Per dare ai giocatori la sensazione di un'agilità felina, Air Jordan 13 presentava innovazioni come il piatto suola in fibra di carbonio e Zoom Air. Di AJ 13 sono state rilasciate ben sette versioni originali, mentre MJ si apprestava a ritirarsi da vero campione. La scarpa è stata lanciata come modello rétro nel 2004, con nuove colorazioni limitate nelle versioni a taglio alto e basso da uomo e donna, e di nuovo nel 2006, 2011, 2013, 2014 e 2015. Inoltre, sulla scia della lunga collaborazione tra Jordan e Spike Lee, la scarpa è apparsa nel suo film He Got Game del 1998 ai piedi di Jake Shuttlesworth, interpretato da Denzel Washington. Questo valse al modello rétro del 2013 il soprannome di "Black Toe".



