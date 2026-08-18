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Trainingsanzüge am Nike Black Friday 2026

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Nike Sportswear
Nike Sportswear Hose mit Falten (Damen)
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Hose mit Falten (Damen)
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Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug für ältere Kinder
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Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Dri-FIT Fleecehose (Herren)
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Nike Advantage
Nike Advantage Dri-FIT Tennishose mit mittelhohem Bund (Damen)
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Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Damen-Trainingshose
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Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Track-Jacket mit durchgehendem Reißverschluss für Damen
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Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Jogginghose mit mittelhohem Bund für Damen
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Kobe
Kobe Fleece-Basketballhose mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
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Paris Saint-Germain Strike Fourth
Paris Saint-Germain Strike Fourth Jordan Dri-FIT-Fußball-Trainingsanzug für ältere Kinder
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Nike Tech
Nike Tech Fleece-Jogger (Herren)
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Nike Tech
Nike Tech Windrunner-Jacke aus Fleece mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
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Paris Saint-Germain Hoop Fleece
Paris Saint-Germain Hoop Fleece Hose für Herren
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Trainingsanzug mit Kapuze und Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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Paris Saint-Germain Strike Fourth
Paris Saint-Germain Strike Fourth Jordan Dri-FIT-Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (jüngere Kinder)
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Jordan Sport JAM
Jordan Sport JAM Warm-up-Jacke für Herren
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Nike Air Track-Pants aus Webstoff (ältere Kinder)
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Atlético Madrid Strike Third
Atlético Madrid Strike Third Nike Dri-FIT Total 90 Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (Herren)
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Nike Tech
Nike Tech Windrunner-Jacke aus Fleece mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Jacke mit Falten (Damen)
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FC Chelsea
FC Chelsea Nike Football Total 90 Fußball-Trainingsjacke (Herren)
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Jordan Sport Classic
Jordan Sport Classic Hose (Herren)
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Nike Stride Repel Trainingsjacke mit UV-Schutz (Kinder)
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FC Barcelona Strike Fourth
FC Barcelona Strike Fourth Nike Dri-FIT Fußball-Hymnenjacke (Herren)
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Paris Saint-Germain Strike Third
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Jordan Sport JAM Warm-up-Hose für Herren
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Air Jordan Track-Jacket für Herren
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Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT-Fußball-Trainingsanzug für Herren
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Nike Air
Nike Air Hybrid-Utility-Jacke mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
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Paris Saint-Germain Strike Third
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Nike Air Hybrid-Utility-Jacke mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
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Nike Deals am Black Friday für Jogginganzüge: Power für dein Workout

Dein Training hört auch bei schlechtem Wetter nicht auf. Deshalb halten dich die Nike Trainingsanzüge im Black-Friday-Sale bei allen Bedingungen warm und bieten dir optimalen Komfort. Freu dich auf optimale und bewegungsfreundliche Silhouetten. Praktische Designs erleichtern dir das An- und Ausziehen. Hinzu kommen hochwertige Materialien, die deine Haut atmen lassen. Und weil Sportler:innen alle unterschiedlich groß sind und verschiedene Körpertypen haben, bieten wir dir ein breites Spektrum an Passformen und Styles.


Nike Dri-FIT hält dich frisch


Du bist Läufer:in, Fußballer:in oder Leichtathlet:in? Egal, wo und wie du trainierst, wenn du hart arbeitest, kommst du ins Schwitzen. Deshalb haben wir unsere Nike Trainingsanzüge zum Black Friday mit der Nike Dri-FIT Technologie auf Profi-Niveau ausgestattet. Das schweißableitende Material transportiert die Feuchtigkeit von der Haut weg und verteilt sie auf der Oberfläche des Kleidungsstücks, wo sie schnell verdunsten kann. Gleichzeitig zirkuliert Luft durch das atmungsaktive Gewebe und transportiert überschüssige Wärme ab. Das Ergebnis? Du bleibst länger frisch und trocken und kannst bequem weiter trainieren.


Gib dein Bestes


Für dein Team musst du bei jedem Wetter dein Bestes geben. Unsere Nike Black-Friday-Jogginganzüge verfügen über eine optimierte Passform und Silhouette, damit du beim Spielen nicht abgelenkt wirst. Achte auf praktische Details wie Reißverschlüsse an den Knöcheln, die das An- und Ausziehen erleichtern, ohne dass du deine Schuhe dafür ablegen musst. Rippbündchen an Hand- und Fußgelenken sorgen dafür, dass die Trainingsanzüge nicht verrutschen. Für besonders kalte Tage empfehlen wir dir Baselayer-Modelle, die unter der Sportkleidung getragen werden und für lang anhaltende Wärme sorgen.


Zu neuen Höchstleistungen


Beim Laufen zählt jedes Gramm. Deshalb fertigen wir unsere Nike Black-Friday-Trainingsanzüge aus leichten, aber dennoch kuscheligen Materialien. Diese Stoffe halten dich warm, ohne dich zu beschweren. Und wenn du ins Schwitzen kommst, lässt das Mesh-Futter Luft an deinen Körper. Du findest auch Modelle mit belüfteten Einsätzen, die an den wichtigsten Stellen für zusätzliche Kühlung sorgen. Und dank unserer praktischen Reißverschlusstaschen kannst du unterwegs auf wichtige Dinge wie Snacks oder dein Handy zugreifen, ohne aus dem Laufrhythmus zu kommen.


Die nächste Generation inspirieren


Wir bei Nike sind der Meinung, dass die nächste Generation von Athlet:innen die gleiche hochwertige Ausrüstung verdient wie die Held:innen, die ihre Vorbilder sind. Deshalb stellen wir unsere Nike Trainingsanzüge für Kinder und Jugendliche aus den gleichen strapazierfähigen Materialien her, die wir auch für unsere Erwachsenenmodelle verwenden. Es handelt sich um flexible Stoffe, die sich mitbewegen und den Nachwuchs nicht einschränken. Dazu gehört hochwertiges Fleece, das sich innen superweich und außen glatt anfühlt. Außerdem sorgen elastische Bündchen dafür, dass die Trainingsanzüge nicht verrutschen.