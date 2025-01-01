  1. Abbigliamento
Giacche della tuta Nike con cappuccio e zip: look a strati con stile

Dalla corsa all'escursionismo, fino ai weekend sul campo da calcio, una giacca della tuta con cappuccio ti permette di affrontare qualsiasi attività, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. Scopri i modelli oversize che puoi indossare sopra gli strati base, oppure le opzioni che puoi facilmente ripiegare e riporre nella tua tasca per un facile trasporto, pronte da usare quando ne hai bisogno. Senza dimenticare le finiture idrorepellenti per proteggerti dalla pioggia e con filtro solare contro i raggi UV.


Resta al caldo senza ingombro grazie ai tessuti leggeri, come il nostro Nike Tech Fleece, liscio su entrambi i lati per un comfort eccezionale. Le giacche della tuta con cappuccio, zip e polsini elasticizzati trattengono il calore e rimangono al proprio posto mentre ti muovi. Pratici dettagli come la coulisse regolabile sul fondo e sul cappuccio ti consentono di personalizzare il fit, mentre le tasche con zip sono perfette per tenere al sicuro gli oggetti essenziali come chiavi e portafoglio.


Maltempo in vista? Per rimanere all'asciutto, scegli una giacca della tuta con cappuccio e zip dotata della tecnologia Nike Storm-FIT, un tessuto innovativo resistente al vento e all'acqua, ma leggero. Il collo alto e la chiusura con zip integrale ti aiutano a trattenere il calore, mentre le cuciture sigillate e le alette antivento sulla zip ti proteggono dalla pioggia. Alcuni modelli si distinguono anche per l'orlo posteriore curvo e allungato che offre una copertura extra.


Se la tua attività preferita è la corsa, hai bisogno di una giacca della tuta con cappuccio a prova di sudore. Scegli i modelli con tecnologia Nike Dri-FIT che allontana l'umidità dal corpo per una più rapida evaporazione, così la pelle rimane fresca e asciutta. Inoltre, le aperture posteriori foderate in mesh offrono una maggiore traspirabilità nelle aree più soggette a surriscaldamento. Per un comfort totale, dai uno sguardo alle giacche da corsa con maniche raglan adattate che riducono gli sfregamenti sotto le ascelle e consentono una maggiore libertà di movimento.


Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Se vuoi unirti a noi, scegli le giacche della tuta con cappuccio contrassegnate con l'etichetta Materiali sostenibili. Significa che realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.