Collezione Air Jordan
Air Jordan 9
Primo lancio (1993)
Designer (TINKER HATFIELD)
Manufatto originale (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Colore (BIANCO/NERO – TRUE RED)
Prezzo originale (125 $)
Codice modello (130182-100)
Air Jordan 9
Primo lancio (1993)
Designer (TINKER HATFIELD)
Manufatto originale (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Colore (BIANCO/NERO – TRUE RED)
Prezzo originale (125 $)
Codice modello (130182-100)
La leggenda continua
Dopo tre anni consecutivi ai massimi livelli del basket, Michael Jordan si è allontanato dal parquet per trasferirsi sul campo da baseball, ma questa sua pausa non ha impedito il lancio di Air Jordan 9. Mentre MJ si dedicava ai campionati minori, la linea Air Jordan non faceva altro che affermarsi ulteriormente nella cultura. E sebbene questa versione non sia mai stata sfoggiata dal numero 23, è diventata comunque una vera icona.
Dall'album dei ricordi
Dal parquet al campo da baseball
Con una tomaia dal design minimalista e un sistema di allacciatura che si stringe in un solo movimento, Air Jordan 9 ha fatto il suo debutto come la Air Jordan più leggera e reattiva di sempre. Ispirate allo status di icona internazionale di MJ, le quattro colorway originali presentavano dettagli multilingue sulla suola, tra cui parole come indipendenza, libertà, atletica e forza. Inoltre, questa versione della linea Jordan rendeva omaggio alla svolta professionale di MJ: una Air Jordan 9 adatta sia al parquet che al campo da baseball.