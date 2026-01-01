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Cintura da trail running Nike - Nero/Sail/Sail

Materiali riciclati

Nike

Cintura da trail running

CHF 64.95

Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.

La cintura da trail running Nike è progettata per ridurre il rimbalzo e aiutare a mantenere i tuoi oggetti al sicuro durante la corsa. Un sistema elastico rimovibile contiene accessori extra, mentre i passanti in silicone elastico consentono di riporre i bastoncini per un facile trasporto.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Sail/Sail
  • Stile: IQ5928-077
  • Paese/regione di origine: Corea del Sud

Nike

CHF 64.95

La cintura da trail running Nike è progettata per ridurre il rimbalzo e aiutare a mantenere i tuoi oggetti al sicuro durante la corsa. Un sistema elastico rimovibile contiene accessori extra, mentre i passanti in silicone elastico consentono di riporre i bastoncini per un facile trasporto.

Vantaggi

  • La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
  • Quattro tasche interne e una tasca cop zip per riporre in sicurezza il telefono e gli oggetti di valore.

Dettagli prodotto

  • 81% poliestere/19% spandex
  • Pulire solo le parti macchiate
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Sail/Sail
  • Stile: IQ5928-077
  • Paese/regione di origine: Corea del Sud

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

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