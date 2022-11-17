Warum dein BMI nicht im Vordergrund stehen sollte, wenn du ein Kind bekommen möchtest

Fruchtbarkeit ist immer noch ein Mysterium. Es gibt so viele Faktoren, die die Fähigkeit beeinflussen, schwanger zu werden und zu bleiben: Genetik, Krankengeschichte, Form der Gebärmutter und nicht zuletzt auch die Fruchtbarkeit der Person, die die Spermien zur Verfügung stellt. Ein besonders schwieriger und kontrovers diskutierter Punkt: der Body Mass Index.



Wenn du jetzt die Augen verdrehst: So geht es uns auch. Der BMI war ursprünglich nicht für die Verwendung im medizinischen Sinne gedacht. Er war lediglich eine mathematische Formel (Körpergewicht ÷ Körpergröße² × 703), die im 19. Jahrhundert vom Statistiker Adolphe Quotelte entwickelt wurde, um die Durchschnittsgröße der weißen, männlichen Bevölkerung in Westeuropa zu bestimmen. Erst irgendwann zwischen den 1970ern und 1990ern wurde diese Formel zu einem allgemeinen Maß zur Bewertung des Körpergewichts, und das auch nur, weil es keine besseren Alternativen gab. Selbst heute geben Wissenschaftler und auch das Center for Disease Control in den USA zu, dass dieser Wert "nicht zur Bestimmung von Körperfett oder Gesundheitszustand einer Person geeignet ist".



Was hat also diese ziemliche willkürliche Formel mit deinem Uterus zu tun? Viele Fruchtbarkeitskliniken behandeln zum Beispiel Personen nicht, deren BMI über einem bestimmten Wert liegt, und verlangen zunächst eine entsprechende Gewichtsabnahme. Dieses sehr kontrovers diskutierte Vorgehen ist für Patient:innen, aber auch für die Ärzt:innen, sehr frustrierend. Doch obwohl ein stark von einem "normalen" Bereich abweichender BMI (wieder: kontrovers diskutiert) aus verschiedenen Gründen mit einer eingeschränkten Fruchtbarkeit in Verbindung gebracht wird, können Menschen unabhängig von ihrem Körpergewicht fruchtbar sein. Schließlich gibt es auch Menschen mit normalem Gewicht, die nicht schwanger werden. Das betont Dr. Lora Shahine, Reproduktionsendokrinologin und Gynäkologin an der Pacific NW Fertility-Klinik in Seattle und Moderatorin des Podcasts Baby or Bust. "Man sollte Menschen nicht in eine Schublade stecken, indem man behauptet: 'Dein BMI ist zu hoch oder zu niedrig, deshalb wirst du nicht schwanger.' Das Bild ist wesentlich komplexer."



Natürlich kann das Körpergewicht ein Faktor sein, aber er schadet mehr als er nützt, wenn man ihn isoliert betrachtet. Studien zeigen: Bewusst herbeigeführter Gewichtsverlust ist nur selten nachhaltig und führt oft zum sogenannten Jo-Jo-Effekt, also einem ständigen Wechsel zwischen Zu- und Abnehmen. Dadurch wiederum steigt das Risiko für Schlaganfälle, Herzkreislauferkrankungen und Diabetes. Mit anderen Worten: Diäten sind schlecht für die allgemeine Gesundheit. Ein guter allgemeiner Gesundheitszustand ist aber extrem wichtig, wenn du schwanger werden willst, beton Dr. Shahine.



Lass dich also nicht von einer "willkürlichen Zahl", wie Dr. Shahine sie nennt, stressen. Es gibt andere – nicht kontrovers diskutierte – Maßnahmen, die du ergreifen kannst, wenn du schwanger werden willst.