Scarpa personalizzabile Nike Air Presto By You – Uomo

Parfait
MaximeP671744480
Nickel ! comme d'habitude, livraison en avance, conforme à mes attentes
Questo modello di Air Presto aggiorna un celebre modello da running con opzioni personalizzabili. Aggiungi un tocco di colore al rivestimento interno e all'iconica gabbia, poi valorizza il design con un effetto macchiettato (e ancora più colori) sull'intersuola ammortizzata. Completa il tutto con un breve messaggio personale sul tallone. È il momento di rinnovare il tuo stile.
Nike Air Presto By You
Questo modello di Air Presto aggiorna un celebre modello da running con opzioni personalizzabili. Aggiungi un tocco di colore al rivestimento interno e all'iconica gabbia, poi valorizza il design con un effetto macchiettato (e ancora più colori) sull'intersuola ammortizzata. Completa il tutto con un breve messaggio personale sul tallone. È il momento di rinnovare il tuo stile.
Scegli il colore del rivestimento interno e dell'iconico strato esterno della gabbia. Fai risaltare la punta, i lacci e il logo Swoosh con un colore a contrasto, oppure opta per un tono su tono più discreto.
Evidenzia il tallone dell'intersuola con un effetto macchiettato e colori, o con entrambi. Se desideri un look di grande impatto, punta su un colore vivace anche sulla suola.
Aggiungi un breve messaggio sul tallone con numeri, lettere o simboli.
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
4.7 stelle
Parfait
MaximeP671744480
Nickel ! comme d'habitude, livraison en avance, conforme à mes attentes
My creation
Renatta581575730
I love this. My 1st time creating my presto nike. Down to the shoe box. Thank you.
Best Shoes ever !
Johnson452616317
Nike have done there thing with these trainers!
Nike Air Presto By You
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