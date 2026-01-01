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Caps für Damen

Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Unstrukturierte Metall-Swoosh-Cap
+2
Recyclingmaterialien
Nike Dri-FIT Club
Unstrukturierte Metall-Swoosh-Cap
CHF 32
Nike Dri-FIT ADV Club
Nike Dri-FIT ADV Club Unstrukturierte Tennis-Cap
Recyclingmaterialien
Nike Dri-FIT ADV Club
Unstrukturierte Tennis-Cap
CHF 37
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Unstrukturierte Featherlight Cap
Recyclingmaterialien
Nike Dri-FIT Club
Unstrukturierte Featherlight Cap
CHF 35
NOCTA
NOCTA S.S.C. Cap CS
Recyclingmaterialien
NOCTA
S.S.C. Cap CS
CHF 37
Nike Fly
Nike Fly Dri-FIT ADV unstrukturierte, kühlende Cap
Recyclingmaterialien
Nike Fly
Dri-FIT ADV unstrukturierte, kühlende Cap
CHF 160
Nike Fly
Nike Fly Dri-FIT unstrukturierte Swoosh-Cap
Recyclingmaterialien
Nike Fly
Dri-FIT unstrukturierte Swoosh-Cap
CHF 35
Nike Club
Nike Club Unstrukturierte Swoosh-Cap
Recyclingmaterialien
Nike Club
Unstrukturierte Swoosh-Cap
CHF 30
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Unstrukturierte ACG Cap
Recyclingmaterialien
Nike Dri-FIT Club
Unstrukturierte ACG Cap
CHF 40
Nike Storm-FIT ADV Club
Nike Storm-FIT ADV Club Strukturierte AeroBill-Cap
Recyclingmaterialien
Nike Storm-FIT ADV Club
Strukturierte AeroBill-Cap
CHF 42
NikeSKIMS
NikeSKIMS Damen-Cap
Recyclingmaterialien
NikeSKIMS
Damen-Cap
CHF 52
Nike Fly
Nike Fly Dri-FIT ADV Cap mit unstrukturiertem und reflektierendem Design
Recyclingmaterialien
Nike Fly
Dri-FIT ADV Cap mit unstrukturiertem und reflektierendem Design
CHF 37
Nike Club
Nike Club Unstrukturierte Cap
Recyclingmaterialien
Nike Club
Unstrukturierte Cap
CHF 32
Nike Club
Nike Club Unstrukturierte Denim-Cap
Nike Club
Unstrukturierte Denim-Cap
CHF 40
Nike Rise
Nike Rise Strukturierte Dri-FIT ADV SwooshFlex Golf Cap
Recyclingmaterialien
Nike Rise
Strukturierte Dri-FIT ADV SwooshFlex Golf Cap
CHF 35
Nike Club
Nike Club Unstrukturierte Denim-Patch-Cap
Nike Club
Unstrukturierte Denim-Patch-Cap
CHF 42
Nike ACG Fly
Nike ACG Fly Unstrukturierte Cap
Recyclingmaterialien
Nike ACG Fly
Unstrukturierte Cap
CHF 42
Nike Dri-FIT ADV Fly
Nike Dri-FIT ADV Fly AeroBill AeroAdapt-Cap ohne Struktur
Recyclingmaterialien
Nike Dri-FIT ADV Fly
AeroBill AeroAdapt-Cap ohne Struktur
CHF 50
NOCTA
NOCTA Club Cap
Recyclingmaterialien
NOCTA
Club Cap
CHF 35
Nike Club
Nike Club Unstrukturierte Cap
Recyclingmaterialien
Nike Club
Unstrukturierte Cap
CHF 30
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Strukturierte Swoosh-Cap
Recyclingmaterialien
Nike Dri-FIT Club
Strukturierte Swoosh-Cap
CHF 32
Jordan Flight Club Pro
Jordan Flight Club Pro Unstrukturierte Cap mit flachem Schirm
Jordan Flight Club Pro
Unstrukturierte Cap mit flachem Schirm
CHF 45
Nike Club
Nike Club Golf Tartan Cap
Recyclingmaterialien
Nike Club
Golf Tartan Cap
CHF 42
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT unstrukturierte Swoosh Lauf-Cap
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT unstrukturierte Swoosh Lauf-Cap
CHF 50
Jordan Rise
Jordan Rise Strukturierte Trucker-Cap
Jordan Rise
Strukturierte Trucker-Cap
CHF 37

Caps für Damen: funktional und stylish

Was hat eine Nike Cap, was andere Caps nicht haben? Und warum ist sie für dein Training so wichtig? Nike Caps für Damen kombinieren Funktionalität mit erstklassigem Design. Bei Regenwetter bleibst du trocken, bei brütender Hitze hält sie die Sonne von dir fern – das heißt, du kannst trainieren, wann immer du willst, egal, was das Wetter gerade so treibt. Von der coolen Trucker Cap bis hin zu einer der mit auffälligen Logos verzierten Snapback Caps für Damen: Bei Nike findet jede Athletin den Style, der zu ihr passt. Entdecke die leuchtenden Farben und neutralen Töne, die du problemlos mit deiner Lieblingssportswear kombinieren kannst. Außerdem trägt jede Cap den kultigen Nike Swoosh, dem legendären Symbol für Premium-Qualität.


In der warmen Jahreszeit sorgt unsere wegweisende Dri-FIT Technologie dafür, dass du dich rundum wohlfühlst – egal, ob du einen Marathon laufen oder in den Bergen einen Trail-Run absolvieren willst. Dieses innovative Material leitet den Schweiß von der Haut weg und verteilt ihn gleichmäßig auf der Gewebeoberfläche, damit er schnell verdunsten kann – so bleibst du trocken und genießt kühlen Komfort. Die Nike Storm-FIT ADV Technologie kombiniert winddichtes und wasserabweisendes Material mit fortschrittlicher Technik und Funktionen, damit du selbst bei schlechtem Wetter hohen Komfort genießt.


Hochwertige Materialien heißt bei uns: Alle Nike Kappen für Damen sind so konzipiert, dass sie möglichst lange halten. Unsere Caps aus softer Baumwolle sind besonders atmungsaktiv und das ideale Basic für jeden Tag. Sobald es beim Training heiß hergeht, lassen die Luftösen und Mesh-Einsätze die Wärme entweichen. Für Workouts mit hoher Intensität eignen sich Materialien aus strapazierfähigem Polyester-Mix, die mit leichtgewichtigem Tragekomfort punkten. Sie sind einfach zu reinigen und sehen bei jedem Tragen wie neu aus. Bei der Herstellung unserer Schirmmützen für Damen setzen wir so oft wie möglich nachhaltige Materialien ein, darunter strapazierfähiges Garn, das aus Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen gesponnen wird, die wir zuvor von der Mülldeponie gerettet und recycelt haben. Ein wesentlicher Beitrag für die „Move to Zero“-Initiative von Nike, mit der wir den CO₂-Ausstoß und alle Abfälle unternehmensweit auf null reduzieren wollen. Achte beim Kauf einer Cap für Damen auf das Label „Nachhaltige Materialien“, wenn du auch einen Beitrag zum Umweltschutz leisten willst.