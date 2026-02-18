  1. Running
Giallo Running Scarpe

Nike Maxfly 2
Nike Maxfly 2 Scarpa chiodata per lo sprint
Nike Maxfly 2
Scarpa chiodata per lo sprint
CHF 250
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Scarpa da running su strada – Uomo
Materiali riciclati
Nike Vomero 18
Scarpa da running su strada – Uomo
CHF 170
Nike Vaporfly 4
Nike Vaporfly 4 Scarpa da gara su strada – Uomo
Ultimi arrivi
Nike Vaporfly 4
Scarpa da gara su strada – Uomo
CHF 300
Nike Zoom Fly 6
Nike Zoom Fly 6 Scarpa da gara su strada – Donna
Ultimi arrivi
Nike Zoom Fly 6
Scarpa da gara su strada – Donna
CHF 195
Nike Streakfly 2
Nike Streakfly 2 Scarpa da gara su strada
Ultimi arrivi
Nike Streakfly 2
Scarpa da gara su strada
CHF 210
Nike Zoom Fly 6
Nike Zoom Fly 6 Scarpa da gara su strada – Uomo
Ultimi arrivi
Nike Zoom Fly 6
Scarpa da gara su strada – Uomo
CHF 195
Nike Zoom Rival Sprint
Nike Zoom Rival Sprint Scarpa chiodata per lo sprint
Nike Zoom Rival Sprint
Scarpa chiodata per lo sprint
CHF 99.95
Nike Vaporfly 4
Nike Vaporfly 4 Scarpa da gara su strada – Donna
Ultimi arrivi
Nike Vaporfly 4
Scarpa da gara su strada – Donna
CHF 300
Nike Vomero Plus
Nike Vomero Plus Scarpa da running su strada – Uomo
Nike Vomero Plus
Scarpa da running su strada – Uomo
CHF 210
Nike Vomero Plus SE
Nike Vomero Plus SE Scarpa da running su strada – Donna
Nike Vomero Plus SE
Scarpa da running su strada – Donna
CHF 210
Nike Pole Vault Elite
Nike Pole Vault Elite Scarpa chiodata per il salto
Nike Pole Vault Elite
Scarpa chiodata per il salto
CHF 170
Nike Vomero Plus
Nike Vomero Plus Scarpa da running su strada – Uomo
Nike Vomero Plus
Scarpa da running su strada – Uomo
CHF 195
Zoom Fly 6
Zoom Fly 6 Scarpa da gara su strada - Donna
Zoom Fly 6
Scarpa da gara su strada - Donna
CHF 210
Nike Pegasus Premium
Nike Pegasus Premium Scarpa da running su strada – Uomo
Nike Pegasus Premium
Scarpa da running su strada – Uomo
29% di sconto
Nike Victory 2
Nike Victory 2 Scarpa chiodata per atletica e gare sulla distanza
Nike Victory 2
Scarpa chiodata per atletica e gare sulla distanza
28% di sconto
Nike Dragonfly 2
Nike Dragonfly 2 Scarpa chiodata per atletica e gare sulla distanza
Nike Dragonfly 2
Scarpa chiodata per atletica e gare sulla distanza
26% di sconto
Nike Zoom Superfly Elite 2
Nike Zoom Superfly Elite 2 Scarpa chiodata per lo sprint
Nike Zoom Superfly Elite 2
Scarpa chiodata per lo sprint
26% di sconto
Nike Zoom Rival Multi
Nike Zoom Rival Multi Scarpa chiodata per atletica multievento
Nike Zoom Rival Multi
Scarpa chiodata per atletica multievento
30% di sconto
Nike Triple Jump Elite 3
Nike Triple Jump Elite 3 Scarpa chiodata per il salto
Nike Triple Jump Elite 3
Scarpa chiodata per il salto
29% di sconto
Nike Zoom Ja Fly 4
Nike Zoom Ja Fly 4 Scarpa chiodata per lo sprint
Nike Zoom Ja Fly 4
Scarpa chiodata per lo sprint
19% di sconto
Nike Zoom Rival Jump
Nike Zoom Rival Jump Scarpa chiodata per il salto
Nike Zoom Rival Jump
Scarpa chiodata per il salto
30% di sconto
Nike Zoom Rotational 6
Nike Zoom Rotational 6 Scarpa da atletica per il lancio
Nike Zoom Rotational 6
Scarpa da atletica per il lancio
29% di sconto
Nike Zoom SD 4
Nike Zoom SD 4 Scarpa da atletica per il lancio
Nike Zoom SD 4
Scarpa da atletica per il lancio
29% di sconto
Nike Zoom Rival Distance
Nike Zoom Rival Distance Scarpa chiodata per atletica e gare sulla distanza
Nike Zoom Rival Distance
Scarpa chiodata per atletica e gare sulla distanza
30% di sconto