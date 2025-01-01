  1. Nike Sportswear
    2. /
  2. Novità

Novità Bambina Sportswear(27)

Nike Air Max Dn x LEGO® Collection
Nike Air Max Dn x LEGO® Collection Scarpa – Ragazzo/a
Nike Air Max Dn x LEGO® Collection
Scarpa – Ragazzo/a
CHF 170
Nike x LEGO® Collection
Nike x LEGO® Collection T-shirt – Ragazzo/a
Nike x LEGO® Collection
T-shirt – Ragazzo/a
CHF 35
Nike Ava Rover
Nike Ava Rover Scarpa – Ragazzo/a
Ultimi arrivi
Nike Ava Rover
Scarpa – Ragazzo/a
CHF 130
Nike Sportswear
Nike Sportswear Giacca - Ragazza
Ultimi arrivi
Nike Sportswear
Giacca - Ragazza
CHF 77
Nike Air Max Nova
Nike Air Max Nova Scarpa – Bambino/a
Ultimi arrivi
Nike Air Max Nova
Scarpa – Bambino/a
CHF 77
Nike Air Max Nova
Nike Air Max Nova Scarpa – Bebè e bimbo/a
Ultimi arrivi
Nike Air Max Nova
Scarpa – Bebè e bimbo/a
CHF 65
Nike Sportswear All Day Play
Nike Sportswear All Day Play Giacca puffer loose fit Therma-FIT – Ragazzo/a
Ultimi arrivi
Nike Sportswear All Day Play
Giacca puffer loose fit Therma-FIT – Ragazzo/a
CHF 105
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Pantaloni jogger – Bambina/Ragazza
Ultimi arrivi
Nike Sportswear Tech Fleece
Pantaloni jogger – Bambina/Ragazza
CHF 82
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Pantaloni Jogger – Ragazzo/a
Ultimi arrivi
Nike Sportswear Tech Fleece
Pantaloni Jogger – Ragazzo/a
CHF 82
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza - Bambina/Ragazza
Ultimi arrivi
Nike Sportswear Tech Fleece
Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza - Bambina/Ragazza
CHF 95
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Ragazzo/a
Ultimi arrivi
Nike Sportswear Tech Fleece
Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Ragazzo/a
CHF 95
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt – Ragazzo/a
Ultimi arrivi
Nike Sportswear
T-shirt – Ragazzo/a
CHF 32
Collezione Nike x LEGO®
Collezione Nike x LEGO® T-shirt corta – Bambina/Ragazza
Presto disponibile
Collezione Nike x LEGO®
T-shirt corta – Bambina/Ragazza
CHF 30
Nike x LEGO® Collection Heritage
Nike x LEGO® Collection Heritage Zaino (25 l)
Presto disponibile
Nike x LEGO® Collection Heritage
Zaino (25 l)
CHF 50
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Felpa pullover con cappuccio – Ragazzo
Nike Sportswear Club Fleece
Felpa pullover con cappuccio – Ragazzo
CHF 60
Nike Sportswear
Nike Sportswear Jogger in fleece - Ragazzo
Nike Sportswear
Jogger in fleece - Ragazzo
CHF 52
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt – Ragazzo
Nike Sportswear
T-shirt – Ragazzo
CHF 32
Nike SB
Nike SB T-shirt – Ragazzo/a
Nike SB
T-shirt – Ragazzo/a
CHF 35
Nike Air Max 90 LTR
Nike Air Max 90 LTR Scarpa – Ragazzo/a
Nike Air Max 90 LTR
Scarpa – Ragazzo/a
CHF 140
Nike Sportswear
Nike Sportswear Shorts in tessuto – Bambina/Ragazza
Nike Sportswear
Shorts in tessuto – Bambina/Ragazza
CHF 45
Nike Sportswear All Day Play
Nike Sportswear All Day Play Giacca puffer loose fit Therma-FIT – Ragazzo/a
Nike Sportswear All Day Play
Giacca puffer loose fit Therma-FIT – Ragazzo/a
CHF 125
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Cappello destrutturato con Swoosh in metallo – Bambini
Materiali sostenibili
Nike Dri-FIT Club
Cappello destrutturato con Swoosh in metallo – Bambini
CHF 25
Nike Sportswear Metro Ground
Nike Sportswear Metro Ground Pantaloni – Ragazzo
Nike Sportswear Metro Ground
Pantaloni – Ragazzo
CHF 70
Nike Sportswear Metro Ground
Nike Sportswear Metro Ground Camicia – Ragazzo
Nike Sportswear Metro Ground
Camicia – Ragazzo
CHF 70
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Pantaloni jogger in French Terry – Ragazzo/a
Nike Sportswear Club Fleece
Pantaloni jogger in French Terry – Ragazzo/a
CHF 52
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt – Ragazza
Nike Sportswear
T-shirt – Ragazza
CHF 32
Nike Tech
Nike Tech Pantaloni in woven - Ragazzo
Nike Tech
Pantaloni in woven - Ragazzo
CHF 82