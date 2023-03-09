Collezione Air Jordan
Air Jordan 12
Primo lancio (1996)
Designer (TINKER HATFIELD)
Manufatto originale (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Colore (BIANCO/NERO – TAXI)
Prezzo originale (135 $)
Codice modello (130690-101)
Air Jordan 12
Primo lancio (1996)
Designer (TINKER HATFIELD)
Manufatto originale (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Colore (BIANCO/NERO – TAXI)
Prezzo originale (135 $)
Codice modello (130690-101)
Jordan dà il massimo
Michael Jordan alzò letteralmente la temperatura nella stagione 1996-1997, preparando il terreno per uno dei momenti più significativi della storia del basket. Nella gara cinque delle finali, il famoso "flu game" di Jordan, realizzò 38 punti e ottenne sette rimbalzi e cinque assist contro gli Utah Jazz, il tutto con 39 di febbre. Il suo impegno instancabile contribuì a portare la sua squadra ad aggiudicarsi un altro titolo, e fu la fonte di ispirazione per la tecnologia e la struttura del modello AJ 12.
Dall'album dei ricordi
Progettata per risplendere
Lanciata nel 1996 e progettata da Tinker Hatfield, AJ 12 debuttò in una colorway bianca e nera, ispirata alla bandiera giapponese. Il design sfruttò il leggendario successo dei recenti lanci Air Jordan e divenne subito uno dei modelli preferiti dai collezionisti. Nel 1997, il modello AJ 12 fu lanciato in rosso per poi essere riproposto in altri colori nel 2003, 2009 e 2016.