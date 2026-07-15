England Energy Nike Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil für Herren

Nice but small & narrow
KatieF597137378
Comes some and very narrow on the body.
Recyclingmaterialien
Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.
Mit Details, die von den 90er-Jahren inspiriert sind, und einem Aufdruck, der für die Mannschaft spezifisch ist, bietet dir dieses England-Top ein zeitloses Design mit Technologie, die dem modernen Spiel standhält.
England Energy
Mit Details, die von den 90er-Jahren inspiriert sind, und einem Aufdruck, der für die Mannschaft spezifisch ist, bietet dir dieses England-Top ein zeitloses Design mit Technologie, die dem modernen Spiel standhält.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
2 Sterne
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Comes some and very narrow on the body.
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