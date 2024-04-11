Storia e tradizione delle scarpe da basket LeBron Soldier

Storia e identità della scarpa da basket LeBron Soldier
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Scopri l'evoluzione dell'iconica scarpa negli anni.
Data di pubblicazione originale: 15 gennaio 2019
Sono due le generazioni di appassionati di basket che hanno avuto il privilegio di assistere alle fenomenali performance di LeBron James con ai piedi una scarpa Soldier.
La prima assiste con il fiato sospeso alla tiratissima finale dei Cleveland Cavaliers durante la Eastern Conference del 2007, dove James, calzando un paio di Zoom Soldier, segna gli ultimi 25 punti dopo un doppio tempo supplementare e porta i Cavaliers alla vittoria di gara 5.
La seconda, nel 2016, vede il cestista dominare le finali NBA con il modello Soldier X. LeBron conduce la rimonta e porta il titolo a Cleveland, inanellando con la sua squadra tre vittorie consecutive. E proprio mentre James regala il trionfo ai Cavs, il campione fa anche entrare di diritto la linea Soldier nell'Olimpo delle scarpe da basket per molti appassionati.
"Ogni singolo dettaglio dell'intera linea Soldier partiva dall'intenzione di creare una scarpa da basket leggera, stabile e comoda", afferma Jason Petrie, footwear designer Nike.
"Tutto doveva contribuire a proteggere i piedi di James e a dargli un controllo totale, ed è da qui che siamo partiti per creare una scarpa ben precisa", spiega il designer per descrivere la stabilità unica della calzata.
"Scarpe per i playoff, scarpe per le squadre, sistema di calzata FlyEase, fascette, lacci... Nel corso degli anni abbiamo interpretato questa linea in tanti modi diversi, ma ogni modello è sempre stato un valore aggiunto su cui LeBron poteva contare in qualsiasi momento. È anche grazie a Soldier che il campione è riuscito a definire la propria identità attraverso molte delle sue performance indimenticabili".
Con il lancio imminente di LeBron Soldier 14, in programma il 1° agosto 2020, qui potrai ripercorrere la storia e l'evoluzione della linea a partire dal 2005.
LeBron Soldier negli anni
1.LeBron Zoom 20-5-5
- Anno: 2005
- Colorway in primo piano: bianco/nero; Navy/rosso; bianco/oro
- Note sul design: Il DNA di Soldier ha origine con Zoom 20-5-5. La scarpa dal look grintoso pensato per giocare a basket all'aperto nasce dalla collezione Battleground di Nike Basketball. Il modello presenta una fascetta sull'area mediale e una sull'avampiede, che diventeranno il tratto distintivo della linea.
2.LeBron Zoom Soldier
- Anno: 2007
- Colorway in primo piano: Navy/bianco
- Note sul design: Il vero pezzo forte di Zoom Soldier sono le fascette su intersuola e tallone. Nella fondamentale serie del 2007, LeBron può contare su una scarpa reattiva con pelle martellata e ammortizzazione Zoom Air sotto il piede, che porteranno il campione e la sua squadra fino in finale. "La linea Soldier non sarebbe ciò che è senza quella memorabile prestazione. Le persone che continueranno a collegare la silhouette della scarpa a quel momento sono davvero tantissime", spiega Petrie.
3.LeBron Soldier II
- Anno: 2008
- Colorway in primo piano: bianco/nero/oro/rosso; bianco/Navy/rosso
- Note sul design: Creata appositamente per essere indossata da LeBron a Pechino nell'estate del 2008, Soldier II spicca sul resto della collezione. Infatti, i designer hanno tolto le iconiche fascette dalla tomaia per enfatizzare al meglio la resistenza della scarpa.
"Non volevamo solamente preparare LeBron per quell'estate, volevamo che i giocatori che lo ammiravano potessero giocare sui campi all'aperto senza distruggere le scarpe", ricorda Petrie. La trazione prende spunto dalle robuste casse in plastica del latte, che successivamente ispireranno anche altri elementi di design, come gli inserti con forellini squadrati.
4.LeBron Soldier III
- Anno: 2008
- Colorway in primo piano: nero/bianco/Varsity Red; edizioni squadre
- Note sul design: Ricompaiono le doppie fascette, mentre l'ammortizzazione è garantita dall'unità Zoom Air su tallone e avampiede. L'intersuola con motivi a dente di squalo e la punta sono dettagli innovativi che arricchiscono la scarpa. LeBron indossa il modello Soldier III per quello che sarà forse uno dei canestri a fil di sirena più memorabili della sua carriera: una tripla nelle finali della Eastern Conference del 2009.
5.LeBron Soldier IV
- Anno: 2010
- Colorway in primo piano: bianco/Sport Red-nero; bianco/Deep Maroon/oro metallizzato; edizioni squadre
- Note sul design: Grazie a una serie di formidabili performance di LeBron ai playoff, il fascino della linea Soldier entra definitivamente nella storia e prosegue la sua conquista dei colori delle squadre con il modello Soldier IV. "Il concetto di squadra ci fece riflettere. Quindi ci siamo chiesti come potevamo rendere più accattivante la scarpa per tutti i giocatori", ricorda Petrie. Questo modello di Soldier sfoggia la prima testa di leone della linea, in bella vista sulla linguetta.
6.LeBron Soldier V
- Anno: 2011
- Colorway in primo piano: Cool Grey; rosa/bianco; Iguana/bianco-nero/arancione
- Note sul design: Dopo il modello IV, Soldier inizia a ispirarsi maggiormente ai dettagli estetici della linea performance di LeBron e riprende l'unità Air Max da LEBRON IX per inserirla sotto il tallone.
7.LeBron Soldier VI
- Anno: 2012
- Colorway in primo piano: Wolf Grey/bianco; bianco/University Red/ossidiana
- Note sul design: Soldier VI presenta un'unità Zoom Air nell'avampiede e nel tallone per offrire una sensazione di leggerezza e stabilità sotto il piede. La fascetta asimmetrica sulla caviglia fissa la tomaia HyperFuse.
8.LeBron Soldier VII
- Anno: 2012
- Colorway in primo piano: bianco/Venom Green/nero; Dark Sea/Pink Floral/Green Glow/Wolf Grey; BHM
- Note sul design: Il team di design riduce il numero di strati di Soldier VI per creare una scarpa che LeBron possa mettere e togliere in un attimo. "È stato in grado di uscire dal campo durante la corsa al titolo e infilarsi la scarpa al volo", racconta Petrie. "L'obiettivo è proprio questo. Che sia una partita sola o un'intera stagione, ciò che conta davvero è che la scarpa lo faccia sentire pronto".
9.LeBron Soldier VIII
- Anno: 2014
- Colorway in primo piano: bianco/argento metallizzato/nero; Court Purple/Hyper Crimson
- Note sul design: L'avvolgente tecnologia Flywire domina l'intera tomaia, ma la caratteristica principale di questa scarpa è la calzata FlyEase, che consente di indossarla e toglierla dal tallone, senza fatica e senza lacci. "Era una soluzione innovativa che LeBron adorava", afferma Petrie. "Il suo design, inoltre, portava la scarpa Soldier in una direzione inedita che ci ha spinto a sperimentare nuove strategie di contenimento del piede".
10.LeBron Soldier IX
- Anno: 2015
- Colorway in primo piano: Game Royal/Bright Crimson/bianco; nero/Summit White; Cargo Khaki/Sequoia Bamboo/nero; edizioni squadre
- Note sul design: Con un innovativo sistema di fascette, Soldier IX estende la tecnologia Flywire all'avampiede per una calzata davvero avvolgente. La IX è stata realizzata anche in versione FlyEase, proprio come il modello VIII.
11.LeBron Soldier X
- Anno: 2016
- Colorway in primo piano: nero/nero; bianco/nero/bianco; bianco/bianco/arancione
- Note sul design:
Petrie e LeBron cercano di creare un look ancor più audace per X come scarpa dell'anniversario. Doveva riprendere la versione 20-5-5 traendo spunto dalla tecnologia FlyEase per essere facile da indossare e togliere. Nasce così la prima scarpa ad alte prestazioni Nike Basketball senza lacci.
Con loghi essenziali e un taglio più alto, questo modello stravolge le tendenze del mondo della pallacanestro di quel periodo, e grazie alle finali NBA del 2016, conferma il proprio posto nella storia come una delle scarpe più iconiche di sempre. "Questa scarpa era la dimostrazione che non hai bisogno di troppi strati per giocare ad alti livelli", spiega Petrie. "Non solo rivoluzionava il modo in cui avevamo costruito i modelli LeBron Soldier, ma ridefiniva anche il concetto di scarpa da gioco per il campione".
12.LeBron Soldier XI
- Anno: 2017
- Colorway in primo piano: nero/nero/oro; bianco/bianco/rosso; nero/grigio/arancione; bianco/nero/oro metallizzato
- Note sul design: Grazie a quanto appreso da X, per il modello XI il team di design decide di ridurre il numero di fascette da tre a quattro e di farle più sottili, per consentire al piede di flettersi con maggiore facilità. Aggiunge inoltre materiali di prima qualità, come la pelle, per renderla più aggressiva in campo.
13.LeBron Soldier XII
- Anno: 2018
- Colorway in primo piano: Olive Canvas/String Gum/Light Brown; Team Red/Gum; ossidiana/oro metallizzato
- Note sul design: La fascetta a X di questo modello ha un aspetto familiare. Petrie e il team si dilettano con un sistema di contenimento che riprende il modello Nike Air Raid, oltre che altre silhouette, per dare stabilità alle diverse fisionomie di piede. "L'intento di questo sistema è darti la completa libertà di allacciare la scarpa nel modo a te più congeniale", afferma Petrie.
14.LeBron Soldier XIII
- Anno: 2019
- Colorway in primo piano: viola/giallo/nero
- Note sul design: La versione XIII riprende la linguetta rinforzata del modello LEBRON XVI. Il sistema di allacciatura presenta due fascette con slip-lock regolabile per consentirti di chiudere la scarpa nel modo più avvolgente possibile.
15.LeBron Soldier XIV
- Anno: 2020
- Note sul design: Con il modello XIV, Petrie e il team di design volevano rendere la scarpa più agile. Per farlo hanno ridotto gli strati, avvicinato il piede all'ammortizzazione Zoom Air e sostituito le fascette con lacci e cordini. Il risultato è una scarpa leggera e scattante che ti consente di muoverti al meglio.
Data del lancio di LeBron Soldier 14: Il lancio di LeBron Soldier 14 è previsto per il 1° agosto 2020 in tutta la Grande Cina.