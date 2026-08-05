Scarpa personalizzabile Nike Air Presto By You – Uomo

Nike Air Presto By You

CHF 170

Questo modello di Air Presto aggiorna un celebre modello da running con opzioni personalizzabili. Aggiungi un tocco di colore al rivestimento interno e all'iconica gabbia, poi valorizza il design con un effetto macchiettato (e ancora più colori) sull'intersuola ammortizzata. Completa il tutto con un breve messaggio personale sul tallone. È il momento di rinnovare il tuo stile.

Colora la tomaia Scegli il colore del rivestimento interno e dell'iconico strato esterno della gabbia. Fai risaltare la punta, i lacci e il logo Swoosh con un colore a contrasto, oppure opta per un tono su tono più discreto. Scegli i dettagli Evidenzia il tallone dell'intersuola con un effetto macchiettato e colori, o con entrambi. Se desideri un look di grande impatto, punta su un colore vivace anche sulla suola. Personalizzala Aggiungi un breve messaggio sul tallone con numeri, lettere o simboli.

Altri vantaggi La gabbia sull'area mediale dona una sensazione di supporto.

Rivestimento interno per una calzata confortevole.

La tecnologia Nike Air assorbe gli urti per la massima ammortizzazione a ogni passo.