
Unstrukturierte Cap
CHF 42
Nike Club
Nike Club Unstrukturierte Cap
Recyclingmaterialien
Nike Club
Unstrukturierte Cap
CHF 30
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Strukturierte Swoosh-Cap
Recyclingmaterialien
Nike Dri-FIT Club
Strukturierte Swoosh-Cap
CHF 32
Nike Club
Nike Club Golf Tartan Cap
Recyclingmaterialien
Nike Club
Golf Tartan Cap
CHF 42
Nike ACG Club
Nike ACG Club Unstrukturierte Cap
Recyclingmaterialien
Nike ACG Club
Unstrukturierte Cap
CHF 37
Nike Club
Nike Club Strukturierte Cap
Recyclingmaterialien
Nike Club
Strukturierte Cap
CHF 35
Jordan Rise
Jordan Rise Strukturierte Cap mit Jumpman aus Metall
Recyclingmaterialien
Jordan Rise
Strukturierte Cap mit Jumpman aus Metall
CHF 37
Nike Club
Nike Club Golf Dri-FIT unstrukturierte Cap
Recyclingmaterialien
Nike Club
Golf Dri-FIT unstrukturierte Cap
CHF 32
Nike Dri-FIT Pro
Nike Dri-FIT Pro Strukturierte Futura Cap
Recyclingmaterialien
Nike Dri-FIT Pro
Strukturierte Futura Cap
CHF 35
Jordan Club
Jordan Club Unstrukturierte Cap mit gebogenem Schirm
+1
Jordan Club
Unstrukturierte Cap mit gebogenem Schirm
CHF 32
Nike Club
Nike Club Unstrukturierte Cap
Recyclingmaterialien
Nike Club
Unstrukturierte Cap
CHF 32
Nike Club
Nike Club Unstrukturierte Futura Wash-Cap
+3
Nike Club
Unstrukturierte Futura Wash-Cap
CHF 32
Jordan Rise
Jordan Rise Strukturierte Cap mit Jumpman aus Metall
+1
Recyclingmaterialien
Jordan Rise
Strukturierte Cap mit Jumpman aus Metall
CHF 37
Jordan Pro
Jordan Pro Unstrukturierte Cap mit flachem Schirm
Jordan Pro
Unstrukturierte Cap mit flachem Schirm
CHF 40
Jordan Club
Jordan Club Unstrukturierte Cap
Recyclingmaterialien
Jordan Club
Unstrukturierte Cap
CHF 32
Nike Club
Nike Club Strukturierte Renncap
Nike Club
Strukturierte Renncap
CHF 50
Jordan Pro
Jordan Pro Strukturierte Cap
Jordan Pro
Strukturierte Cap
CHF 45
Jordan Pro
Jordan Pro Unstrukturierte Dri-FIT Golfcap mit flachem Schirm
Jordan Pro
Unstrukturierte Dri-FIT Golfcap mit flachem Schirm
CHF 52
Nike Club
Nike Club Golf Shield unstrukturierte Cap
Recyclingmaterialien
Nike Club
Golf Shield unstrukturierte Cap
CHF 32
Jordan Club
Jordan Club Verstellbare Festival-Cap
Recyclingmaterialien
Jordan Club
Verstellbare Festival-Cap
CHF 32
Jordan Rise
Jordan Rise Strukturierte Cap
Jordan Rise
Strukturierte Cap
CHF 37
Nike Club
Nike Club Unstrukturierte Denim-Cap
Nike Club
Unstrukturierte Denim-Cap
CHF 42
Jordan Pro
Jordan Pro Unstrukturierte Cap mit flachem Schirm
Recyclingmaterialien
Jordan Pro
Unstrukturierte Cap mit flachem Schirm
CHF 45
Nike SB Club
Nike SB Club Unstrukturierte Skateboard-Cap
Nike SB Club
Unstrukturierte Skateboard-Cap
CHF 32
Nike Fly
Nike Fly Unstrukturierte Puffer Trapper Cap
Recyclingmaterialien
Nike Fly
Unstrukturierte Puffer Trapper Cap
CHF 42
Paris Saint-Germain Rise
Paris Saint-Germain Rise Strukturierte Cap
Paris Saint-Germain Rise
Strukturierte Cap
CHF 37
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Strukturierte Cap mit Metalllogo
Recyclingmaterialien
Nike Dri-FIT Club
Strukturierte Cap mit Metalllogo
CHF 32
Nike Rise
Nike Rise Strukturierte Cap in A-Form
Nike Rise
Strukturierte Cap in A-Form
CHF 37
Jordan Club Cap
Jordan Club Cap Verstellbare Cap
Jordan Club Cap
Verstellbare Cap
CHF 32
Nike Rise
Nike Rise Strukturierte Cap in A-Form
Nike Rise
Strukturierte Cap in A-Form
CHF 42
Nike After Dark Tour
Nike After Dark Tour Dri-FIT unstrukturierte Club-Cap
Recyclingmaterialien
Nike After Dark Tour
Dri-FIT unstrukturierte Club-Cap
CHF 30
Jordan Fly
Jordan Fly Jumpman Cap
Jordan Fly
Jumpman Cap
CHF 35
Nike Club
Nike Club Unstrukturierte JDI Cap
Nike Club
Unstrukturierte JDI Cap
CHF 32
Jordan Rise
Jordan Rise Strukturierte Cap mit gebogenem Schirm
Jordan Rise
Strukturierte Cap mit gebogenem Schirm
CHF 35
Jordan Fly „Festival“
Jordan Fly „Festival“ Unstrukturierte Cap
Jordan Fly „Festival“
Unstrukturierte Cap
CHF 35
Nike Club
Nike Club Unstrukturierte Cap
Recyclingmaterialien
Nike Club
Unstrukturierte Cap
CHF 32
Nike Club
Nike Club Unstrukturierte Cap
Nike Club
Unstrukturierte Cap
11 % Rabatt

Caps für Herren: startklar bei Wind und Wetter

Ob Regen oder Sonnenschein: Nichts kann dich davon abbringen, deine Ziele zu verfolgen. Und hier kommen unsere Herren-Schirmmützen ins Spiel. Entdecke Herren-Caps, die dich vor Nässe ebenso schützen wie vor Sonneneinstrahlung. In unserem großen Sortiment findest du sowohl dezente Modelle für den Alltag als auch kräftige Farben, die ein Statement setzen. Die mit dem ikonischen Nike Swoosh verzierten Caps sind aber nicht nur funktional, sondern auch ein Symbol für unsere sportliche Tradition.


Bequeme Modelle


Eine Kappe für Herren sollte zunächst einmal nicht verrutschen. Es ist also wichtig, dass dein Wunschmodell eine eng anliegende Passform besitzt. Dank elastischer SwooshFlex-Verschlüsse merkst du übrigens sofort, wenn die Cap richtig sitzt. Die flexible Nike AeroBill Technologie kombiniert zudem Atmungsaktivität mit schweißableitenden Eigenschaften, sodass du ungestörten Komfort genießt. Wir haben auch aktuelle, weite Designs mit hoher Stirn im Angebot, ebenso wie klassische Silhouetten mit gebogenem Schirm. Nike Herren-Caps mit einem Jumpman aus Metall verleihen dir den typischen Jordan-Style und eignen sich für jeden Tag. Tennis- und Golf-Caps mit strukturiertem Sechs-Panel-Design sorgen hingegen für einen Look, der in den Klubs immer gut ankommt.


Strapazierfähige Verarbeitung


In puncto Qualität machen wir keine Kompromisse. Unsere Schirmmützen für Herren sind aus strapazierfähigen Premium-Materialien gefertigt – von weicher Baumwolle für den Alltag bis zu robustem Polyester-Mix für intensive Aktivitäten. Bei einer Cap hat der Tragekomfort stets höchste Priorität. Deshalb verwenden wir geschmeidige und leichtgewichtige Materialien, sodass du deine Lieblingsmütze auch Tag und Nacht tragen kannst. Modelle mit Vier-Wege-Stretch bieten dir zusätzliche Flexibilität.


Atmungsaktive Designs


Belüftungsschlitze an der Oberseite verhindern, dass sich bei steigenden Temperaturen Hitze staut, während Mesh-Einsätze die Atmungsaktivität verbessern. Dank pflegeleichter Materialien lassen sich unsere Caps für Herren mühelos reinigen. Modelle mit Nike Dri-FIT Technologie leiten den Schweiß effektiv ab und verteilen ihn gleichmäßig über die Gewebeoberfläche. So kann die Feuchtigkeit schneller verdunsten und du bleibst frisch. Modelle mit Nike Dri-FIT ADV-Technologie hingegen kombinieren das schweißableitende Material mit innovativen Technologien, sodass du stets cool bleibst.


Individuelle Passform


Von lässigen Trucker-Caps mit verstellbaren Riemen bis hin zu smarten Snapbacks mit Branding-Details – unsere Kappen für Herren vereinen Komfort und Innovation. Unsere mittelhohen Designs sind beliebte Klassiker für den Alltag. Dank Klettverschluss an der Rückseite kannst du die Passform leicht verstellen. Achte außerdem auf Caps mit Tri-Glide-Verschluss aus Metall, der sich nach Belieben verschieben lässt, damit alles perfekt sitzt. Das Riemenende steckst du dann einfach hinten ins Schweißband. Bestickte Ösen sowie Perforationen an Krone und Schweißband gewährleisten eine optimale Luftzirkulation.


Unterstütze unsere Mission


Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Möchtest du uns dabei unterstützen? Dann achte beim Kauf einer Schirmmütze für Herren auf das Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.