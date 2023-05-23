Il 16 aprile 2003, dopo tre minuti di standing ovation, MJ iniziò a giocare la sua ultima partita di NBA a Philadelphia con i Washington Wizards. Uscì di scena con stile, indossando un paio di AJ 18, ispirate a vari modelli di successo precedenti per rappresentare la portata dell'incredibile tradizione Jordan. Ancora una volta, AJ 18 attingeva al design italiano e utilizzava come muse le automobili sportive di lusso, incorporando le linee dinamiche dei modelli da corsa, i dettagli delle auto di Formula 1 e delle scarpe da pilota e le ricercate cuciture delle raffinate scarpe eleganti italiane.