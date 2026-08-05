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Scarpa personalizzabile Nike Air Presto By You – Uomo - Multicolore/Multicolore

Nike Air Presto By You

Scarpa personalizzabile – Uomo

CHF 170
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Questo articolo è escluso dalle promozioni e dagli sconti sul sito.

Questo modello di Air Presto aggiorna un celebre modello da running con opzioni personalizzabili. Aggiungi un tocco di colore al rivestimento interno e all'iconica gabbia, poi valorizza il design con un effetto macchiettato (e ancora più colori) sull'intersuola ammortizzata. Completa il tutto con un breve messaggio personale sul tallone. È il momento di rinnovare il tuo stile.


  • Colore mostrato in foto: Multicolore/Multicolore
  • Stile: 846438-997
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Nike Air Presto By You

CHF 170

Questo modello di Air Presto aggiorna un celebre modello da running con opzioni personalizzabili. Aggiungi un tocco di colore al rivestimento interno e all'iconica gabbia, poi valorizza il design con un effetto macchiettato (e ancora più colori) sull'intersuola ammortizzata. Completa il tutto con un breve messaggio personale sul tallone. È il momento di rinnovare il tuo stile.

Colora la tomaia

Scegli il colore del rivestimento interno e dell'iconico strato esterno della gabbia. Fai risaltare la punta, i lacci e il logo Swoosh con un colore a contrasto, oppure opta per un tono su tono più discreto.

Scegli i dettagli

Evidenzia il tallone dell'intersuola con un effetto macchiettato e colori, o con entrambi. Se desideri un look di grande impatto, punta su un colore vivace anche sulla suola.

Personalizzala

Aggiungi un breve messaggio sul tallone con numeri, lettere o simboli.

Altri vantaggi

  • La gabbia sull'area mediale dona una sensazione di supporto.
  • Rivestimento interno per una calzata confortevole.
  • La tecnologia Nike Air assorbe gli urti per la massima ammortizzazione a ogni passo.

Dettagli prodotto

  • Battistrada in gomma
  • Colore mostrato in foto: Multicolore/Multicolore
  • Stile: 846438-997
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (54)

4.7 stelle

  • Parfait

    MaximeP671744480

    Nickel ! comme d'habitude, livraison en avance, conforme à mes attentes

  • My creation

    Renatta581575730

    I love this. My 1st time creating my presto nike. Down to the shoe box. Thank you.

  • Best Shoes ever !

    Johnson452616317

    Nike have done there thing with these trainers!

Scarpa personalizzabile Nike Air Presto By You – Uomo

Nike Air Presto By You

CHF 170

Ulteriori informazioni

    Questo è un prodotto personalizzato. Gli ordini di prodotti personalizzati possono essere annullati solo entro 15 minuti e non possono essere restituiti, a meno che l'articolo non sia difettoso.

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