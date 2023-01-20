Con tre campionati e altrettanti titoli di MVP all'attivo, il lancio di Air Jordan 8 nel 1993 segnò la fine del primo periodo della carriera di Jordan e dell'omonima linea di sneaker. Tre colorway del modello originale vennero lanciate con questa ottava versione. Un grintoso design a fascia e la grafica sulla linguetta in ciniglia dimostravano che Air Jordan 8 era chiaramente una sneaker anni Novanta, un modello ora rappresentativo dell'epoca in cui fu creato.



