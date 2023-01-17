Quello di Air Jordan, nel 1989, è stato il primo lancio a livello globale del franchise, con la prima scarpa della linea a presentare il caratteristico mesh "ultra sagomato". Altra caratteristica degna di nota del modello Air Jordan 4 originale è il logo Nike Air sul tallone, un'allusione all'incredibile abilità di Jordan di sfidare la gravità sul parquet. La scarpa è apparsa nel film di Spike Lee "Fa' la cosa giusta", trascendendo il mondo dello sport, per un impatto significativo sulla cultura pop.