Air Force 1 für Damen: unübertroffener Komfort, revolutionärer Style
Der Air Force 1 für Damen wurde 1982 von Bruce Kilgore designt und ist dank seines Retro-Looks und der schlichten Silhouette seitdem zu einer Style-Legende geworden. Ursprünglich wurde der Nike Air Force 1 als Performance-Basketballschuh entworfen. Er war das erste Basketball-Modell, das mit dem Air Element als Dämpfungssystem ausgestattet wurde, und revolutionierte das existierende Sneaker-Design.
Die innovativen Eigenschaften des Nike Air Force 1 für Damen helfen dir dabei, deine Ziele zu erreichen. Die softe Mittelsohle aus Schaumstoff bietet Federung für ultimative Dämpfung und alltäglichen Komfort. Genähte Überzüge sorgen zudem an genau den Stellen für eine Extraportion Halt und Strapazierfähigkeit, wo es am meisten nötig ist. Darüber hinaus sorgen die Außensohlen mit Flexkerben für Bewegungsfreiheit und garantieren ein leichtes Tragegefühl, damit dich beim Gehen, Laufen und Springen nichts aufhält.
Seit seiner Wiedereinführung 1986 ist der Nike Air Force 1 für Damen stets ein Vorreiter bahnbrechender Schuh-Innovationen geblieben. Updates des Designs sorgen für moderne Looks mit klassischen Basketball-Vibes. Mit einer Außensohle und Mittelsohle in extradickem Format sowie dem neuen Logo in Würfelform hat der Nike Air Force 1 Pixel einen auffälligen, edgy Look. Der Nike Air Force 1 Shadow für Damen ist mit dem doppelten Swoosh und seiner mehrschichtigen Machart eine markante Neuinterpretation des legendären Air Force 1 Schuhs.