Scarpe da ginnastica metallizzate da donna: più comfort, massima luce
Porta un raggio di sole nel tuo allenamento quotidiano grazie a un paio di sneakers metallizzate da donna Nike. Piccoli dettagli metallici o total look luminoso: abbiamo tutto quello che ti serve per risplendere. C'è ovviamente anche l'iconico Swoosh, il simbolo Nike che aggiunge un tocco emblematico al tuo outfit. Il comfort è sempre al primo posto grazie all'intersuola in schiuma elastica, studiata per ridurre l'impatto sui piedi e offrirti un andamento fluido, ovunque ti porti la tua strada. Per una maggiore comodità, abbiamo aggiunto l'imbottitura extra al collare, che avvolge la caviglia e regala una calzata ben aderente.
Affronta la tua prossima sfida indossando un paio di scarpe metallizzate da donna della nostra collezione. Le progettiamo in materiali leggerissimi, con suola in gomma elastica e tomaia morbidissima, perché nulla deve trattenerti dal raggiungere il tuo traguardo. Quando l'intensità aumenta, i modelli con inserti in mesh sui lati e punta traforata favoriscono la circolazione dell'aria, lasciando i piedi freschi e asciutti durante il tuo workout. Per regolare il fit a piacere, scegli un paio di scarpe con allacciatura classica, che mantengono tutto ben fermo dalla prima all'ultima falcata. Vai di fretta? Allora punta sulle scarpe da ginnastica metallizzate da donna con dettaglio a calzino: così potrai metterle e toglierle in un attimo. Facile, no?
Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per unirti a noi, scegli le sneakers metallizzate da donna contrassegnate dall'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.