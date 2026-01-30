  1. Nike Black Friday
    2. /
  2. Yoga

Articoli da yoga per il Nike Black Friday 2025

Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT T-shirt da training – Uomo
Nike Dri-FIT
T-shirt da training – Uomo
11% di sconto
Nike Zenvy
Nike Zenvy Maglia a manica lunga Dri-FIT con zip a tutta lunghezza – Donna
Materiali riciclati
Nike Zenvy
Maglia a manica lunga Dri-FIT con zip a tutta lunghezza – Donna
29% di sconto
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings svasati a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike Zenvy
Leggings svasati a vita alta – Donna
24% di sconto
Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Bra imbottito a sostegno leggero – Donna
Materiali riciclati
Nike Zenvy Strappy
Bra imbottito a sostegno leggero – Donna
29% di sconto
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings svasati a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike Zenvy
Leggings svasati a vita alta – Donna
29% di sconto
Nike Zenvy Rib
Nike Zenvy Rib Top a manica corta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Zenvy Rib
Top a manica corta Dri-FIT – Donna
28% di sconto
Nike Zenvy
Nike Zenvy Maglia a manica lunga Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Zenvy
Maglia a manica lunga Dri-FIT – Donna
23% di sconto
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bra stampato imbottito a sostegno leggero - Donna
Materiali riciclati
Nike Zenvy
Bra stampato imbottito a sostegno leggero - Donna
24% di sconto
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bra a sostegno leggero con fodera leggera – Donna
Materiali riciclati
Nike Zenvy
Bra a sostegno leggero con fodera leggera – Donna
24% di sconto
Nike Form
Nike Form Pantaloni versatili con bordo aperto Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Form
Pantaloni versatili con bordo aperto Dri-FIT – Uomo
29% di sconto
Nike Primary
Nike Primary Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza Therma-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Primary
Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza Therma-FIT – Uomo
29% di sconto
Nike Pro
Nike Pro Felpa midlayer da training con cappuccio Dri-FIT – Uomo
Nike Pro
Felpa midlayer da training con cappuccio Dri-FIT – Uomo
19% di sconto
Nike Unlimited
Nike Unlimited Pantaloni versatili con zip sul bordo Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Unlimited
Pantaloni versatili con zip sul bordo Dri-FIT – Uomo
29% di sconto
Nike Primary Fleece
Nike Primary Fleece Felpa pullover ad alte prestazioni con cappuccio Dri-FIT UV – Uomo
Materiali riciclati
Nike Primary Fleece
Felpa pullover ad alte prestazioni con cappuccio Dri-FIT UV – Uomo
29% di sconto
Nike Primary
Nike Primary Maglia girocollo versatile Therma-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Primary
Maglia girocollo versatile Therma-FIT – Uomo
29% di sconto
Nike Indy Light Support
Nike Indy Light Support Bra imbottito regolabile – Donna
Materiali riciclati
Nike Indy Light Support
Bra imbottito regolabile – Donna
26% di sconto
Nike One
Nike One Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
29% di sconto
Nike One Classic
Nike One Classic Canotta con spalline incrociate sul retro Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike One Classic
Canotta con spalline incrociate sul retro Dri-FIT – Donna
11% di sconto
Nike Swoosh Light Support
Nike Swoosh Light Support Bra non imbottito – Donna
Materiali riciclati
Nike Swoosh Light Support
Bra non imbottito – Donna
22% di sconto
Nike Utility Power
Nike Utility Power Zaino (33 l)
Materiali riciclati
Nike Utility Power
Zaino (33 l)
19% di sconto
Nike Go
Nike Go Shorts da ciclista 20 cm a vita alta con tasche – Donna
Materiali riciclati
Nike Go
Shorts da ciclista 20 cm a vita alta con tasche – Donna
29% di sconto
Nike Pro Indy Plunge
Nike Pro Indy Plunge Bra imbottito a sostegno medio – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Indy Plunge
Bra imbottito a sostegno medio – Donna
29% di sconto
Nike One
Nike One Bra imbottito a sostegno leggero – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Bra imbottito a sostegno leggero – Donna
28% di sconto
Nike Dri-FIT Hyverse
Nike Dri-FIT Hyverse Canotta da fitness – Uomo
Materiali riciclati
Nike Dri-FIT Hyverse
Canotta da fitness – Uomo
22% di sconto

Offerte del Nike Black Friday sulla collezione yoga: energia in movimento

Dal saluto al sole alle posture più complesse di Vinyasa e Ashtanga, le offerte del Nike Black Friday per lo yoga sono ideali sia per chi è alle prime armi, sia per chi pratica da anni e desidera continuare a impegnarsi in questa disciplina. Gli articoli, estremamente versatili, offrono sostegno anche nelle posizioni più impegnative, lasciando libertà di movimento, indispensabile per mettere alla prova e superare i propri limiti.


Le tue sessioni sono ad alta intensità? Scegli l'abbigliamento realizzato con l'innovativa tecnologia Dri-FIT tra le offerte del Nike Black Friday per lo yoga. Il materiale allontana il sudore dal corpo e lo disperde sulla superficie, in modo che possa evaporare rapidamente, mantenendo la pelle asciutta più a lungo. Inoltre, il tessuto Nike Infinalon, morbido e ultraflessibile, ti permette di muoverti senza limitazioni. Progettato per un comfort eccezionale, questo materiale resistente si flette mentre passi da una posizione all'altra, così nulla può distrarti dai tuoi obiettivi. I leggings da yoga Nike realizzati con il tessuto InfinaSoft, invece, donano la copertura necessaria anche nei piegamenti più estremi.


Sappiamo che il comfort è fondamentale quando si pratica yoga. Ecco perché realizziamo i nostri capi d'abbigliamento in una varietà di taglie e vestibilità che si adattano a tutte le silhouette. Scegli i leggings a vita alta e i top aderenti per una sensazione avvolgente, oppure, se preferisci una vestibilità più morbida, cerca le maglie corte a taglio ampio e i pantaloni jogger relaxed fit. Nella selezione del Nike Black Friday per lo yoga, trovi un'ampia scelta di capi con tonalità e fantasie diverse, dai colori neutri a quelli più grintosi e vivaci.


Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Per unirti a noi, cerca tra i capi in offerta per il Black Friday di Nike con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.