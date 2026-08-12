Scarpe e sneakers metallizzate: l'innovazione risplende ai tuoi piedi
Ottieni il massimo comfort, senza compromessi sulle stile, grazie alle scarpe metallizzate Nike. Abbiamo design pensati su misura per ogni sport, sia se corri sul tapis roulant o giochi sul campo. La schiuma elastica nell'intersuola dona elasticità a ogni passo e protegge i piedi persino dopo un uso prolungato. L'innovativo materiale è anche incredibilmente leggero, per non appesantirti all'aumentare del ritmo. In più, gli intagli di flessione nell'intersuola assecondano i movimenti naturali del piede, facilitando la corsa, i salti e le rotazioni. Le sneakers metallizzate con allacciatura classica ti permettono di regolare a piacere la calzata e di assicurarti che rimangano ben salde quando sei in movimento.
Oro, argento e oltre: splendi come non mai grazie alla collezione Nike di scarpe metallizzate. Vuoi spiccare tra la folla? Punta su un modello con suola spessa per un look grintoso. Se preferisci lo stile minimalista, vai sul sicuro con i modelli dal design essenziale che vestono come una seconda pelle. Quando l'intensità aumenta, indossa un paio di scarpe metallizzate con inserti in mesh o traforati nella tomaia che permettono all'aria di circolare intorno ai piedi, mantenendoli freschi e asciutti durante l'allenamento. Non può mancare l'iconico Swoosh Nike, presente in tutta la selezione, che aggiunge un tocco esclusivo al tuo nuovo paio preferito.
La sostenibilità è sempre di tendenza. Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per unirti a noi, scegli le sneakers metallizzate contrassegnate dall'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.