Nike Mama-Kollektion

Nike (M) ist nicht nur eine Bekleidungskollektion, sondern bietet dir auch die Unterstützung, die du brauchst, um während und nach der Schwangerschaft aktiv zu werden – und zu bleiben. In unseren Apps findest du die unterschiedlichsten Inhalte und Infos. So kannst du genau das auswählen, was am besten zu dir passt. Dazu gehören spezielle geführte Läufe für jedes Trimester, Tipps und Artikel, angefangen von Informationen zu einem starken Beckenboden bis hin zur Aufklärung von Bewegungsmythen, sowie Interviews und Podcasts mit Athletinnen, die ebenfalls schwanger oder frisch gebackene Mütter sind.