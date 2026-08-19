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Eng Shorts

(70)
Nike One
Nike One Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
+1
Recyclingmaterialien
Nike One
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
CHF 35
Nike Swift
Nike Swift Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
Bestseller
Nike Swift
Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
CHF 75
Nike Pro
Nike Pro Shorts (Mädchen)
Bestseller
Nike Pro
Shorts (Mädchen)
CHF 32
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts mit mittelhohem Bund für Damen (ca. 13 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro 365
Shorts mit mittelhohem Bund für Damen (ca. 13 cm)
CHF 37
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Lauftights in halber Länge für Herren
Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV Lauftights in halber Länge für Herren
CHF 99.95
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Pro Seamless
Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
CHF 50
Nike Fast
Nike Fast Dri-FIT halblange Lauftights mit Innenslip für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Fast
Dri-FIT halblange Lauftights mit Innenslip für Herren
CHF 50
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
CHF 50
Nike Pro
Nike Pro Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
+4
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
CHF 37
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Boyshorts mit mittelhohem Bund und Kordelzug (ca. 5 cm, Damen)
NikeSKIMS Satin Shine
Boyshorts mit mittelhohem Bund und Kordelzug (ca. 5 cm, Damen)
CHF 85
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
CHF 52
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Pro Seamless
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
CHF 50
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 18 cm)
NikeSKIMS Matte
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 18 cm)
CHF 85
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Shorts mit Slip für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Shorts mit Slip für Herren
CHF 42
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
Bestseller
Nike Sportswear Classic
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
CHF 35
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Zenvy
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
CHF 70
Nike Pro
Nike Pro Dri-Fit Shorts (ca. 7,5 cm) für ältere Kinder (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-Fit Shorts (ca. 7,5 cm) für ältere Kinder (Mädchen)
CHF 40
ACG Lava Loops
ACG Lava Loops Dri-FIT ADV halblange Traillauf-Tights (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Lava Loops
Dri-FIT ADV halblange Traillauf-Tights (Herren)
CHF 99.95
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Fitnessshorts für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Fitnessshorts für Herren
CHF 42
Nike Pro
Nike Pro Lange Dri-FIT Fitnessshorts für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Lange Dri-FIT Fitnessshorts für Herren
CHF 42
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" Dri-FIT ADV Lauf-Tights für Damen
Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Dri-FIT ADV Lauf-Tights für Damen
CHF 85
Nike Tempo
Nike Tempo Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
CHF 42
Nike One
Nike One Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One
Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
CHF 52
Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
Bestseller
Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
CHF 80
Nike Pro
Nike Pro Shorts (Mädchen, ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Shorts (Mädchen, ca. 12,5 cm)
CHF 32
Nike Fast
Nike Fast Dri-FIT halblange Lauftights mit Innenslip für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Fast
Dri-FIT halblange Lauftights mit Innenslip für Herren
CHF 55
Nike Stride
Nike Stride 1/2-Lauftights mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Stride
1/2-Lauftights mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
CHF 80
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
Frisch eingetroffen
Nike Zenvy
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
CHF 75
Nike Form
Nike Form Boyshorts (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Form
Boyshorts (Damen)
CHF 45
Nike Pro Leak Protection: Periodensichere
Nike Pro Leak Protection: Periodensichere Dri-FIT-Shorts für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
Nike Pro Leak Protection: Periodensichere
Dri-FIT-Shorts für ältere Kinder
CHF 40
Jordan Sport Essentials
Jordan Sport Essentials Dri-FIT Shorts (Herren)
Recyclingmaterialien
Jordan Sport Essentials
Dri-FIT Shorts (Herren)
CHF 40
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Shorts (ca. 13 cm) (ältere Kinder) (Mädchen) (erweiterte Größe)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Shorts (ca. 13 cm) (ältere Kinder) (Mädchen) (erweiterte Größe)
CHF 32
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damenshorts mit hohem Taillenbund (ca. 7,5 cm) und Print
NikeSKIMS Matte
Damenshorts mit hohem Taillenbund (ca. 7,5 cm) und Print
CHF 85
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT Trail-Laufshorts mit hohem Bund (ca. 10 cm) für Damen
Recyclingmaterialien
Nike ACG
Dri-FIT Trail-Laufshorts mit hohem Bund (ca. 10 cm) für Damen
CHF 80
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
NikeSKIMS Matte
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
CHF 85
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Shorts (ca. 8 cm) (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Shorts (ca. 8 cm) (Mädchen)
CHF 40
NikeCourt
NikeCourt Dri-FIT Tennisshorts mit Taschen (Damen)
Recyclingmaterialien
NikeCourt
Dri-FIT Tennisshorts mit Taschen (Damen)
CHF 52
Nike One
Nike One Bike Shorts mit Taschen und hohem Bund (ca. 20,5 cm, große Größe)
Recyclingmaterialien
Nike One
Bike Shorts mit Taschen und hohem Bund (ca. 20,5 cm, große Größe)
CHF 45
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damenshorts (ca. 20 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro 365
Damenshorts (ca. 20 cm)
CHF 40
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Shorts (Mädchen, große Größe)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Shorts (Mädchen, große Größe)
CHF 32
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson" Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
CHF 55
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
NikeSKIMS Satin Shine
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
CHF 85
Nike Sportswear Chill Jersey
Nike Sportswear Chill Jersey Eng anliegende Capri-Leggings mit hohem Bund (Damen)
Nike Sportswear Chill Jersey
Eng anliegende Capri-Leggings mit hohem Bund (Damen)
CHF 64.95
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT Shorts mit Print und hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Dri-FIT Shorts mit Print und hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
CHF 52
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damen-Shorts mit Print (ca. 13 cm)
NikeSKIMS Matte
Damen-Shorts mit Print (ca. 13 cm)
CHF 85
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT-Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 15 cm)
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Dri-FIT-Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 15 cm)
CHF 57
Nike MAVN
Nike MAVN Mädchen-Shorts mit Dri-FIT-Technologie und hohem Bund (ca. 18 cm)
Nike MAVN
Mädchen-Shorts mit Dri-FIT-Technologie und hohem Bund (ca. 18 cm)
CHF 52
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
CHF 55
Nike Pro
Nike Pro Shorts (Mädchen, ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Shorts (Mädchen, ca. 12,5 cm)
CHF 32
Nike Fast
Nike Fast Dri-FIT halblange Lauftights mit Innenslip für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Fast
Dri-FIT halblange Lauftights mit Innenslip für Herren
CHF 55
Nike Stride
Nike Stride 1/2-Lauftights mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Stride
1/2-Lauftights mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
CHF 80
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
Frisch eingetroffen
Nike Zenvy
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
CHF 75
Nike Form
Nike Form Boyshorts (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Form
Boyshorts (Damen)
CHF 45
Nike Pro Leak Protection: Periodensichere
Nike Pro Leak Protection: Periodensichere Dri-FIT-Shorts für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
Nike Pro Leak Protection: Periodensichere
Dri-FIT-Shorts für ältere Kinder
CHF 40
Jordan Sport Essentials
Jordan Sport Essentials Dri-FIT Shorts (Herren)
Recyclingmaterialien
Jordan Sport Essentials
Dri-FIT Shorts (Herren)
CHF 40
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Shorts (ca. 13 cm) (ältere Kinder) (Mädchen) (erweiterte Größe)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Shorts (ca. 13 cm) (ältere Kinder) (Mädchen) (erweiterte Größe)
CHF 32
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damenshorts mit hohem Taillenbund (ca. 7,5 cm) und Print
NikeSKIMS Matte
Damenshorts mit hohem Taillenbund (ca. 7,5 cm) und Print
CHF 85
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT Trail-Laufshorts mit hohem Bund (ca. 10 cm) für Damen
Recyclingmaterialien
Nike ACG
Dri-FIT Trail-Laufshorts mit hohem Bund (ca. 10 cm) für Damen
CHF 80
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
NikeSKIMS Matte
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
CHF 85
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Shorts (ca. 8 cm) (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Shorts (ca. 8 cm) (Mädchen)
CHF 40
NikeCourt
NikeCourt Dri-FIT Tennisshorts mit Taschen (Damen)
Recyclingmaterialien
NikeCourt
Dri-FIT Tennisshorts mit Taschen (Damen)
CHF 52
Nike One
Nike One Bike Shorts mit Taschen und hohem Bund (ca. 20,5 cm, große Größe)
Recyclingmaterialien
Nike One
Bike Shorts mit Taschen und hohem Bund (ca. 20,5 cm, große Größe)
CHF 45
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damenshorts (ca. 20 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro 365
Damenshorts (ca. 20 cm)
CHF 40
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Shorts (Mädchen, große Größe)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Shorts (Mädchen, große Größe)
CHF 32
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson" Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
CHF 55
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
NikeSKIMS Satin Shine
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
CHF 85
Nike Sportswear Chill Jersey
Nike Sportswear Chill Jersey Eng anliegende Capri-Leggings mit hohem Bund (Damen)
Nike Sportswear Chill Jersey
Eng anliegende Capri-Leggings mit hohem Bund (Damen)
CHF 64.95
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT Shorts mit Print und hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Dri-FIT Shorts mit Print und hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
CHF 52
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damen-Shorts mit Print (ca. 13 cm)
NikeSKIMS Matte
Damen-Shorts mit Print (ca. 13 cm)
CHF 85
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT-Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 15 cm)
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Dri-FIT-Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 15 cm)
CHF 57
Nike MAVN
Nike MAVN Mädchen-Shorts mit Dri-FIT-Technologie und hohem Bund (ca. 18 cm)
Nike MAVN
Mädchen-Shorts mit Dri-FIT-Technologie und hohem Bund (ca. 18 cm)
CHF 52
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
CHF 55