Zeige deine Fanliebe im Chelsea Ausweichtrikot für die Saison 2026/27
Mit dem neuen dritten Trikot von Chelsea bist du bereit für das Match. Bei Nike findest du Styles für Herren, Damen und Kinder. Es geht heiß her? Greife zu Chelsea Oberteilen und T-Shirts mit Nike Aero-FIT Technologie, die die Luft besser zirkulieren und Schweiß schneller verdunsten lässt. Auch cool: Die Modelle der Ausweichtrikot-Kollektion von Chelsea, die aus Hightech-Materialien gefertigt wurden, die dich beim Jubeln im kalten Stadion wärmen.
Wie eine Fußballmannschaft wollen auch wir unsere Trikots ständig verbessern. Und das 3. Chelsea Trikot ist da keine Ausnahme. Trage die Looks der Profis und genieße den Tragekomfort, während du selbst kickst. Entdecke Oberteile und T-Shirts im Replika-Design mit schweißableitenden Stoffen, damit du dich so gut fühlst, wie du aussiehst.
Das neue 3. Trikot des FC Chelsea bietet dir langlebigen Komfort – sowohl im Stadion als auch auf dem heimischen Sofa. Ein Highlight sind unsere nachhaltigen Chelsea Trikots im Ausweich-Design, die aus recyceltem Polyester gefertigt wurden und so einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.