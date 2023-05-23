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Air Jordan 15

Primo lancio
(1999)
Designer
(TINKER HATFIELD)
Manufatto originale
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Colore
(FLINT GREY/BIANCO)
Prezzo originale
(150 $)
Codice del modello
(136011-101)

Air Jordan 15

Primo lancio (1999)
Designer (TINKER HATFIELD)
Manufatto originale (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Colore (FLINT GREY/BIANCO)
Prezzo originale (150 $)
Codice modello (136011-101)

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La saga continua

Nonostante Michael Jordan si fosse nuovamente ritirato dalle scene, nulla faceva pensare che lo stesso sarebbe toccato anche alla linea Air Jordan. Air Jordan 15 porta avanti l'eredità di MJ con una tomaia in fibra aramidica Kevlar® ispirata al caccia X-15.

Dall'album dei ricordi

Destinata al successo

Jordan 15 era ispirata all'aereo con equipaggio più veloce al mondo, con un dettaglio inconfondibile di MJ: la linguetta sporgente richiamava la sua linguaccia che spuntava ogni volta che spiccava il volo verso il canestro. Anche se non l'ha mai indossata sul parquet, Jordan ha comunque sfoggiato la scarpa abbinandola ai completi da lavoro che costituivano la sua nuova divisa: un tocco di sfacciata raffinatezza negli affari come nel basket.

Colorway

Data di pubblicazione originale: 22 maggio 2023