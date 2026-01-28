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Nike Control Fußball - Weiß/Schwarz/Schwarz

Nike Control

Fußball

29 % Rabatt

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Der neue Control Fußball ist mit unserer innovativen OMNISculpt-Technologie ausgestattet. Die in das Obermaterial eingearbeiteten Kerben sorgen für eine präzisere Flugbahn nach dem Schuss. Dank der innovativen 4-Panel-Konstruktion hat der Ball größere Sweetspots und die Ballform bleibt erhalten.


  • Gezeigte Farbe: Weiß/Schwarz/Schwarz
  • Style: HV4395-100
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Nike Control

29 % Rabatt

Der neue Control Fußball ist mit unserer innovativen OMNISculpt-Technologie ausgestattet. Die in das Obermaterial eingearbeiteten Kerben sorgen für eine präzisere Flugbahn nach dem Schuss. Dank der innovativen 4-Panel-Konstruktion hat der Ball größere Sweetspots und die Ballform bleibt erhalten.

Vorteile

  • Die All Conditions Control-Technologie (ACC) ist mit ihrer griffigen Struktur ideal bei nassen und trockenen Bedingungen.
  • Dank der Kontrastfarben ist der Ball gut sichtbar.
  • Der speziell platzierte Druck bietet Grip und verbessert gleichzeitig die aerodynamischen Eigenschaften.

Produktinformationen

  • 37 % Polyurethan (PU) / 33 % Gummi / 20 % Polyester / 10 % Viskose
  • Nur Fleckenentfernung möglich
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Weiß/Schwarz/Schwarz
  • Style: HV4395-100
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Bewertungen (2)

3.5 Sterne

  • Aucune résistance et usure beaucoup trop rapide

    YounesB194786700

    J’ai acheté la version précédente et il s'est usé très rapidement et même troué très facilement en quelques utilisations seulement. J’espère que cette nouvelle version est améliorée.

  • The best

    Ryan7368872

    The best football you can buy right now is have latest from all brands this is very accurate and also if you have good technique knuckleballs are possible

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