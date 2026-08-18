FC Chelsea 3. Trikots 2026/27

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FC Chelsea 2025/26 Stadium Third
FC Chelsea 2025/26 Stadium Third Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2025/26 Stadium Third
Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
CHF 120
FC Chelsea
FC Chelsea Nike Football Total 90 Fußball-Trainingsjacke (Herren)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea
Nike Football Total 90 Fußball-Trainingsjacke (Herren)
29 % Rabatt
FC Chelsea 2025/26 Stadium Third
FC Chelsea 2025/26 Stadium Third Nike Dri-FIT Total 90 Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2025/26 Stadium Third
Nike Dri-FIT Total 90 Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
29 % Rabatt
FC Chelsea Strike Third
FC Chelsea Strike Third Nike Dri-FIT Total 90 Fußballshorts aus Strickmaterial (Herren)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike Third
Nike Dri-FIT Total 90 Fußballshorts aus Strickmaterial (Herren)
28 % Rabatt
FC Chelsea Academy Pro Third
FC Chelsea Academy Pro Third Nike Dri-FIT Total 90 Pre-Match-Fußballoberteil (Herren)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Academy Pro Third
Nike Dri-FIT Total 90 Pre-Match-Fußballoberteil (Herren)
29 % Rabatt
FC Chelsea Academy Pro Third
FC Chelsea Academy Pro Third Nike Dri-FIT Total 90 Pre-Match-Fußballoberteil (Damen)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Academy Pro Third
Nike Dri-FIT Total 90 Pre-Match-Fußballoberteil (Damen)
29 % Rabatt
FC Chelsea Strike Third
FC Chelsea Strike Third Nike Dri-FIT Total 90 Strick-Fußballhose (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike Third
Nike Dri-FIT Total 90 Strick-Fußballhose (ältere Kinder)
28 % Rabatt
FC Chelsea Strike Third
FC Chelsea Strike Third Nike Dri-FIT Total 90 Fußballhose aus Strickmaterial (Herren)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike Third
Nike Dri-FIT Total 90 Fußballhose aus Strickmaterial (Herren)
29 % Rabatt
FC Chelsea 2025/26 Stadium Third
FC Chelsea 2025/26 Stadium Third Nike Dri-FIT Total 90 dreiteiliges Fußballtrikot-Set (jüngere Kinder)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2025/26 Stadium Third
Nike Dri-FIT Total 90 dreiteiliges Fußballtrikot-Set (jüngere Kinder)
CHF 82
FC Chelsea 2025/26 Stadium Third
FC Chelsea 2025/26 Stadium Third Nike Dri-FIT Total 90 Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2025/26 Stadium Third
Nike Dri-FIT Total 90 Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
CHF 95
FC Chelsea 2025/26 Stadium Third
FC Chelsea 2025/26 Stadium Third Total 90 Replika-Fußballtrikot mit Nike Dri-FIT-Technologie (Damen)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2025/26 Stadium Third
Total 90 Replika-Fußballtrikot mit Nike Dri-FIT-Technologie (Damen)
CHF 120
FC Chelsea Strike Third
FC Chelsea Strike Third Nike Dri-FIT Total 90 Fußballoberteil aus Strickmaterial mit Rundhalsausschnitt (Damen)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike Third
Nike Dri-FIT Total 90 Fußballoberteil aus Strickmaterial mit Rundhalsausschnitt (Damen)
CHF 82

Zeige deine Fanliebe im Chelsea Ausweichtrikot für die Saison 2026/27

Mit dem neuen dritten Trikot von Chelsea bist du bereit für das Match. Bei Nike findest du Styles für Herren, Damen und Kinder. Es geht heiß her? Greife zu Chelsea Oberteilen und T-Shirts mit Nike Aero-FIT Technologie, die die Luft besser zirkulieren und Schweiß schneller verdunsten lässt. Auch cool: Die Modelle der Ausweichtrikot-Kollektion von Chelsea, die aus Hightech-Materialien gefertigt wurden, die dich beim Jubeln im kalten Stadion wärmen.


Wie eine Fußballmannschaft wollen auch wir unsere Trikots ständig verbessern. Und das 3. Chelsea Trikot ist da keine Ausnahme. Trage die Looks der Profis und genieße den Tragekomfort, während du selbst kickst. Entdecke Oberteile und T-Shirts im Replika-Design mit schweißableitenden Stoffen, damit du dich so gut fühlst, wie du aussiehst.


Das neue 3. Trikot des FC Chelsea bietet dir langlebigen Komfort – sowohl im Stadion als auch auf dem heimischen Sofa. Ein Highlight sind unsere nachhaltigen Chelsea Trikots im Ausweich-Design, die aus recyceltem Polyester gefertigt wurden und so einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.