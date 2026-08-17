Weiße Sneaker & Schuhe für Damen

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Nike Air Force 1 Shadow
Nike Air Force 1 Shadow Schuhe für Damen
Bestseller
Nike Air Force 1 Shadow
Schuhe für Damen
CHF 150
Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Nike Air Force 1 '07 EasyOn Damenschuh
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Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Damenschuh
CHF 135
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Schuh mit reflektierenden Akzenten (Damen)
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Nike V5 RNR
Schuh mit reflektierenden Akzenten (Damen)
CHF 105
Nike Initiator
Nike Initiator Damenschuh
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Nike Initiator
Damenschuh
CHF 99.95
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Schuh (Damen)
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Nike Air Force 1 '07
Schuh (Damen)
CHF 135
Nike Run Defy
Nike Run Defy Straßenlaufschuh (Damen)
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Straßenlaufschuh (Damen)
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Nike Initiator
Nike Initiator Schuh (Damen)
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Nike Initiator
Schuh (Damen)
CHF 99.95
Nike P-6000
Nike P-6000 Schuh (Damen)
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Schuh (Damen)
CHF 135
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Damenschuh
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Nike SB Force 58 Premium
Nike SB Force 58 Premium Skateboardschuh
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Skateboardschuh
CHF 94.95
Nike Shox TL
Nike Shox TL Schuh (Damen)
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Schuh (Damen)
CHF 195
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Schuh (Damen)
Bestseller
Nike Air Force 1 '07
Schuh (Damen)
CHF 160
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Schuh mit reflektierenden Akzenten (Damen)
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Schuh mit reflektierenden Akzenten (Damen)
CHF 150
Nike V5 RNR Suede
Nike V5 RNR Suede Damenschuh
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Nike Court Vision Low SE "Stitched Floral"
Nike Court Vision Low SE "Stitched Floral" Damenschuh
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CHF 99.95
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Schuh (Damen)
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Air Jordan 1 Low SE
Schuh (Damen)
CHF 150
Nike Cortez Leather
Nike Cortez Leather Damenschuh
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Damenschuh
CHF 105
Nike Tiempo Ligera Pro
Nike Tiempo Ligera Pro Turf Low-Top Fußballschuh
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Turf Low-Top Fußballschuh
CHF 150
Nike Dunk Low
Nike Dunk Low Damenschuh
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Damenschuh
CHF 135
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Straßenlaufschuh (Damen)
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Straßenlaufschuh (Damen)
CHF 160
Nike SB Chron 2 Canvas
Nike SB Chron 2 Canvas Skateboardschuh
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Skateboardschuh
CHF 80
Nike Ava Edge
Nike Ava Edge Schuh (Herren)
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Nike Ava Edge
Schuh (Herren)
CHF 170
Nike SB Heritage Vulc
Nike SB Heritage Vulc Skateboardschuh
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Skateboardschuh
CHF 80
Nike P-6000
Nike P-6000 Schuh
Bestseller
Nike P-6000
Schuh
CHF 135
Nike Pegasus Premium
Nike Pegasus Premium Straßenlaufschuh (Damen)
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Nike Pegasus Premium
Straßenlaufschuh (Damen)
CHF 240
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Damenschuh
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CHF 105
Nike Marina
Nike Marina Slides für Damen
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CHF 35
Nike Air Max '95 G
Nike Air Max '95 G Golfschuh
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Golfschuh
CHF 230
Nike P-6000
Nike P-6000 Damenschuh
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Nike P-6000
Damenschuh
CHF 135
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy High-Top-Fußballschuh für Kunstrasen
Recyclingmaterialien
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
High-Top-Fußballschuh für Kunstrasen
CHF 110
Nike P-6000
Nike P-6000 Schuh (Damen)
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Schuh (Damen)
CHF 135
Nike Free Metcon 7
Nike Free Metcon 7 Herren-Trainingsschuh
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Herren-Trainingsschuh
CHF 150
Nike Tiempo Streetgato
Nike Tiempo Streetgato Low-Top-Fußballschuh für Hallen- und Hartplätze
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CHF 99.95
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Straßenlaufschuh (Damen)
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Straßenlaufschuh (Damen)
CHF 160
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Straßenlaufschuh (Damen)
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Nike Vomero 18
Straßenlaufschuh (Damen)
CHF 185
Nike Tempo G
Nike Tempo G Golfschuh
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Golfschuh
CHF 150
Nike Pegasus 1 G
Nike Pegasus 1 G Golfschuh
Nike Pegasus 1 G
Golfschuh
CHF 185
Nike Mercurial Superfly 11 Pro
Nike Mercurial Superfly 11 Pro Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
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Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
CHF 210
Air Jordan Mule
Air Jordan Mule Golfschuh
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Golfschuh
CHF 125
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Damenschuh
Recyclingmaterialien
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Damenschuh
CHF 105
Nike Tiempo Maestro Club
Nike Tiempo Maestro Club Low-Top-Fußballschuh für Hallen- und Hartplätze
Recyclingmaterialien
Nike Tiempo Maestro Club
Low-Top-Fußballschuh für Hallen- und Hartplätze
CHF 70
Air Jordan 1 Low G Spiked
Air Jordan 1 Low G Spiked Golfschuh
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Golfschuh
CHF 195
Nike Zoom Vapor 12 PRM
Nike Zoom Vapor 12 PRM Tennisschuh für Hartplätze (Damen)
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CHF 195
Nike Tiempo Ligera Pro
Nike Tiempo Ligera Pro Low-Top-Fußballschuh für weichen Rasen
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CHF 185
Nike Tiempo Ligera Pro
Nike Tiempo Ligera Pro Low-Top-Fußballschuh für Kunstrasen
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CHF 170
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Nike Mercurial Superfly 11 Club High-Top-Fußballschuh für Hallen- und Hartplätze
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High-Top-Fußballschuh für Hallen- und Hartplätze
CHF 80
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Damenschuh
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Air Jordan 1 Low SE
Damenschuh
CHF 160
Nike ACG Ultrafly Trail
Nike ACG Ultrafly Trail Traillaufschuhe für Wettkämpfe
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CHF 290
Nike Metcon 10
Nike Metcon 10 Workout-Schuh für Herren
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Workout-Schuh für Herren
CHF 160
Book 2 "WNBA 30th"
Book 2 "WNBA 30th" Basketballschuh
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Basketballschuh
CHF 185
Nike Tiempo Ligera Pro
Nike Tiempo Ligera Pro Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
Nike Tiempo Ligera Pro
Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
CHF 170
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Nike Mercurial Superfly 11 Elite Low-Top-Fußballschuh für Kunstrasen
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Low-Top-Fußballschuh für Kunstrasen
CHF 330
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Nike Mercurial Superfly 11 Club High-Top-Fußballschuh für verschiedene Böden
Nike Mercurial Superfly 11 Club
High-Top-Fußballschuh für verschiedene Böden
CHF 80
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Nike Mercurial Superfly 11 Elite Low-Top-Fußballschuh für weichen Rasen
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Low-Top-Fußballschuh für weichen Rasen
CHF 340
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy High-Top-Fußballschuh für weichen Rasen
Recyclingmaterialien
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
High-Top-Fußballschuh für weichen Rasen
CHF 115
Nike Mercurial Superfly 11 Pro
Nike Mercurial Superfly 11 Pro Low-Top-Fußballschuh für Kunstrasen
Nike Mercurial Superfly 11 Pro
Low-Top-Fußballschuh für Kunstrasen
CHF 210
Jordan Grind
Jordan Grind Golfschuh
Jordan Grind
Golfschuh
CHF 185
Nike Tiempo Maestro Elite
Nike Tiempo Maestro Elite Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
Nike Tiempo Maestro Elite
Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
CHF 290
Nike Victory Pro 4
Nike Victory Pro 4 Golfschuh
Nike Victory Pro 4
Golfschuh
CHF 195
Nike SB Zoom Blazer Low Pro GT
Nike SB Zoom Blazer Low Pro GT Skateboardschuh
Nike SB Zoom Blazer Low Pro GT
Skateboardschuh
CHF 94.95
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy High-Top-Fußballschuh für verschiedene Böden
Recyclingmaterialien
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
High-Top-Fußballschuh für verschiedene Böden
CHF 110
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Straßenlaufschuh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pegasus 42
Straßenlaufschuh (Damen)
CHF 160
Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low Damenschuh
Air Jordan 1 Low
Damenschuh
CHF 150
Nike Air Max Invigor
Nike Air Max Invigor Damenschuh
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Damenschuh
CHF 125
Nike Victory Tour 4
Nike Victory Tour 4 Golfschuh
Nike Victory Tour 4
Golfschuh
CHF 240
Nike Air Force 1 '07 Next Nature
Nike Air Force 1 '07 Next Nature Schuh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Air Force 1 '07 Next Nature
Schuh (Damen)
CHF 140
Nike Infinity G NN
Nike Infinity G NN Golfschuh
Recyclingmaterialien
Nike Infinity G NN
Golfschuh
CHF 105
Nike Cortez Leather
Nike Cortez Leather Schuh (Damen)
Nike Cortez Leather
Schuh (Damen)
CHF 115
Jordan Tiempo Maestro Elite SE
Jordan Tiempo Maestro Elite SE Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
Jordan Tiempo Maestro Elite SE
Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
CHF 310
Nike Victory Pro 4
Nike Victory Pro 4 Golfschuh
Nike Victory Pro 4
Golfschuh
CHF 170
Giannis Immortality 5
Giannis Immortality 5 Basketballschuh
Giannis Immortality 5
Basketballschuh
CHF 105
Nike Metcon 10
Nike Metcon 10 Workout-Schuh (Damen)
Nike Metcon 10
Workout-Schuh (Damen)
CHF 160
Nike Metcon 10
Nike Metcon 10 Workout-Schuh für Herren
Nike Metcon 10
Workout-Schuh für Herren
CHF 160
Book 2 "WNBA 30th"
Book 2 "WNBA 30th" Basketballschuh
Book 2 "WNBA 30th"
Basketballschuh
CHF 185
Nike Tiempo Ligera Pro
Nike Tiempo Ligera Pro Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
Nike Tiempo Ligera Pro
Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
CHF 170
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Nike Mercurial Superfly 11 Elite Low-Top-Fußballschuh für Kunstrasen
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Low-Top-Fußballschuh für Kunstrasen
CHF 330
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Nike Mercurial Superfly 11 Club High-Top-Fußballschuh für verschiedene Böden
Nike Mercurial Superfly 11 Club
High-Top-Fußballschuh für verschiedene Böden
CHF 80
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Nike Mercurial Superfly 11 Elite Low-Top-Fußballschuh für weichen Rasen
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Low-Top-Fußballschuh für weichen Rasen
CHF 340
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy High-Top-Fußballschuh für weichen Rasen
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Nike Mercurial Superfly 11 Academy
High-Top-Fußballschuh für weichen Rasen
CHF 115
Nike Mercurial Superfly 11 Pro
Nike Mercurial Superfly 11 Pro Low-Top-Fußballschuh für Kunstrasen
Nike Mercurial Superfly 11 Pro
Low-Top-Fußballschuh für Kunstrasen
CHF 210
Jordan Grind
Jordan Grind Golfschuh
Jordan Grind
Golfschuh
CHF 185
Nike Tiempo Maestro Elite
Nike Tiempo Maestro Elite Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
Nike Tiempo Maestro Elite
Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
CHF 290
Nike Victory Pro 4
Nike Victory Pro 4 Golfschuh
Nike Victory Pro 4
Golfschuh
CHF 195
Nike SB Zoom Blazer Low Pro GT
Nike SB Zoom Blazer Low Pro GT Skateboardschuh
Nike SB Zoom Blazer Low Pro GT
Skateboardschuh
CHF 94.95
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy High-Top-Fußballschuh für verschiedene Böden
Recyclingmaterialien
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
High-Top-Fußballschuh für verschiedene Böden
CHF 110
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Straßenlaufschuh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pegasus 42
Straßenlaufschuh (Damen)
CHF 160
Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low Damenschuh
Air Jordan 1 Low
Damenschuh
CHF 150
Nike Air Max Invigor
Nike Air Max Invigor Damenschuh
Nike Air Max Invigor
Damenschuh
CHF 125
Nike Victory Tour 4
Nike Victory Tour 4 Golfschuh
Nike Victory Tour 4
Golfschuh
CHF 240
Nike Air Force 1 '07 Next Nature
Nike Air Force 1 '07 Next Nature Schuh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Air Force 1 '07 Next Nature
Schuh (Damen)
CHF 140
Nike Infinity G NN
Nike Infinity G NN Golfschuh
Recyclingmaterialien
Nike Infinity G NN
Golfschuh
CHF 105
Nike Cortez Leather
Nike Cortez Leather Schuh (Damen)
Nike Cortez Leather
Schuh (Damen)
CHF 115
Jordan Tiempo Maestro Elite SE
Jordan Tiempo Maestro Elite SE Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
Jordan Tiempo Maestro Elite SE
Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
CHF 310
Nike Victory Pro 4
Nike Victory Pro 4 Golfschuh
Nike Victory Pro 4
Golfschuh
CHF 170
Giannis Immortality 5
Giannis Immortality 5 Basketballschuh
Giannis Immortality 5
Basketballschuh
CHF 105
Nike Metcon 10
Nike Metcon 10 Workout-Schuh (Damen)
Nike Metcon 10
Workout-Schuh (Damen)
CHF 160

Weiße Sneaker für Damen: cooler Style, flexible Passform

Verpasse deinen Gym-Outfits mit weißen Sneakern für Damen ein leistungsstarkes Upgrade. Diese Styles kombinieren hervorragenden Komfort mit zuverlässiger Unterstützung: Federnde Polsterungen und Mittelsohlen aus Schaumstoff kreieren ein traumhaftes Tragegefühl, während griffige Sohlen für optimale Traktion sorgen. Zu warme Füße sind dabei gar kein Thema – das vermeiden nämlich die atmungsaktiven Stoffe. Und dank der großen Auswahl an Formen findest du hier alles von auffälligen Chunky Sneakern bis zu cleanen Allroundern. In einer Sache unterscheiden sie sich aber nicht: Diese Performance-Designs unterstützen dich tatkräftig bei wirklich jedem Vorhaben.


Dynamik hinter jeder Bewegung


Ein leichtes Tragegefühl, das nicht nachgibt: Entdecke weiße Schuhe für Damen mit Nike Air-Elementen, die ein dynamisches Abrollen mit optimaler Energierückgabe ermöglichen. Sie wurden dafür entworfen, beim Workout besonders federnd zu wirken und effektiv auf all deine Bewegungen zu reagieren. Maximaler Komfort ist unverzichtbar? Das können wir gut nachvollziehen. Deshalb findest du hier gepolsterte Innensohlen, die ein himmlisch weiches Gefühl unter den Füßen kreieren. Gleichzeitig sorgen Mittelsohlen aus Schaumstoff für die optimale Flexibilität des weißen Damenschuhs, ohne dabei an Stützkraft einzubüßen.


Kühle Frische und maximale Atmungsaktivität


Egal, ob du dich im Fitnessstudio bis ans Limit pushst oder auf dem Gehweg die Kilometer zählst: Wir verhelfen dir zur vollen Konzentration. Hier erwarten dich weiße Turnschuhe für Damen mit gezielt platzierten Mesh-Einsätzen, die genau an den richtigen Stellen für bessere Luftzirkulation und dadurch für maximale Atmungsaktivität sorgen. Noch mehr Luftzufuhr gefällig? Das ermöglichen die Perforationen im Zehenbereich.


Sicherer Halt


Wenn es darauf ankommt, musst du dich auf deine Schuhe verlassen können. Deswegen sind die weißen Damenschuhe von Nike im Mittelfußbereich mit vorgeformten Überzügen ausgestattet – sie kreieren eine eng anliegende Passform und somit mehr Halt. Achte auch auf Designs mit Platten aus thermoplastischem Polyurethan in der Ferse. Sie erzeugen eine bessere Seitenstabilität, damit du beim Auftreten volle Kontrolle über deine Füße hast. Die Außensohlen aus Gummi liefern zudem lang anhaltende Traktion für idealen Halt auf dem Boden. Einige unserer weißen Sportschuhe für Damen haben sogar Rahmen aus Plastik an den Seiten, die ein besonders stützendes Gefühl kreieren.


Styles für jeden Look


Finde weiße Damen-Sneaker, die deinen individuellen Style widerspiegeln. Wähle beispielsweise aus einer Kombination von Echtleder und Kunstleder, die eine strukturierte Optik bei maximaler Strapazierfähigkeit ermöglichen. Die genähten Überzüge sorgen dabei für einen besonders cleanen Look. Oder suchst du nach Varianten mit einer Prise Luxus? Dann solltest du dich bei den Designs mit Veloursleder-Akzenten umschauen. Hol dir ein niedrig geschnittenes Modell für lässige Outfits oder sieh mit einem High Top aus, als kämst du direkt vom Spielfeld. Sei es Golf oder Tennis: Für deine Lieblingssportart haben wir garantiert die richtigen Sportschuhe für Damen in Weiß.


Die größte Challenge: der Umweltschutz


Bist du bereit, mit uns den Planeten zu beschützen? Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Wenn du uns dabei unterstützen möchtest, hol dir ein Paar weiße Nike Sneaker für Damen mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.