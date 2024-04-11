Storia e tradizione delle scarpe da basket LeBron Soldier

Sono due le generazioni di appassionati di basket che hanno avuto il privilegio di assistere alle fenomenali performance di LeBron James con ai piedi una scarpa Soldier.

La prima assiste con il fiato sospeso alla tiratissima finale dei Cleveland Cavaliers durante la Eastern Conference del 2007, dove James, calzando un paio di Zoom Soldier, segna gli ultimi 25 punti dopo un doppio tempo supplementare e porta i Cavaliers alla vittoria di gara 5.

La seconda, nel 2016, vede il cestista dominare le finali NBA con il modello Soldier X. LeBron conduce la rimonta e porta il titolo a Cleveland, inanellando con la sua squadra tre vittorie consecutive. E proprio mentre James regala il trionfo ai Cavs, il campione fa anche entrare di diritto la linea Soldier nell'Olimpo delle scarpe da basket per molti appassionati.

"Ogni singolo dettaglio dell'intera linea Soldier partiva dall'intenzione di creare una scarpa da basket leggera, stabile e comoda", afferma Jason Petrie, footwear designer Nike.

"Tutto doveva contribuire a proteggere i piedi di James e a dargli un controllo totale, ed è da qui che siamo partiti per creare una scarpa ben precisa", spiega il designer per descrivere la stabilità unica della calzata.

"Scarpe per i playoff, scarpe per le squadre, sistema di calzata FlyEase, fascette, lacci... Nel corso degli anni abbiamo interpretato questa linea in tanti modi diversi, ma ogni modello è sempre stato un valore aggiunto su cui LeBron poteva contare in qualsiasi momento. È anche grazie a Soldier che il campione è riuscito a definire la propria identità attraverso molte delle sue performance indimenticabili".

Con il lancio imminente di LeBron Soldier 14, in programma il 1° agosto 2020, qui potrai ripercorrere la storia e l'evoluzione della linea a partire dal 2005.