Collezione Air Jordan
Air Jordan 13
Primo lancio (1997)
Designer (TINKER HATFIELD)
Manufatto originale (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Colore (NERO – VARSITY RED)
Prezzo originale (150 $)
Codice modello (136002-062)
Air Jordan 13
Primo lancio (1997)
Designer (TINKER HATFIELD)
Manufatto originale (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Colore (NERO – VARSITY RED)
Prezzo originale (150 $)
Codice modello (136002-062)
"Black Cat" sfodera gli artigli
Michael Jordan si è guadagnato il soprannome di "Black Cat" per il suo impareggiabile mix di forza e e imprevedibilità che gli permetteva di spiazzare e tenere testa agli avversari. Per tutta la stagione 1997-98, Jordan riuscì a superare costantemente i suoi avversari con una straordinaria destrezza. Ispirandosi all'istinto predatorio di una pantera, Tinker Hatfield sfruttò questa forza impressionante per creare Air Jordan 13, caratterizzata da un originale occhio olografico e da una suola che ricordava la zampa di pantera.
Dall'album dei ricordi
Oltre le convenzioni
Per dare ai giocatori la sensazione di un'agilità felina, Air Jordan 13 presentava innovazioni come il piatto suola in fibra di carbonio e Zoom Air. Di AJ 13 sono state rilasciate ben sette versioni originali, mentre MJ si apprestava a ritirarsi da vero campione. La scarpa è stata lanciata come modello rétro nel 2004, con nuove colorazioni limitate nelle versioni a taglio alto e basso da uomo e donna, e di nuovo nel 2006, 2011, 2013, 2014 e 2015. Inoltre, sulla scia della lunga collaborazione tra Jordan e Spike Lee, la scarpa è apparsa nel suo film He Got Game del 1998 ai piedi di Jake Shuttlesworth, interpretato da Denzel Washington. Questo valse al modello rétro del 2013 il soprannome di "Black Toe".