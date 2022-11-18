Wie du sicher nach einem Kaiserschnitt trainierst – erklärt von Expert:innen

Unabhängig von der Art der Geburt ist es eine große Leistung, nach einer Entbindung wieder mit dem Sport anzufangen. Aber das Training nach einem Kaiserschnitt wieder aufzunehmen, ist eine Herausforderung für sich. "Du hattest eine größere Bauch-OP und musst dich gleichzeitig um ein Neugeborenes kümmern", sagt Ann Nwabuebo, Physiotherapeutin und Beckenbodentherapeutin aus Philadelphia und Begründerin der Body Connect Physical Therapy.

Wenn du schon bereit bist, dich wieder etwas zu bewegen, haben wir eine gute Nachricht für dich: Kürzlich durchgeführte Studien belegen, dass Sport nach einem Kaiserschnitt den Schmerz bei der Regeneration lindern kann. (Und wenn du noch nicht bereit bist? Kein Stress. Ruh dich aus, erhol dich und finde heraus, welche Prioritäten es in deinem neuen Leben als Mutter gibt.)

Bevor du sportlich gesehen wieder aufs Ganze gehst und beispielsweise an einem Kurs teilnimmst oder Laufen gehst, solltest du das mit deiner Ärztin oder deinem Arzt besprechen. Normalerweise sollte das nach ungefähr sechs bis acht Wochen nach der Geburt problemlos möglich sein. Aber das heißt nicht, dass du plötzlich alles machen kannst, und es heißt auch nicht, dass du vorher gar nichts machen darfst. Die folgenden Tipps helfen dir dabei, deine Bewegungsroutine auf vernünftige Weise wieder aufzubauen, bevor und nachdem du grünes Licht dafür bekommen hast.