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Winterschuhe für Damen: Überwinde deine Grenzen
Bereits seit 1979 engagieren wir uns für Athletinnen. Damals haben wir die Kampagne des International Running Committee für die Gleichberechtigung von Sportlerinnen unterstützt. Heute helfen dir unsere Winterschuhe für Damen, dein Potenzial zu entfalten und auch in der kalten Jahreszeit deine Ziele zu erreichen. Freue dich auf strapazierfähige, wetterfeste Materialien, die deine Füße trocken halten und schützen, und auf Designs, die dir den Support und das Selbstvertrauen geben, um auf jedem Terrain zu bestehen.
Du trainierst draußen bei Regen oder Schnee? Dann brauchst du wasserdichte Schuhe. Unsere Winterschuhe für Damen bestehen aus wasserfesten Materialien, die Feuchtigkeit abweisen und gleichzeitig deine Füße atmen lassen. So kannst du länger konzentriert und komfortabel laufen. Wenn du einen anstrengenden Lauf im Gelände planst, wähle speziell designte Modelle, die das Eindringen von Spritzern, Schlamm und Steinchen verhindern.
Ob nachmittags im Park, frühmorgens beim Training oder bei anspruchsvollen langen Strecken – beim Laufen werden deine Muskeln besonders beansprucht. Unsere Winter-Sneaker für Damen sind mit stützenden Innensohlen versehen, die den Aufprall bei jedem Schritt und jeder Landung abfedern, damit du länger und schneller laufen kannst. Gleichzeitig ermöglichen unsere bewährten Nike Zoom Air-Elemente federnde, dynamische Bewegungen. Du bist auf der Suche nach Schuhen mit reaktionsfreudiger Dämpfung, die deine Gelenke schützen? Dann entscheide dich für Designs mit Nike React-Schaumstoffeinlagen, die dir bei geringem Eigengewicht den nötigen Schutz bieten.
Grip und Stabilität sind in den kalten Monaten besonders wichtig. Deshalb sind unsere Damen-Winterschuhe mit unterschiedlichen Sohlen für maximale Sicherheit ausgestattet. Wenn du begeisterte Trailrunnerin bist, findest du bei uns Schuhe mit Stollen und breiten Sohlen sowie generativen Traktionsmustern, die dir auf rutschigem oder unebenem Boden Halt geben. Du läufst lieber auf der Straße? Dann sind leicht strukturierte Außensohlen aus strapazierfähigem Gummi die richtige Wahl. Sie sind besonders leicht und bequem.