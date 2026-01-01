Pullover e felpe da yoga: strati extra leggeri per l'allenamento
Avvolgiti in una confortevole felpa da yoga della collezione Nike. Realizziamo ogni capo in materiali ultraleggeri e ad altissime prestazioni, così puoi muoverti in totale libertà. Prova i pullover da yoga in tessuto spazzolato all'interno, morbidissimi a contatto con la pelle. Inoltre, le trame traspiranti lasciano circolare l'aria, offrendoti un comfort eccellente dalla prima all'ultima posizione. Per un'intensa lezione di vinyasa, punta sulle felpe da yoga con cappuccio o senza dotate di tecnologia Nike Dri-FIT. Il nostro tessuto innovativo allontana il sudore dal corpo e lo fa evaporare rapidamente, per una freschezza prolungata.
I pullover da yoga sono un must-have per la stagione fredda, soprattutto per il tragitto dalla casa alla shala di yoga. Se preferisci un fit ampio, lasciati conquistare dai capi con vestibilità standard. Non mancano le felpe da yoga oversize, comodissime e piacevoli da indossare. Cerchi qualcosa di versatile? Esplora i modelli con zip integrale da portare aperti o chiusi, per trattenere il calore. E per chi è in dolce attesa ci sono le felpe e i pullover da yoga premaman. Disegnati con un taglio più lungo per garantire una copertura extra, sono perfetti per il riscaldamento, il defaticamento e anche per l'allattamento. In più, alcuni capi sono dotati di uno strato sovrapposto per offrire un fit regolabile e la massima facilità di accesso.
Se vuoi dare il massimo, concentrati sui dettagli. Scopri le felpe da yoga Nike con occhielli per il pollice, che ti riparano dal freddo e ti aiutano a tenere le maniche stabili in posizione. Senza dimenticare le maglie con bordo allungato sul retro, per un tocco di copertura in più.
Vuoi unirti alla nostra missione per un futuro migliore? Cerca i pullover e le felpe da yoga con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche. Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport.