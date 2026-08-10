Air Jordan 17
Primo lancio
(2002)
Designer
(WILSON SMITH III)
Manufatto originale
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Colore
(BIANCO/VARSITY RED – CHARCOAL)
Prezzo originale
(200 $)
Codice modello
(302720-161)
Air Jordan 17
Primo lancio (2002)
Designer (WILSON SMITH III)
Manufatto originale (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Colore (BIANCO/VARSITY RED – CHARCOAL)
Prezzo originale (200 $)
Codice modello (302720-161)
La ricomparsa del mago
Nella stagione NBA 2001-2002 NBA, MJ tornò a giocare, questa volta nei Washington Wizards, dopo il suo secondo ritiro. Per commemorare la sua ricomparsa, Nike richiamò il designer Wilson Smith lll chiedendogli di creare una Air Jordan all'altezza dell'evento. Per rendere la magia in elevazione e la capacità di improvvisare in volo di MJ, il design di AJ 17 prese ispirazione dallo stile di improvvisazione del jazz. Iniziata la progettazione di AJ 17, il brand Jordan ingaggiò per la prima volta un musicista jazz, Mike Phillips, per la rosa di testimonial del brand.
Dall'album dei ricordi
Prestazioni e fluidità
Inspirandosi al flusso dell'improvvisazione nel jazz, Smith propose linee fluide come elemento principale di AJ 17 e caratterizzò la scarpa con note musicali sui fermalacci. Per abbinare stile e prestazioni, la scarpa fu dotata di un'unità Zoom Air nel tallone, oltre a un rinforzo su tutta la lunghezza e a uno stabilizzatore del tallone in TPU. All'epoca, AJ 17 era il modello di AJ più costoso, con un prezzo al dettaglio di 200 $. Il packaging innovativo rifletteva la creatività di questa scarpa: AJ17 era contenuta in una valigetta di metallo ideale per i musicisti jazz in viaggio. Era presente anche una guida digitale al design della scarpa.