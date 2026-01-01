Nike Academy Plus
Fußball
Wenn du deine Ballkontrolle optimieren möchtest, dann kannst du mit dem Academy Plus Fußball Volltreffer erzielen. Der Ball ist mit unserer innovativen OmniSculpt-Technologie ausgestattet. Die in das Obermaterial eingearbeiteten Kerben sorgen für eine präzisere Flugbahn nach dem Schuss.
- Gezeigte Farbe: Weiß/Bright Crimson/Anthracite/Schwarz
- Style: IQ0640-100
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Nike Academy Plus
Wenn du deine Ballkontrolle optimieren möchtest, dann kannst du mit dem Academy Plus Fußball Volltreffer erzielen. Der Ball ist mit unserer innovativen OmniSculpt-Technologie ausgestattet. Die in das Obermaterial eingearbeiteten Kerben sorgen für eine präzisere Flugbahn nach dem Schuss.
Produktinformationen
- 12-Panel-Design
- 60 % Gummi / 15 % Polyurethan (PU) / 12 % Polyester / 10 % Ethylenvinylacetat (EVA)
- Nur Fleckenentfernung möglich
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Weiß/Bright Crimson/Anthracite/Schwarz
- Style: IQ0640-100
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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