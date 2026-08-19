FC CHELSEA

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Chelsea Shorts 2026/27

(11)
FC Chelsea 2026/27 Stadium Away
FC Chelsea 2026/27 Stadium Away Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (Herren)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2026/27 Stadium Away
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (Herren)
CHF 64.95
FC Chelsea 2026/27 Stadium Away
FC Chelsea 2026/27 Stadium Away Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2026/27 Stadium Away
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
CHF 50
FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel
FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
CHF 50
FC Chelsea 2026/27 Stadium Goalkeeper
FC Chelsea 2026/27 Stadium Goalkeeper Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2026/27 Stadium Goalkeeper
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
CHF 50
NICHT ZU BÄNDIGEN
NICHT ZU BÄNDIGEN
Von Tradition geprägt. Für die Zukunft entwickelt.
FC Chelsea Strike
FC Chelsea Strike Nike Dri-FIT Fußballshorts aus Strickmaterial (Herren)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike
Nike Dri-FIT Fußballshorts aus Strickmaterial (Herren)
CHF 55
FC Chelsea Strike
FC Chelsea Strike Nike Dri-FIT Fußballshorts aus Strickmaterial (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike
Nike Dri-FIT Fußballshorts aus Strickmaterial (ältere Kinder)
CHF 42
FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel
FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel Nike Dri-FIT Replica Fußballshorts (Damen)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel
Nike Dri-FIT Replica Fußballshorts (Damen)
CHF 64.95
FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel
FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (Herren)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (Herren)
CHF 64.95
FC Chelsea Tech Fleece
FC Chelsea Tech Fleece Nike Fußballshorts für Herren
FC Chelsea Tech Fleece
Nike Fußballshorts für Herren
CHF 99.95
FC Chelsea 2025/26 Stadium Third
FC Chelsea 2025/26 Stadium Third Nike Dri-FIT Total 90 Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2025/26 Stadium Third
Nike Dri-FIT Total 90 Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
29 % Rabatt
FC Chelsea Strike Third
FC Chelsea Strike Third Nike Dri-FIT Total 90 Fußballshorts aus Strickmaterial (Herren)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike Third
Nike Dri-FIT Total 90 Fußballshorts aus Strickmaterial (Herren)
28 % Rabatt

FC Chelsea Shorts: La-Ola für deine Mannschaft

Unterstütze die Blues mit den FC Chelsea Shorts von Nike und erkunde die verschiedenen Relaxed Fit Modelle aus atmungsaktiven Materialien. Selbstverständlich spielt auch das berühmte Vereinswappen mit dem majestätischen Löwen eine herausragende Rolle.


Egal, ob du die Fankurve der Stamford Bridge rockst oder mit deiner eigenen Mannschaft selbst auf dem Rasen stehst: In den Nike Chelsea Shorts genießt du stets einen angenehm kühlen Tragekomfort. Als aktiver Spieler profitierst du insbesondere von den mit Nike Aero-FIT Kühltechnologie ausgestatteten Fußballshorts, denn das innovative Material sorgt für ein trockenes Tragegefühl die ganze Saison. Shorts mit zusätzlichem Schutz in wärmeintensiven Bereichen bieten eine höhere Atmungsaktivität und sind ideal für intensive Trainingseinheiten.


Wer das Spielfeld betritt, muss sich auf seine Ausrüstung verlassen können. Deshalb sind unsere Chelsea Shorts auch ultrabequem: Stretch-Bünde mit innenliegendem Tunnelzug gewährleisten eine perfekte Passform und Mesh-Einsätze an den Seiten maximieren die Luftzirkulation. Während du mit dem Ball in Richtung Tor sprintest, kannst du dank Relaxed Fit Design mit viel Bewegungsfreiheit stets darauf vertrauen, dass dir nichts in die Quere kommt. Außerdem lassen sich in den seitlichen Reißverschlusstaschen alle Wertsachen sicher verstauen, sei es beim Stadionbesuch oder während des Trainings.


Anhand authentischer Club-Insignien erkennt jeder in der Fankurve sofort, auf wessen Seite du stehst, denn das Vereinslogo ist auf einem Bein deiner Chelsea Shorts eingewebt: der berühmte Löwe mit Zeremonienstab vor einem Hintergrund in leuchtendem, unverkennbarem Chelsea-Blau. Doch das ist noch nicht alles: Im Rahmen der „Move to Zero“-Initiative von Nike verwenden wir recycelte Polyesterfasern. Achte auf das Label „Nachhaltige Materialien“ für umweltfreundliche Modelle.


Eingefleischte Fans der Blues stylen sich von Kopf bis Fuß im Chelsea-Look und greifen gleich zum passenden FC Chelsea Trikot. Wie bei unseren Shorts findest du auch hier bequeme Designs aus schnell trocknenden Materialien, in denen du während des Spiels einen kühlen Kopf und Ruhe bewahren kannst. Chelsea Stutzen und deine Lieblingsfußballschuhe von Nike setzen das finale Statement.