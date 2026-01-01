  1. Bekleidung
    2. /
  2. Hosen & Tights
    3. /
  3. Joggers & Sweatpants

Grau Joggers & Sweatpants

(50)
Nike Tech
Nike Tech Fleece-Jogger (Herren)
Bestseller
Nike Tech
Fleece-Jogger (Herren)
CHF 115
NOCTA
NOCTA NOCTA Fleece CS Trainingshose mit offenem Saum (Herren)
Bestseller
NOCTA
NOCTA Fleece CS Trainingshose mit offenem Saum (Herren)
CHF 125
Nike Solo Swoosh
Nike Solo Swoosh Fleece-Hose mit offenem Saum (Herren)
Nike Solo Swoosh
Fleece-Hose mit offenem Saum (Herren)
CHF 125
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Oversize-Hose mit offenem Saum (Herren)
Jordan Brooklyn Fleece
Oversize-Hose mit offenem Saum (Herren)
CHF 80
Nike Club Fleece
Nike Club Fleece French-Terry-Jogger für ältere Kinder
Nike Club Fleece
French-Terry-Jogger für ältere Kinder
CHF 45
Nike Sportswear
Nike Sportswear Herrenhose mit offenem Saum
Nike Sportswear
Herrenhose mit offenem Saum
CHF 70
Nike Tech
Nike Tech Fleece-Hose mit offenem Saum (Herren)
Nike Tech
Fleece-Hose mit offenem Saum (Herren)
CHF 115
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Jogginghose mit mittelhohem Bund für Damen
Nike Sportswear Tech Fleece
Jogginghose mit mittelhohem Bund für Damen
CHF 115
NOCTA
NOCTA NOCTA Fleece CS Trainingshose
NOCTA
NOCTA Fleece CS Trainingshose
CHF 125
Nike Sportswear Phoenix Fleece Shox
Nike Sportswear Phoenix Fleece Shox Damenhose mit hohem Bund
Frisch eingetroffen
Nike Sportswear Phoenix Fleece Shox
Damenhose mit hohem Bund
CHF 80
Nike Club
Nike Club Jogger aus French-Terry (Herren)
Nike Club
Jogger aus French-Terry (Herren)
CHF 64.95
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Bungee-Hose aus Fleece (Herren)
Nike Sportswear Club
Bungee-Hose aus Fleece (Herren)
CHF 70
Nike Tech
Nike Tech Fleece-Hose mit offenem Saum (Herren)
Nike Tech
Fleece-Hose mit offenem Saum (Herren)
CHF 135
Nike Sportswear
Nike Sportswear Weite Hose mit offenem Saum (Kinder)
Nike Sportswear
Weite Hose mit offenem Saum (Kinder)
CHF 45
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Oversize-Hose aus French Terry (Herren)
Nike Sportswear Club
Oversize-Hose aus French Terry (Herren)
CHF 64.95
Paris Saint-Germain Hoop Fleece
Paris Saint-Germain Hoop Fleece Hose für Herren
Paris Saint-Germain Hoop Fleece
Hose für Herren
CHF 115
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Jogger für ältere Kinder
Nike Sportswear Club Fleece
Jogger für ältere Kinder
CHF 45
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Cargohose für ältere Kinder
Nike Sportswear Club Fleece
Cargohose für ältere Kinder
CHF 57
Nike Club
Nike Club French-Terry-Hose mit offenem Saum (Herren)
Nike Club
French-Terry-Hose mit offenem Saum (Herren)
CHF 64.95
Nike Solo Swoosh
Nike Solo Swoosh Fleece-Hose mit Bündchen (Herren)
Nike Solo Swoosh
Fleece-Hose mit Bündchen (Herren)
CHF 115
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Jogger (Mädchen)
Nike Sportswear Tech Fleece
Jogger (Mädchen)
CHF 80
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Hose für Herren
Jordan Brooklyn Fleece
Hose für Herren
CHF 75
Nike Primary Fleece
Nike Primary Fleece UV Performance Jogger mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Primary Fleece
UV Performance Jogger mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
CHF 94.95
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Cargohose (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear Club Fleece
Cargohose (ältere Kinder)
CHF 64.95
Nike Sportswear Air Max
Nike Sportswear Air Max Herren-Jogger
Nike Sportswear Air Max
Herren-Jogger
CHF 94.95
FC Barcelona Essential Repel
FC Barcelona Essential Repel Nike Football-Jogger aus Webmaterial mit mittelhohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
FC Barcelona Essential Repel
Nike Football-Jogger aus Webmaterial mit mittelhohem Bund für Damen
CHF 80
Nike Club
Nike Club Fleece-Cargohose für Herren
Nike Club
Fleece-Cargohose für Herren
CHF 70
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Hose mit weitem Bein für Mädchen
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear Club Fleece
Hose mit weitem Bein für Mädchen
CHF 45
Nike Club
Nike Club Fleece-Hose mit offenem Saum (Herren)
Nike Club
Fleece-Hose mit offenem Saum (Herren)
CHF 64.95
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Jogger für ältere Kinder
Nike Sportswear Tech Fleece
Jogger für ältere Kinder
CHF 80
Nike Air
Nike Air Fleece-Jogger (ältere Kinder)
Nike Air
Fleece-Jogger (ältere Kinder)
CHF 70
Nike Tech
Nike Tech Fleece-Jogger (Herren)
Nike Tech
Fleece-Jogger (Herren)
CHF 115
Nike Hyverse
Nike Hyverse Trainingsjogger mit Dri-FIT-Technologie und UV-Schutz (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Hyverse
Trainingsjogger mit Dri-FIT-Technologie und UV-Schutz (Herren)
CHF 75
Nike Therma
Nike Therma Therma-FIT Herren-Fitnesshose mit offenem Saum
Recyclingmaterialien
Nike Therma
Therma-FIT Herren-Fitnesshose mit offenem Saum
CHF 75
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Jogger mit mittelhohem Bund (Damen)
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Jogger mit mittelhohem Bund (Damen)
CHF 110
Nike Therma-FIT One
Nike Therma-FIT One 7/8-Jogger mit hohem Taillenbund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Therma-FIT One
7/8-Jogger mit hohem Taillenbund für Damen
CHF 85
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Lockere Hose mit Grafik (Mädchen)
Nike Sportswear Club Fleece
Lockere Hose mit Grafik (Mädchen)
CHF 55
Nike Club
Nike Club Herren-Jogginghose
Nike Club
Herren-Jogginghose
CHF 64.95
Nike Sportswear Phoenix Fleece
Nike Sportswear Phoenix Fleece Damen-Trainingshose mit mittelhohem Bund
Nike Sportswear Phoenix Fleece
Damen-Trainingshose mit mittelhohem Bund
CHF 64.95
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT-Hose mit hohem Bund und weitem, ausgestelltem Bein (Damen)
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT-Hose mit hohem Bund und weitem, ausgestelltem Bein (Damen)
CHF 115
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Dri-FIT-Jogger aus Fleece (ältere Kinder, Mädchen)
Nike Pro Fleece
Dri-FIT-Jogger aus Fleece (ältere Kinder, Mädchen)
CHF 50
Nike Club
Nike Club Hose aus angerautem Fleece mit Bündchen (Herren)
Nike Club
Hose aus angerautem Fleece mit Bündchen (Herren)
CHF 64.95
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Jogger für ältere Kinder
Nike Sportswear Club Fleece
Jogger für ältere Kinder
CHF 57
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Oversize-Hose aus mittelschwerem Material mit hohem Bund und Bündchen (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Oversize-Hose aus mittelschwerem Material mit hohem Bund und Bündchen (Damen)
CHF 70
Nike Sportswear City Utility
Nike Sportswear City Utility Hose (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear City Utility
Hose (ältere Kinder)
CHF 80
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Hose (Herren)
Jordan Flight Fleece
Hose (Herren)
29 % Rabatt
Inter Mailand Club
Inter Mailand Club Nike Fleece-Fußballjogger (Herren)
Inter Mailand Club
Nike Fleece-Fußballjogger (Herren)
28 % Rabatt
Nike Therma
Nike Therma Schmal zulaufende Therma-FIT Fitnesshose für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Therma
Schmal zulaufende Therma-FIT Fitnesshose für Herren
18 % Rabatt
Nike Sportswear Air Max
Nike Sportswear Air Max Herren-Jogger
Nike Sportswear Air Max
Herren-Jogger
CHF 94.95
FC Barcelona Essential Repel
FC Barcelona Essential Repel Nike Football-Jogger aus Webmaterial mit mittelhohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
FC Barcelona Essential Repel
Nike Football-Jogger aus Webmaterial mit mittelhohem Bund für Damen
CHF 80
Nike Club
Nike Club Fleece-Cargohose für Herren
Nike Club
Fleece-Cargohose für Herren
CHF 70
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Hose mit weitem Bein für Mädchen
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear Club Fleece
Hose mit weitem Bein für Mädchen
CHF 45
Nike Club
Nike Club Fleece-Hose mit offenem Saum (Herren)
Nike Club
Fleece-Hose mit offenem Saum (Herren)
CHF 64.95
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Jogger für ältere Kinder
Nike Sportswear Tech Fleece
Jogger für ältere Kinder
CHF 80
Nike Air
Nike Air Fleece-Jogger (ältere Kinder)
Nike Air
Fleece-Jogger (ältere Kinder)
CHF 70
Nike Tech
Nike Tech Fleece-Jogger (Herren)
Nike Tech
Fleece-Jogger (Herren)
CHF 115
Nike Hyverse
Nike Hyverse Trainingsjogger mit Dri-FIT-Technologie und UV-Schutz (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Hyverse
Trainingsjogger mit Dri-FIT-Technologie und UV-Schutz (Herren)
CHF 75
Nike Therma
Nike Therma Therma-FIT Herren-Fitnesshose mit offenem Saum
Recyclingmaterialien
Nike Therma
Therma-FIT Herren-Fitnesshose mit offenem Saum
CHF 75
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Jogger mit mittelhohem Bund (Damen)
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Jogger mit mittelhohem Bund (Damen)
CHF 110
Nike Therma-FIT One
Nike Therma-FIT One 7/8-Jogger mit hohem Taillenbund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Therma-FIT One
7/8-Jogger mit hohem Taillenbund für Damen
CHF 85
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Lockere Hose mit Grafik (Mädchen)
Nike Sportswear Club Fleece
Lockere Hose mit Grafik (Mädchen)
CHF 55
Nike Club
Nike Club Herren-Jogginghose
Nike Club
Herren-Jogginghose
CHF 64.95
Nike Sportswear Phoenix Fleece
Nike Sportswear Phoenix Fleece Damen-Trainingshose mit mittelhohem Bund
Nike Sportswear Phoenix Fleece
Damen-Trainingshose mit mittelhohem Bund
CHF 64.95
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT-Hose mit hohem Bund und weitem, ausgestelltem Bein (Damen)
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT-Hose mit hohem Bund und weitem, ausgestelltem Bein (Damen)
CHF 115
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Dri-FIT-Jogger aus Fleece (ältere Kinder, Mädchen)
Nike Pro Fleece
Dri-FIT-Jogger aus Fleece (ältere Kinder, Mädchen)
CHF 50
Nike Club
Nike Club Hose aus angerautem Fleece mit Bündchen (Herren)
Nike Club
Hose aus angerautem Fleece mit Bündchen (Herren)
CHF 64.95
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Jogger für ältere Kinder
Nike Sportswear Club Fleece
Jogger für ältere Kinder
CHF 57
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Oversize-Hose aus mittelschwerem Material mit hohem Bund und Bündchen (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Oversize-Hose aus mittelschwerem Material mit hohem Bund und Bündchen (Damen)
CHF 70
Nike Sportswear City Utility
Nike Sportswear City Utility Hose (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear City Utility
Hose (ältere Kinder)
CHF 80
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Hose (Herren)
Jordan Flight Fleece
Hose (Herren)
29 % Rabatt
Inter Mailand Club
Inter Mailand Club Nike Fleece-Fußballjogger (Herren)
Inter Mailand Club
Nike Fleece-Fußballjogger (Herren)
28 % Rabatt
Nike Therma
Nike Therma Schmal zulaufende Therma-FIT Fitnesshose für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Therma
Schmal zulaufende Therma-FIT Fitnesshose für Herren
18 % Rabatt