High-Top-Sneaker für Damen

(35)
Air Jordan 1 High OG "Khaki"
Air Jordan 1 High OG "Khaki" Damenschuh
Air Jordan 1 High OG "Khaki"
Damenschuh
CHF 210
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Nike Mercurial Superfly 11 Club High-Top-Fußballschuh für verschiedene Böden
Nike Mercurial Superfly 11 Club
High-Top-Fußballschuh für verschiedene Böden
CHF 80
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy High-Top-Fußballschuh für verschiedene Böden
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
High-Top-Fußballschuh für verschiedene Böden
CHF 110
Nike Mercurial Superfly 11 Pro
Nike Mercurial Superfly 11 Pro Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
Nike Mercurial Superfly 11 Pro
Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
CHF 210
Nike Phantom 6 High Elite
Nike Phantom 6 High Elite Fußballschuh für normalen Rasen
Nike Phantom 6 High Elite
Fußballschuh für normalen Rasen
CHF 330
Nike Phantom 6 High Academy
Nike Phantom 6 High Academy Fußballschuh für verschiedene Böden
Nike Phantom 6 High Academy
Fußballschuh für verschiedene Böden
CHF 110
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Nike Mercurial Superfly 11 Club High-Top-Fußballschuh für Hallen- und Hartplätze
Nike Mercurial Superfly 11 Club
High-Top-Fußballschuh für Hallen- und Hartplätze
CHF 80
Nike Phantom 6 High Elite
Nike Phantom 6 High Elite Fußballschuh für normalen Rasen
Recyclingmaterialien
Nike Phantom 6 High Elite
Fußballschuh für normalen Rasen
CHF 320
Nike Phantom 6 High Elite
Nike Phantom 6 High Elite Fußballschuh für Kunstrasen
Recyclingmaterialien
Nike Phantom 6 High Elite
Fußballschuh für Kunstrasen
CHF 320
Nike Phantom 6 High Club
Nike Phantom 6 High Club Fußballschuh für verschiedene Böden
Nike Phantom 6 High Club
Fußballschuh für verschiedene Böden
CHF 80
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Nike Mercurial Superfly 11 Club High-Top-Fußballschuh für verschiedene Böden
Nike Mercurial Superfly 11 Club
High-Top-Fußballschuh für verschiedene Böden
CHF 80
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy High-Top-Fußballschuh für weichen Rasen
Recyclingmaterialien
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
High-Top-Fußballschuh für weichen Rasen
CHF 115
Nike Phantom 6 High Elite
Nike Phantom 6 High Elite Fußballschuh für Kunstrasen
Nike Phantom 6 High Elite
Fußballschuh für Kunstrasen
CHF 330
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy High-Top-Fußballschuh für verschiedene Böden
Recyclingmaterialien
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
High-Top-Fußballschuh für verschiedene Böden
CHF 110
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy High-Top-Fußballschuh für Kunstrasen
Recyclingmaterialien
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
High-Top-Fußballschuh für Kunstrasen
CHF 110
Nike Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé“
Nike Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé“ High-Top-Fußballschuh für Kunstrasen
Frisch eingetroffen
Nike Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé“
High-Top-Fußballschuh für Kunstrasen
CHF 115
Nike Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé“
Nike Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé“ High-Top-Fußballschuh für Turf
Frisch eingetroffen
Nike Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé“
High-Top-Fußballschuh für Turf
CHF 115
Nike Phantom 6 High Pro
Nike Phantom 6 High Pro Fußballschuh für normalen Rasen
Nike Phantom 6 High Pro
Fußballschuh für normalen Rasen
CHF 195
Nike Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé“
Nike Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé“ High-Top-Fußballschuh für verschiedene Böden
Frisch eingetroffen
Nike Mercurial Superfly 11 Academy „Kylian Mbappé“
High-Top-Fußballschuh für verschiedene Böden
CHF 115
Nike Phantom 6 High Academy
Nike Phantom 6 High Academy Fußballschuh für Kunstrasen
Nike Phantom 6 High Academy
Fußballschuh für Kunstrasen
CHF 110
Nike Phantom 6 High Club
Nike Phantom 6 High Club Fußballschuh für Turf
Nike Phantom 6 High Club
Fußballschuh für Turf
CHF 80
Nike Phantom 6 High Pro
Nike Phantom 6 High Pro Fußballschuh für Kunstrasen
Nike Phantom 6 High Pro
Fußballschuh für Kunstrasen
CHF 195
Nike Phantom 6 High Academy
Nike Phantom 6 High Academy Fußballschuh für verschiedene Böden
Nike Phantom 6 High Academy
Fußballschuh für verschiedene Böden
CHF 110
Nike Phantom 6 High Academy
Nike Phantom 6 High Academy Fußballschuh für Turf
Nike Phantom 6 High Academy
Fußballschuh für Turf
CHF 110
Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You
Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You Personalisierbarer High-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
Personalisieren
Personalisieren
Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You
Personalisierbarer High-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
CHF 150
Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You
Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You Personalisierbarer High-Top-Fußballschuh für Kunstrasen
Personalisieren
Personalisieren
Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You
Personalisierbarer High-Top-Fußballschuh für Kunstrasen
CHF 150
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy High-Top-Fußballschuh für Turf
Recyclingmaterialien
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
High-Top-Fußballschuh für Turf
CHF 110
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Nike Mercurial Superfly 11 Club High-Top-Fußballschuh für Turf
Nike Mercurial Superfly 11 Club
High-Top-Fußballschuh für Turf
CHF 80
Nike Diamond Showcase By You
Nike Diamond Showcase By You Personalisierbarer Baseballschuh mit Metallstollen
Personalisieren
Personalisieren
Nike Diamond Showcase By You
Personalisierbarer Baseballschuh mit Metallstollen
CHF 160
Nike Dunk High By You
Nike Dunk High By You Personalisierbarer Damenschuh
Personalisieren
Personalisieren
Nike Dunk High By You
Personalisierbarer Damenschuh
CHF 185
Nike Air Force 1 High By You
Nike Air Force 1 High By You Personalisierbarer Schuh (Damen)
Personalisieren
Personalisieren
Nike Air Force 1 High By You
Personalisierbarer Schuh (Damen)
CHF 195
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Nike Mercurial Superfly 11 Club High-Top-Fußballschuh für Turf
Recyclingmaterialien
Nike Mercurial Superfly 11 Club
High-Top-Fußballschuh für Turf
CHF 80
Nike United Phantom 6 High Elite
Nike United Phantom 6 High Elite Fußballschuh für normalen Rasen
Nike United Phantom 6 High Elite
Fußballschuh für normalen Rasen
28 % Rabatt
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Nike Phantom 6 High Elite LV8 Fußballschuh für normalen Rasen
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Fußballschuh für normalen Rasen
28 % Rabatt
Nike Infinity Tour 2 GORE-TEX
Nike Infinity Tour 2 GORE-TEX Wasserdichter Golfschuh (Herren)
Nike Infinity Tour 2 GORE-TEX
Wasserdichter Golfschuh (Herren)
29 % Rabatt
Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You
Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You Personalisierbarer High-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
Personalisieren
Personalisieren
Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You
Personalisierbarer High-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
CHF 150
Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You
Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You Personalisierbarer High-Top-Fußballschuh für Kunstrasen
Personalisieren
Personalisieren
Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You
Personalisierbarer High-Top-Fußballschuh für Kunstrasen
CHF 150
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy High-Top-Fußballschuh für Turf
Recyclingmaterialien
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
High-Top-Fußballschuh für Turf
CHF 110
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Nike Mercurial Superfly 11 Club High-Top-Fußballschuh für Turf
Nike Mercurial Superfly 11 Club
High-Top-Fußballschuh für Turf
CHF 80
Nike Diamond Showcase By You
Nike Diamond Showcase By You Personalisierbarer Baseballschuh mit Metallstollen
Personalisieren
Personalisieren
Nike Diamond Showcase By You
Personalisierbarer Baseballschuh mit Metallstollen
CHF 160
Nike Dunk High By You
Nike Dunk High By You Personalisierbarer Damenschuh
Personalisieren
Personalisieren
Nike Dunk High By You
Personalisierbarer Damenschuh
CHF 185
Nike Air Force 1 High By You
Nike Air Force 1 High By You Personalisierbarer Schuh (Damen)
Personalisieren
Personalisieren
Nike Air Force 1 High By You
Personalisierbarer Schuh (Damen)
CHF 195
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Nike Mercurial Superfly 11 Club High-Top-Fußballschuh für Turf
Recyclingmaterialien
Nike Mercurial Superfly 11 Club
High-Top-Fußballschuh für Turf
CHF 80
Nike United Phantom 6 High Elite
Nike United Phantom 6 High Elite Fußballschuh für normalen Rasen
Nike United Phantom 6 High Elite
Fußballschuh für normalen Rasen
28 % Rabatt
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Nike Phantom 6 High Elite LV8 Fußballschuh für normalen Rasen
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Fußballschuh für normalen Rasen
28 % Rabatt
Nike Infinity Tour 2 GORE-TEX
Nike Infinity Tour 2 GORE-TEX Wasserdichter Golfschuh (Herren)
Nike Infinity Tour 2 GORE-TEX
Wasserdichter Golfschuh (Herren)
29 % Rabatt

High-Top-Sneaker für Damen: verfolge deine Ziele

Sei es beim Sport oder beim Relaxen: Unsere High-Top-Damen-Sneaker sind dabei für maximalen Komfort zuständig. Sie sind extra dafür konzipiert, um deinen Knöchel herum angenehm eng anzuliegen und ein sicheres Tragegefühl sowie besseren Gelenkschutz zu ermöglichen. Unter dem Fuß findest du gepolsterte Innensohlen für himmlischen Komfort sowie griffige Außensohlen, die eine solide Basis kreieren. Achte auch auf die speziell entwickelten Varianten, die für spezifische Sportarten entworfen wurden. Oder hol dir ein Streetwear-Design, das dich im Alltag mit jeder Menge Style unterstützt.


Maximale Bewegungsfreiheit


Wir fertigen unsere Damen-Sneaker in High-Top-Form mit verschiedenen Obermaterialien an, die auf unterschiedliche Bedürfnisse ausgerichtet sind. Beispielsweise findest du flexible, elastische Materialien, die natürliche und uneingeschränkte Fußbewegungen ermöglichen. Beim Aufwärmen gewährleisten atmungsaktive Stoffe eine optimale Luftzirkulation um die Füße herum. Dadurch kannst du überschüssige Hitze leichter abführen und genießt länger ein angenehmes Frischegefühl – perfekt für lang anhaltende Konzentration. Es geht bei wechselhaftem Wetter in die Natur? Dann sorgt ein Paar mit wasserfestem Finish und strapazierfähigen Membranen für trockene Füße.


Das richtige Maß an Stützkraft


Du bist eine Läuferin. Eine Fußballerin. Eine Golferin. Was auch immer deine Lieblingssportart ist, dein Training kann manchmal ganz schön auf die Muskeln und Gelenke gehen. Da kommen unsere ausgezeichneten Air-Elemente ins Spiel: Sie fangen beim Auftreten die Energie deiner Bewegungen ab und kehren anschließend wieder in ihre ursprüngliche Form zurück. Das Resultat? Ein federndes Gefühl bei jedem Schritt und ein dynamisches Abtreten. Wir stellen unsere Nike High Tops für Damen übrigens auch mit weichen Schaumstoff-Polsterungen in der inneren Sohle her. Diese Schicht fängt bei jedem Schritt, Sprung und Landen den Aufprall ab und beugt somit Muskelermüdung und der Verletzungsgefahr vor.


Push dich bis ans Limit


Vom Training nach Feierabend bis zum kritischen Spiel in der Liga: Bei unseren High-Top-Schuhen für Damen findest du auch leistungsstarke Fußballdesigns. Speziell entwickelte Schusszonen mit einem strukturierten Finish ermöglichen eine optimale Ballkontrolle, die wiederum präzise Pässe und kraftvolle Torschüsse verspricht. Verschiedene Stollen sorgen dabei für das richtige Maß an Traktion, je nach Bodenart. Wähle tiefe Stollen, die sich zuverlässig im Gras festbeißen, oder niedrigere Stollen, die auf Kunstrasen optimale Stabilität (und maximales Selbstbewusstsein) gewährleisten. Außerdem erwarten dich in dieser Kollektion auch Sock Boots und Schnürschuhe, die sich für die perfekte Passform anpassen lassen.


Bereit für den Golfplatz


Wenn es zum Golfplatz geht, haben wir auch dafür die richtigen High-Top-Sneaker für Damen für dich. Außensohlen mit speziellen Stollen kreieren die perfekte Basis für kraftvolle Schwünge und präzise Putts. Und damit dein Fuß auch angenehm gepolstert wird, sind einige Varianten tief in der Sohle mit Air Zoom-Elementen ausgestattet, die eine hervorragende Energierückgabe mit verbesserter Stabilität beim Schwung garantieren. Zudem sorgt eine gemütliche Polsterung am Schuhkragen dafür, dass alles an Ort und Stelle bleibt.


Mit Blick auf die Zukunft


Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Das willst du auch? Dann hol dir Nike High-Top-Sneaker für Damen mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden. Außerdem werden seit 2008 sämtliche Nike Air-Elemente in unseren Fabriken in Oregon und Missouri mit mindestens 25 % Produktionsabfällen gefertigt.