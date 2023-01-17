Tutti i nuovi arrivi

Acquista

Ultimo aggiornamento: [data]
Lettura di 2 min

Air Jordan 3

Primo lancio (1988)
Designer (TINKER HATFIELD)
Manufatto originale (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Colore (BIANCO/CEMENT GREY)
Prezzo originale (100 $)
Codice modello (4365)

Air Jordan 3

Primo lancio (1988)
Designer (TINKER HATFIELD)
Manufatto originale (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Colore (BIANCO/CEMENT GREY)
Prezzo originale (100 $)
Codice modello (4365)

La storia di Air Jordan 3, Scarica l'app SNKRS

Scarica l'app SNKRS

Accesso in esclusiva a ogni lancio e consigli dalla community che ha definito una cultura.

Scarica l'app
La storia di Air Jordan 3, Scarica l'app SNKRS

Scarica l'app SNKRS

Accesso in esclusiva a ogni lancio e consigli dalla community che ha definito una cultura.

Scarica l'app

La nascita di Jumpman

Quando Michael Jordan scese in campo per il suo terzo Slam Dunk Contest indossando Air Jordan 3, regalò al mondo un'immagine memorabile: MJ in volo verso il canestro. Con la sua vittoria, nacque l'iconico Jumpman.

Dall'album dei ricordi

Una collaborazione iconica

Lanciata nel 1988, Air Jordan 3 è stata la prima creazione di Tinker Hatfield nei suoi tre decenni di collaborazione con il brand Jordan. Per questa creazione, Tinker realizzò l'ormai iconica stampa con effetto pelle di elefante. Ancora oggi, AJ3 rimane una delle sneakers più famose al mondo.

Colorway

Data di pubblicazione originale: 17 gennaio 2023