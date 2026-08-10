Inspirandosi al flusso dell'improvvisazione nel jazz, Smith propose linee fluide come elemento principale di AJ 17 e caratterizzò la scarpa con note musicali sui fermalacci. Per abbinare stile e prestazioni, la scarpa fu dotata di un'unità Zoom Air nel tallone, oltre a un rinforzo su tutta la lunghezza e a uno stabilizzatore del tallone in TPU. All'epoca, AJ 17 era il modello di AJ più costoso, con un prezzo al dettaglio di 200 $. Il packaging innovativo rifletteva la creatività di questa scarpa: AJ17 era contenuta in una valigetta di metallo ideale per i musicisti jazz in viaggio. Era presente anche una guida digitale al design della scarpa.