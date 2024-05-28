La storia di Nike Cortez

La storia di Cortez
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Tutti i dettagli sulla rivoluzionaria scarpa da running.
Cortez è stata la prima scarpa da running Nike a esprimere tutto l'ingegno creativo di Bill Bowerman, co-fondatore di Nike e leggendario coach di atletica leggera. Bill era costantemente alla ricerca di modi per aiutare i suoi atleti a esprimere il massimo del loro potenziale e alzare il livello della corsa. Il modello Cortez vide la luce in seguito a numerosi prototipi, dando inizio a una vera rivoluzione per le scarpe da running.
Ai tempi del suo debutto alla fine degli anni Sessanta, Cortez offriva un livello di ammortizzazione mai sperimentato prima dai fondisti americani. Questo perché è stata la prima scarpa da running a unire un'intersuola a tutta lunghezza con uno strato in gomma spugnosa appena sotto la tomaia. Non solo Cortez si è conquistata il titolo di scarpa da running Nike più venduta di sempre, ma anche l'inedita ammortizzazione è diventata un punto di riferimento per il settore, con una migliore ammortizzazione sotto il piede per aiutare ad assorbire gli impatti e cambiare così il corso della storia delle scarpe.
Nel 1971, un'influente rivista di running ha definito Cortez "la scarpa da training per le lunghe distanze più amata negli Stati Uniti".
Questo modello è uno dei più rinomati nella storia di Nike, e non solo tra i runner. Con la sua imbottitura extra sull'avampiede, una maggiore ammortizzazione sul tallone e il battistrada con motivo a spina di pesce, Cortez ha sfidato e ridefinito gli standard di ammortizzazione e trazione dell'epoca.
Inoltre, è stata ideata da un coach (Bowerman, nella foto sopra) che metteva al primo posto le esigenze dei runner. Porre sempre l’atleta al centro è un principio Nike fortemente consolidato che ha ispirato il marchio a innovare i propri prodotti sin dalla sua fondazione.
Questo modello innovativo pensato per il running si è evoluto nel tempo, conquistando un pubblico sempre più ampio. Nel 2000 ad esempio, Nike ha lanciato Nike Cortez 3 SE Olympic Low, con Swoosh rossi e argento, la scritta "USA" cucita sul tallone e un'esclusiva suola semitrasparente.
Ancora oggi, Cortez si distingue per la sua silhouette iconica, con versioni in pelle, scamosciate e altri modelli per tutti i giorni, amati in tutto il mondo.