FC CHELSEA

FC CHELSEA

FC Chelsea Trikots 2026/27

FC Chelsea 2026/27 Match Away
FC Chelsea 2026/27 Match Away Nike Aero-FIT authentisches Fußballtrikot (Herren)
Bestseller
FC Chelsea 2026/27 Match Away
Nike Aero-FIT authentisches Fußballtrikot (Herren)
CHF 185
FC Chelsea 2026/27 Stadion Auswärtstrikot
FC Chelsea 2026/27 Stadion Auswärtstrikot Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Herren)
Bestseller
FC Chelsea 2026/27 Stadion Auswärtstrikot
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Herren)
CHF 125
FC Chelsea 2026/27 Stadium Away
FC Chelsea 2026/27 Stadium Away Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Damen)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2026/27 Stadium Away
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Damen)
CHF 125
FC Chelsea 2026/27 Stadion Auswärtstrikot
FC Chelsea 2026/27 Stadion Auswärtstrikot Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
Bestseller
FC Chelsea 2026/27 Stadion Auswärtstrikot
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
CHF 99.95
UNLEASH THE LION
UNLEASH THE LION
Mut, Zusammenhalt und unermüdlicher Kampfgeist.
FC Chelsea 2026/27 Stadium Away
FC Chelsea 2026/27 Stadium Away Dreiteiliges Nike Replika Fußballtrikot-Set (Babys und Kleinkinder)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2026/27 Stadium Away
Dreiteiliges Nike Replika Fußballtrikot-Set (Babys und Kleinkinder)
CHF 80
FC Chelsea 2026/27 Stadium Away
FC Chelsea 2026/27 Stadium Away Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (Herren)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2026/27 Stadium Away
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (Herren)
CHF 64.95
FC Chelsea 2026/27 Stadium Away
FC Chelsea 2026/27 Stadium Away Dreiteiliges Nike Replika Fußballtrikot-Set (jüngere Kinder)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2026/27 Stadium Away
Dreiteiliges Nike Replika Fußballtrikot-Set (jüngere Kinder)
CHF 85
FC Chelsea 2026/27 Stadium Away
FC Chelsea 2026/27 Stadium Away Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2026/27 Stadium Away
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
CHF 50
FC Chelsea 2026/27 Match Home
FC Chelsea 2026/27 Match Home Nike Aero-FIT authentisches Fußballtrikot (Herren)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2026/27 Match Home
Nike Aero-FIT authentisches Fußballtrikot (Herren)
CHF 185
FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel
FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel
Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
CHF 125
FC Chelsea 2026/27 Stadium Home
FC Chelsea 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replika-Longsleeve-Fußballtrikot (Herren)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2026/27 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replika-Longsleeve-Fußballtrikot (Herren)
CHF 135
FC Chelsea 2026/27 Match Home
FC Chelsea 2026/27 Match Home Nike Aero-FIT Authentic Fußballtrikot (Damen)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2026/27 Match Home
Nike Aero-FIT Authentic Fußballtrikot (Damen)
CHF 185
FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel
FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel
Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
CHF 125
FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel
FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
CHF 50
FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel
FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2026/27 Stadion Heimspiel
Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
CHF 99.95
FC Chelsea 2026/27 Match Home
FC Chelsea 2026/27 Match Home Nike Aero-FIT Authentic Fußballtrikot (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2026/27 Match Home
Nike Aero-FIT Authentic Fußballtrikot (ältere Kinder)
CHF 160
FC Chelsea Victori One
FC Chelsea Victori One Nike Slides (Herren)
FC Chelsea Victori One
Nike Slides (Herren)
CHF 50
FC Chelsea 2025/26 Stadium Third
FC Chelsea 2025/26 Stadium Third Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2025/26 Stadium Third
Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
CHF 120
FC Chelsea
FC Chelsea Nike Football Total 90 Fußball-Trainingsjacke (Herren)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea
Nike Football Total 90 Fußball-Trainingsjacke (Herren)
29 % Rabatt
FC Chelsea 2026 Heimstadion
FC Chelsea 2026 Heimstadion Dreiteiliges Nike Replika Fußballtrikot-Set (Babys und Kleinkinder)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2026 Heimstadion
Dreiteiliges Nike Replika Fußballtrikot-Set (Babys und Kleinkinder)
CHF 80
FC Chelsea 2026/27 Stadium Goalkeeper
FC Chelsea 2026/27 Stadium Goalkeeper Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2026/27 Stadium Goalkeeper
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
CHF 50
FC Chelsea Academy Pro Third
FC Chelsea Academy Pro Third Nike Dri-FIT Total 90 Pre-Match-Fußballoberteil (Herren)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Academy Pro Third
Nike Dri-FIT Total 90 Pre-Match-Fußballoberteil (Herren)
29 % Rabatt
FC Chelsea Academy Pro SE
FC Chelsea Academy Pro SE Nike Dri-FIT kurzärmeliges Pre-Match-Fußballoberteil (Herren)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Academy Pro SE
Nike Dri-FIT kurzärmeliges Pre-Match-Fußballoberteil (Herren)
29 % Rabatt
FC Chelsea Strike Home
FC Chelsea Strike Home Nike Dri-FIT kniehohe Fußballsocken
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike Home
Nike Dri-FIT kniehohe Fußballsocken
CHF 25
FC Chelsea Strike Third
FC Chelsea Strike Third Nike Dri-FIT Total 90 Fußballshorts aus Strickmaterial (Herren)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike Third
Nike Dri-FIT Total 90 Fußballshorts aus Strickmaterial (Herren)
28 % Rabatt
FC Chelsea Strike Third
FC Chelsea Strike Third Nike Dri-FIT Total 90 Fußballhose aus Strickmaterial (Herren)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike Third
Nike Dri-FIT Total 90 Fußballhose aus Strickmaterial (Herren)
29 % Rabatt
FC Chelsea Academy Pro Third
FC Chelsea Academy Pro Third Nike Dri-FIT Total 90 Pre-Match-Fußballoberteil (Damen)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Academy Pro Third
Nike Dri-FIT Total 90 Pre-Match-Fußballoberteil (Damen)
29 % Rabatt
FC Chelsea Strike Third
FC Chelsea Strike Third Nike Dri-FIT Total 90 Strick-Fußballhose (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike Third
Nike Dri-FIT Total 90 Strick-Fußballhose (ältere Kinder)
28 % Rabatt
FC Chelsea Strike Third
FC Chelsea Strike Third Nike Dri-FIT Total 90 Fußballoberteil aus Strickmaterial (Damen)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike Third
Nike Dri-FIT Total 90 Fußballoberteil aus Strickmaterial (Damen)
28 % Rabatt
FC Chelsea 2025/26 Stadium Third
FC Chelsea 2025/26 Stadium Third Nike Dri-FIT Total 90 Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2025/26 Stadium Third
Nike Dri-FIT Total 90 Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
29 % Rabatt
FC Chelsea Club
FC Chelsea Club Nike Fußball-Shirt mit Rundhalsausschnitt (Herren)
FC Chelsea Club
Nike Fußball-Shirt mit Rundhalsausschnitt (Herren)
CHF 75
Chelsea VaporFast Home
Chelsea VaporFast Home Nike Dri-FIT ADV kniehohe Fußballsocken
Chelsea VaporFast Home
Nike Dri-FIT ADV kniehohe Fußballsocken
CHF 27
FC Chelsea Authentic Goalkeeper
FC Chelsea Authentic Goalkeeper Nike Football T-Shirt (Herren)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Authentic Goalkeeper
Nike Football T-Shirt (Herren)
CHF 94.95
FC Chelsea Strike+ SE
FC Chelsea Strike+ SE Nike Football Repel-Webhose (Herren)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike+ SE
Nike Football Repel-Webhose (Herren)
CHF 105
FC Chelsea 2025/26 Stadium Third
FC Chelsea 2025/26 Stadium Third Nike Dri-FIT Total 90 dreiteiliges Fußballtrikot-Set (jüngere Kinder)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2025/26 Stadium Third
Nike Dri-FIT Total 90 dreiteiliges Fußballtrikot-Set (jüngere Kinder)
CHF 82
FC Chelsea 2025/26 Stadium Goalkeeper
FC Chelsea 2025/26 Stadium Goalkeeper Nike Dri-FIT Replika-Kurzarm-Fußballtrikot für Herren
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2025/26 Stadium Goalkeeper
Nike Dri-FIT Replika-Kurzarm-Fußballtrikot für Herren
CHF 120
FC Chelsea Windrunner
FC Chelsea Windrunner Nike Football Webjacke mit UV-Schutz (Damen)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Windrunner
Nike Football Webjacke mit UV-Schutz (Damen)
CHF 125
FC Chelsea Academy Pro
FC Chelsea Academy Pro Nike Dri-FIT Fußball-Kurzarmshirt (jüngere Kinder)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Academy Pro
Nike Dri-FIT Fußball-Kurzarmshirt (jüngere Kinder)
CHF 32
FC Chelsea 2025/26 Stadium Third
FC Chelsea 2025/26 Stadium Third Nike Dri-FIT Total 90 Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2025/26 Stadium Third
Nike Dri-FIT Total 90 Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
CHF 95
FC Chelsea 2025/26 Stadium Third
FC Chelsea 2025/26 Stadium Third Total 90 Replika-Fußballtrikot mit Nike Dri-FIT-Technologie (Damen)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2025/26 Stadium Third
Total 90 Replika-Fußballtrikot mit Nike Dri-FIT-Technologie (Damen)
CHF 120
FC Chelsea Strike
FC Chelsea Strike Nike Dri-FIT Fußballshorts aus Strickmaterial (Herren)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike
Nike Dri-FIT Fußballshorts aus Strickmaterial (Herren)
CHF 55
FC Chelsea Academy Pro
FC Chelsea Academy Pro Nike Storm-FIT Fußball-Regenjacke mit Kapuze für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Academy Pro
Nike Storm-FIT Fußball-Regenjacke mit Kapuze für ältere Kinder
CHF 99.95
FC Chelsea Strike
FC Chelsea Strike Nike Football Dri-FIT Kurzarmshirt (Herren)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike
Nike Football Dri-FIT Kurzarmshirt (Herren)
CHF 64.95
FC Chelsea Strike
FC Chelsea Strike Nike Football Dri-FIT Kurzarmshirt (Damen)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike
Nike Football Dri-FIT Kurzarmshirt (Damen)
CHF 64.95
FC Chelsea Strike
FC Chelsea Strike Nike Dri-FIT Fußball-Drill-Oberteil aus Strickmaterial für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike
Nike Dri-FIT Fußball-Drill-Oberteil aus Strickmaterial für ältere Kinder
CHF 75
FC Chelsea Strike
FC Chelsea Strike Nike Football Dri-FIT Kurzarmshirt (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike
Nike Football Dri-FIT Kurzarmshirt (ältere Kinder)
CHF 52
FC Chelsea Strike
FC Chelsea Strike Nike Dri-FIT Fußballshorts aus Strickmaterial (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike
Nike Dri-FIT Fußballshorts aus Strickmaterial (ältere Kinder)
CHF 42
FC Chelsea Strike
FC Chelsea Strike Nike Dri-FIT Strick-Fußballhose (Herren)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike
Nike Dri-FIT Strick-Fußballhose (Herren)
CHF 85

Entdecke deine Favoriten: Chelsea Trikots & Shirts 2026/27

Halte deinem Lieblingsteam die Treue und trage beim Spiel die Trikots und Shirts des FC Chelsea. In unserer Kollektion findest du außerdem Oberteile, Hosen und Accessoires für Groß und Klein. Wenn du dein eigenes 5-gegen-5-Match spielst, wähle gebrandete Fußballsocken oder den Chelsea-Fußball, um dich deinem Team verbunden zu fühlen. Steht ein Spiel des Lieblings-Clubs an, dass du live in Stamford Bridge oder daheim verfolgst, kleide dich von Kopf bis Fuß in den Farben und Designs deiner Helden!


Zeige deine Farben mit Trikots und Oberteilen

Wir sind stolz darauf, dir die neuen Trikots der Saison vorzustellen. Unsere Trikots und Outfits bestehen aus atmungsaktiven Materialien und halten dich auch im hitzigsten Match angenehm trocken. Auch abseits des Rasens sind die stylischen Nike Chelsea Tops eine gute Wahl, um deinem Team die Treue zu beweisen.


Chelsea T-Shirts und mehr aus High-Performance-Stoffen

Wir verwenden innovative Materialien für unsere Fan-Kleidung, sodass du stets volle Leistung geben kannst. Wenn ein Match ansteht, entscheide dich für unsere Chelsea Shirts aus elastischen Stoffen. Die Nike Aero-FIT Technologie sorgt dafür, dass die Luft besser zwischen Körper und Shirt zirkuliert. So klebt der Stoff nicht auf der Haut, Schweiß verdunstet in Sekunden und du bleibst du länger angenehm trocken. Wähle komplette Outfits oder kombiniere die einzeln erhältlichen Oberteile und Hosen mit dem, was dein Kleiderschrank bereithält. Alle neuen Chelsea Trikots findest du hier in unserer Kollektion. Selbst die Nachwuchs-Kicker rüsten wir von Kopf bis Fuß mit unseren Chelsea Sets aus. Schweißableitende Materialien stellen sicher, dass sie das ganze Match über mit voller Konzentration bei der Sache sind!


Halte dich warm mit den Chelsea Hoodies und Jacken

Zeige in den Chelsea Hoodies und Jacken von Nike deine Loyalität. Jedes Design trägt das Logo des Clubs an prominenter Stelle, sodass du die Erfolge deiner Lieblingsmannschaft jederzeit feiern kannst. Gebürstetes Fleece an der Innenseite und wasserfeste Außenschichten sorgen dafür, dass du dich auch bei niedrigen Temperaturen angenehm warm und trocken fühlst. Vielleicht stechen dir unsere Nike Chelsea Designs auch bei dem ein oder anderen Coach in Stamford Bridge ins Auge.


Schütze den Planeten mit der Chelsea Ausrüstung von Nike

Das Move to Zero-Programm von Nike ist unser Versprechen, die Zukunft der Erde zu schützen. Unser erklärtes Ziel dabei: Null Emissionen und Null Müll. Daher benutzen wir recycelte Materialien, um Sportkleidung zu entwickeln, welche die Umwelt weniger belastet. Halte in unserer Kollektion nach dem Label „Nachhaltige Materialien“ Ausschau und entscheide dich für umweltschonende Optionen, wenn es darum geht, dich für dein nächstes Match oder Training neu einzukleiden.