Michael Jordan alzò letteralmente la temperatura nella stagione 1996-1997, preparando il terreno per uno dei momenti più significativi della storia del basket. Nella gara cinque delle finali, il famoso "flu game" di Jordan, realizzò 38 punti e ottenne sette rimbalzi e cinque assist contro gli Utah Jazz, il tutto con 39 di febbre. Il suo impegno instancabile contribuì a portare la sua squadra ad aggiudicarsi un altro titolo, e fu la fonte di ispirazione per la tecnologia e la struttura del modello AJ 12.